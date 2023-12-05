Депутат Госдумы с Алтая призвала СК и Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"
Останина отметила, что в преддверии объявленного в России Года семьи подобный факт "вызывает возмущение"
05 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Об этом сообщает РИА Новости.
В обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову Останина отметила, что в преддверии объявленного в России Года семьи подобный факт "вызывает возмущение". Она попросила изучить сериал "Слово пацана" на предмет пропаганды и распространения в нем запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению.
Депутат также напомнила, что широкий резонанс в СМИ получило убийство подростка 2 декабря в Иркутске на остановке "Лисиха". Останина сказала, что убийство некоторое время связывали с сериалом, который, по словам парламентария, "был пересмотрен не один раз преступниками".
"Сцены сериала "Слово пацана" внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика", – написала она в обращении.В запросе в Следственный комитет Останина попросила разобраться в убийстве школьника и выяснить, как оно может быть связано с подражанием сериалу. Депутат также просит проверить сериал "Пищеблок". По ее мнению, он очерняет советский период и пионерию.
Напомним, что накануне СМИ сообщали о связи нескольких совершенных подростками преступлений со "Словом пацана". Например, в соцсетях появилась информация, что убийство подростка в Иркутске было связано с сериалом, так как напавшие использовали из него слово "чушпан". Однако в МВД эту связь исключили. Уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Афанасьева также отметила, что преступление не имеет никакого отношения к сериалу.
09:26:54 05-12-2023
че в голове то? надо воспитанием молодежи заниматься и уровень жизни поднимать! а че вопросов к ужасам и триллерам нет? например сериал про Чикатилу всем понравился? или пока инцидентов не нашли. Бред!
09:37:15 05-12-2023
Гость (09:26:54 05-12-2023) че в голове то? надо воспитанием молодежи заниматься и урове... это у нормальных так, а дуракам этот сериал призыв к действию, как в 90-е фильмы Брюса ли и книжки Тарзана)
09:46:56 05-12-2023
Гость (09:37:15 05-12-2023) это у нормальных так, а дуракам этот сериал призыв к действи... Если в семье всё хорошо, то не какии сериалы призыв делать не будут,а так можно на всё списать даже на аномальную жару или холод был бы повод
09:54:09 05-12-2023
Гость (09:46:56 05-12-2023) Если в семье всё хорошо, то не какии сериалы призыв делать н... Ну так чем меньше провоцировать дураков, тем лучше для всех.
10:01:30 05-12-2023
Гость (09:54:09 05-12-2023) Ну так чем меньше провоцировать дураков, тем лучше для всех.... Совершенно верно. Потому то он и дурак, что сам думать не умеет, а только обезьяннничает.
10:26:33 05-12-2023
Гость (09:54:09 05-12-2023) Ну так чем меньше провоцировать дураков, тем лучше для всех.... На подростков семья меньше влияет, чем окружающие их уличные нравы.
09:58:03 05-12-2023
Гость (09:46:56 05-12-2023) Если в семье всё хорошо, то не какии сериалы призыв делать н... Кто такие "не Какии"? Мафиозная семья такая?)
12:58:02 05-12-2023
Гость (09:37:15 05-12-2023) это у нормальных так, а дуракам этот сериал призыв к действи... И у детей из нормальных семей появляются стадные инстинкты
10:43:26 05-12-2023
Гость (09:26:54 05-12-2023) че в голове то? надо воспитанием молодежи заниматься и урове... А кино и должно заниматься воспитанием. Вон, за морем воспитывают же ЛГБТ в своем кинотворчестве.
10:50:01 05-12-2023
Гость (10:43:26 05-12-2023) А кино и должно заниматься воспитанием. Вон, за морем воспит... Вы очень недалекий человек если считаете что лгбт можно воспитать. Сексуальность заложена в нас иначе. Зоофилов и некрофилов никто не воспитывает но они есть. Запрещая и крича на каждом углу что лгбт это какое то зло вы больше внимания привлекаете
11:01:24 05-12-2023
Гость (10:50:01 05-12-2023) Вы очень недалекий человек если считаете что лгбт можно восп... Вы очень недалекий человек, абсолютно всё можно привить человеку, если с рождения говорить со всех экранов,что это правильно. Пацаны будут с пацанами, просто не хотя заморачиваться с ухаживанием за девушками. И это уже процветает в Европе и Америке.
