Зарплаты участников СВО предложили уравнять

25 апреля 2023, 16:28, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Вице-премьер Андрей Турчак предложил уравнять зарплаты участников СВО. По его словам, минимальная зарплата добровольца составляет 195 тыс. рублей независимо от того, где он находится, а военнослужащие контрактники претендуют на эту сумму, только будучи на передовой.

Идею уравнять денежное довольствие поддержал президент Владимир Путин. Как хотят изменить зарплаты добровольцев и военнослужащих-контрактников – в материале amic.ru.

1 Чем военнослужащие-контрактники и мобилизованные отличаются от добровольцев? Мобилизованные и военнослужащие-контрактники находятся в зоне СВО до окончания боевых действий, а добровольцы – только до завершения контракта. Уточним, что минимальный срок, на который могут заключить контракт с добровольцем, – три месяца.

2 Какие зарплаты предлагают платить мобилизованным и контрактникам, участвующим в СВО? Как они изменятся? Точную сумму пока не называют. Но, возможно, речь идёт о 195 тыс. рублей, поскольку Андрей Турчак предложил устранить диспропорцию между зарплатами добровольцев и контрактников, а последние якобы получают меньше. "Предлагаем провести точную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции", – добавил Владимир Путин.

3 А почему зарплаты участников спецоперации предлагают уравнять? Зарплаты участников спецоперации – в частности, мобилизованных контрактников и добровольцев – хотят уравнять, чтобы сделать их положение в зоне боевых действий одинаковым. Турчак привёл в пример, что начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионах, "участвует в выполнении задач в СВО по определению", но при этом "получает в разы меньше, чем тот же тыловик "за лентой", в зоне специальной военной операции".