Депутат Госдумы с Алтая призвала СК и Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"

Останина отметила, что в преддверии объявленного в России Года семьи подобный факт "вызывает возмущение"

05 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову Останина отметила, что в преддверии объявленного в России Года семьи подобный факт "вызывает возмущение". Она попросила изучить сериал "Слово пацана" на предмет пропаганды и распространения в нем запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению.

Депутат также напомнила, что широкий резонанс в СМИ получило убийство подростка 2 декабря в Иркутске на остановке "Лисиха". Останина сказала, что убийство некоторое время связывали с сериалом, который, по словам парламентария, "был пересмотрен не один раз преступниками".

"Сцены сериала "Слово пацана" внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика", – написала она в обращении.В запросе в Следственный комитет Останина попросила разобраться в убийстве школьника и выяснить, как оно может быть связано с подражанием сериалу. Депутат также просит проверить сериал "Пищеблок". По ее мнению, он очерняет советский период и пионерию.

Напомним, что накануне СМИ сообщали о связи нескольких совершенных подростками преступлений со "Словом пацана". Например, в соцсетях появилась информация, что убийство подростка в Иркутске было связано с сериалом, так как напавшие использовали из него слово "чушпан". Однако в МВД эту связь исключили. Уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Афанасьева также отметила, что преступление не имеет никакого отношения к сериалу.