08:54:25 06-12-2023
Гость (10:50:01 05-12-2023) Вы очень недалекий человек если считаете что лгбт можно восп... сексуальность действительно заложена в человеке с рождения, и ЛГБТ настоящих, природных так сказать около 5 % от популяции, также как и педофилия, но это сбой в генах, мутация, отклонение от нормы, то, что не дает потомства, потому у таких людей обычно детей и не бывает. Но есть еще влияние общественной жизни, окружения, а через него и выбор сексуального поведения. Я думаю вы знаете про Древнею Грецию, Рим, средневековую Европу с ее пажами, мальчиков-слуг японских самураев, также мальчиков на мусульманском Востоке (с их запретами общения между полами), что там гомосексуалистов было и есть много, но это так называемые социальные гомосексуалисты, их вынудила стать такими не природа, а общество, окружающая жизнь. И теперь когда в той же Европе открыто говорят про ЛГБТ, легкую смену пола, устраивают парады, это тоже влияет на неосознанный выбор сексуального поведения подростков, которые хотят быть похожими на окружающих. Мало этого, теперь в США и Европе можно детям менять пол в 10 (!) лет без согласия родителей, потому что ребенок чувствует себя не тем человеком, типа так защищают права ребенка на самоидентификацию. Вся окружающая общественная среда влияет на поведение подростка и взрослых, даже если люди не осознают это влияние.
10:56:08 05-12-2023
Гость (10:43:26 05-12-2023) А кино и должно заниматься воспитанием. Вон, за морем воспит... Совершенно верно. Кино тоже должно воспитывать людей. Ужастики и триллеры только за платно надо показывать желающим.
12:49:07 05-12-2023
Гость (10:43:26 05-12-2023) А кино и должно заниматься воспитанием. Вон, за морем воспит... ЛГБД, сейчас только ленивый не пнет, если это словосочетание пошукать в родных белых домах, а не за буграми, то Гость у тебя волосы по всему телу встанут дыбом. От такой жизни, что вокруг нас, особливо в магазинах, продуктовых с фантастическими курами, строительными, запчасти..... та жизнь, что льется в фильме покажется цветочками.
10:56:06 05-12-2023
Гость (09:26:54 05-12-2023) че в голове то? надо воспитанием молодежи заниматься и урове... Уже были )
09:54:47 05-12-2023
В списках режиссеров значится Бондарчук. А он знает как прорекламировать свой фильм. И прекрасно понимает, чем больше вот таких высказываний, тем больше народу посмотрит.
09:55:57 05-12-2023
Нина Останина, вам повезло, что вы жили в нормальной семье, которая вырастила вас, вылелеяла и посадила на значимую должность, НО увы, не всем так везет, и да - многие проходят школу жизни и гораздо хлеще чем в этом сериале. Так было так есть и уж точно так будет. Просто вы этого не видели. Вам повезло. И сериал этот не пропаганда, а лишь окно в другой мир для таких неженок как вы, чтобы ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВАС, и чтобы вы увидели, что детство может быть РАЗНЫМ. И силы нужно тратить не на борьбу с сериалами а на борьбу с вот такой вот дворовой жизнью, точнее с УЛУЧШЕНИМ этой жизни, чтобы не было как в сериале. Собака бывает кусачей - от жизни собачей. Запомните.
10:32:08 05-12-2023
Гость (09:55:57 05-12-2023) Нина Останина, вам повезло, что вы жили в нормальной семье, ... Вы не правы! Просто Останина из СССР и тогда такую дрянь на экраны не выпускали, т.к. у государства была программа воспитания и образования и окультуривание гражданина своей страны. Сейчас такого нет. Как Греф сказал? "Чем больше необразованных, тем нам лучше". И это настоящая действительность нашей страны.
11:16:27 05-12-2023
Дети не мыслят так глубоко, а смотрят этот фильм и воспринимают как романтику и призыв к действию. В их возрасте они все понимают буквально, ничего хорошему он не учит
09:59:24 05-12-2023
останина, походу, родилась после 91-го или ещё позднее, раз историю не знает прошлого своей страны. "Слово пацана" для многих жителей - это документалка по эпизодам детства, а не трешак с художественным вымыслом...
10:11:37 05-12-2023
Гость (09:59:24 05-12-2023) останина, походу, родилась после 91-го или ещё позднее, раз ... Останиной 67 лет. Она родилась при Хруще.
10:38:38 05-12-2023
Гость (09:59:24 05-12-2023) останина, походу, родилась после 91-го или ещё позднее, раз ... Зачем так то писать не анализируя происходящую действительность с киношным сценарием. Не может режиссер высосать с собственного мозга данную тему, Значит это уже происходит в нашей стране. Вспомните о рапространении и движухи подростковых группировок под тюремно бандит кому раскладу. АУЕ??? Так называются?
