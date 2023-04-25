Как изменятся зарплаты участников СВО?
Зарплаты участников СВО предложили уравнять
25 апреля 2023, 16:28, Анастасия Бичакова
Вице-премьер Андрей Турчак предложил уравнять зарплаты участников СВО. По его словам, минимальная зарплата добровольца составляет 195 тыс. рублей независимо от того, где он находится, а военнослужащие контрактники претендуют на эту сумму, только будучи на передовой.
Идею уравнять денежное довольствие поддержал президент Владимир Путин. Как хотят изменить зарплаты добровольцев и военнослужащих-контрактников – в материале amic.ru.
Чем военнослужащие-контрактники и мобилизованные отличаются от добровольцев?
Мобилизованные и военнослужащие-контрактники находятся в зоне СВО до окончания боевых действий, а добровольцы – только до завершения контракта.
Уточним, что минимальный срок, на который могут заключить контракт с добровольцем, – три месяца.
Какие зарплаты предлагают платить мобилизованным и контрактникам, участвующим в СВО? Как они изменятся?
Точную сумму пока не называют. Но, возможно, речь идёт о 195 тыс. рублей, поскольку Андрей Турчак предложил устранить диспропорцию между зарплатами добровольцев и контрактников, а последние якобы получают меньше.
"Предлагаем провести точную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции", – добавил Владимир Путин.
А почему зарплаты участников спецоперации предлагают уравнять?
Зарплаты участников спецоперации – в частности, мобилизованных контрактников и добровольцев – хотят уравнять, чтобы сделать их положение в зоне боевых действий одинаковым.
Турчак привёл в пример, что начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионах, "участвует в выполнении задач в СВО по определению", но при этом "получает в разы меньше, чем тот же тыловик "за лентой", в зоне специальной военной операции".
Сколько сейчас получают участники спецоперации?
На сайте "Объясняем.рф" пишут, что минимальная сумма, которую получают мобилизованные военнослужащие, составляет 195 тыс. рублей вне зависимости от региона. Утверждается, что такую сумму начисляют рядовым.
При этом у тех, кто заключил контракт, денежное довольствие зависит от воинского звания и должности. Например, у командиров взвода – около 225 тыс. рублей, а у командиров батальона – примерно 243 тыс. рублей в месяц.
Если военнослужащий участвует в наступательной операции, то за каждые сутки ему доплачивают 8 тыс. рублей. Кроме того, доплата положена контрактникам – ветеранам боевых действий.
Точных размеров зарплат для добровольцев не прописывают. Порядок денежного содержания определяет Минобороны, но выплаты должны соответствовать "размерам денежного довольствия" военнослужащих-контрактников, то есть быть примерно одинаковыми и не ниже минимальных 195 тыс. рублей.
07:20:51 26-04-2023
минимальная зарплата добровольца составляет 195 тыс. рублей независимо от того, где он находится --- слово: "добровольца"
13:56:52 26-04-2023
А про четнобыльцев участников забыли правильно говорят всё сделаное хорошее быстро забывается.
02:11:10 28-04-2023
Не справедливо что контрактные выполняют такую работу как и мобик! Находясь в одном лагере.контркатник разгружает боеприпасы за 35 тыс а мобик за 200 с учётом что находится в тылу.
16:43:51 28-04-2023
Вот я участник СВО, прибыл обратно в свою часть,добровольно уезжал ,когда приехал домой узнал о том что новые контракники которые только пришли получают единовременную 195 тыс,и + 60% к зп за подписание контракта,и при том при всем что сейчас зарплаты подняли молодым контрактникам,вопрос МНЕ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ТАК ЖЕ? ОН ПРИШЕЛ БЕЗГОДУ НЕДЕЛЯ В АРМИИ И ЗАРПЛАТА БОЛЬШ Е МОИХ 39ТЫС ЗА 11 ЛЕТ СЛУЖБЫ!!!
11:30:36 10-05-2023
Норм, офицер в ппд получает 50, без выходных, а мобик который бухой на КПП после увала заваливается 250. Равенство так равенство, перспективно. Просто после сво все кадровые и контрактники пошлют мо с такой заботой.
15:45:38 12-05-2023
Почему контрактники получают зарплату 35 тыс? Хотя с самого начала сво находятся там? Почему такая несправедливость? Большинство мобиков сидят на попе ровно и получают свои 200 тыс, а контрактники которые на передке 35, что за несправедливость???