10:43:24 05-12-2023
Гость (09:59:24 05-12-2023) останина, походу, родилась после 91-го или ещё позднее, раз ... Как раз и проблема в том, что сейчас очень хорошо живут школьники, у них всё есть. И такие сериалы и видео в соцсетях побуждают их подражать от скуки. Только с начала этого учебного года в школе у дочери задержали четверых пацанов, которые в своих соцсетях писали, что будут стрелять и взрывать в школе. Что им помогли достать оружие добрые дагестанцы. Одноклассники парадируют ,типа крутых с этих сериалов, видеоблогеров. И появляются отвратительные домогательства на камеру одноклассниц, избиение младших ребят, ломание лап кошкам и т.д. со словами "вы мне ничего не сделаете, я ребёнок" . Уже просто уб..ать их охота голыми руками!
11:52:45 05-12-2023
Гость (10:43:24 05-12-2023) Как раз и проблема в том, что сейчас очень хорошо живут школ... подпишусь под каждым словом.
10:01:54 05-12-2023
Пора ограничить депутатов в их призывах провести проверки. Прямо законодательно закрепить запрет на подачу любых жалоб. Я не вспомню ни одной полезной мысли депутатов за последнее время, что уровня ГосДумы, что уровня АКЗС. Просто запретить им открывать рот.
10:14:22 05-12-2023
Гость (10:01:54 05-12-2023) Пора ограничить депутатов в их призывах провести проверки. П... И ещё зарплаты поднять.
10:20:55 05-12-2023
Гость (10:01:54 05-12-2023) Пора ограничить депутатов в их призывах провести проверки. П... В целом с вами согласен (что касается деятельности делопутов). Но в данном конкретном случае: вам что, в жизни гоблинов не хватает, чтобы еще и с экрана они свой животный образ жизни пропагандировали? И без этого трэша хватает, чтобы в очередной раз коричневую субстанцию из сортира вытащили и по экрану размазали...
10:35:48 05-12-2023
Гость (10:20:55 05-12-2023) В целом с вами согласен (что касается деятельности делопутов... Ну вам хватает - вы не смотрите. Не заставляют же. Но это своего рода документалка. Это то, что было и есть. И от этого никуда не скрыться. Ну есть оно, вот такое вот, не приятное, страшное, НЕ ВАНИЛЬНОЕ. И даже если фильм запретить - а ОНО останется. У нас что, зарубежного говна мало ркутят? Вон пусть смотрят и запрещают. Там и гомосеки и убиства и покорения инопланетян.
13:04:53 05-12-2023
Гость (10:01:54 05-12-2023) Пора ограничить депутатов в их призывах провести проверки. П... На мой взгляд педагога, призыв Останиной как раз очень даже разумный и нужный.
10:29:24 05-12-2023
То есть к фильму "Жизнь по вызову" Притензий нет? Всë в порядке?
11:24:23 05-12-2023
Светлана (10:29:24 05-12-2023) То есть к фильму "Жизнь по вызову" Притензий нет? Всë в поря... много вы видели шумихи по поводу этого сериала?? А про "Слово пацана" из каждого утюга, на амике даже по 2 новости в день, несколько дней.
13:47:42 05-12-2023
Светлана (10:29:24 05-12-2023) То есть к фильму "Жизнь по вызову" Притензий нет? Всë в поря... "Притензий" пишется через е. Учи уроки. Умнее будешь.
10:29:26 05-12-2023
Ну что напали на женщину, ну решила всем напомнить, что она есть в составе думы, пропиариться, показать свою значимость.
10:32:38 05-12-2023
такие фильмы как "Слово пацана" вообще показывать и снимать нельзя. Это все бред фантазий московских сценаристов, смаковатъ насилие , убийства и быдлоту - это все не от большого ума.
10:35:50 05-12-2023
Гость (10:32:38 05-12-2023) такие фильмы как "Слово пацана" вообще показывать и снимать ... Это не фантазия. Это ваша жизнь!
13:49:32 05-12-2023
Гость (10:35:50 05-12-2023) Это не фантазия. Это ваша жизнь! ... Это ваша жизнь, маргиналов. Не все так живут, как вы.
10:44:07 05-12-2023
Гость (10:32:38 05-12-2023) такие фильмы как "Слово пацана" вообще показывать и снимать ... к сожалению это не бред фантазии сценаристов а бред жизни в России, а вы или чушпан (чушпаниха) которым повезло в детстве не столкнуться с такими пацанами, либо вы вообще не человек. Все это реальные вещи и происходили в ссор и после того так это исчадие развалилось
11:06:20 05-12-2023
Гость (10:32:38 05-12-2023) такие фильмы как "Слово пацана" вообще показывать и снимать ... Это не вымысел сценаристов, я прекрасно помню это время и как раз был подростком. Все примерно так и было.
10:36:45 05-12-2023
Правильно не чего всякую чушь показывать и писать. Про современные фильмы вообще можно не говорить, одно Г. Но книги, книги которые сейчас пишут это нечто! Мат , пьянь и дешёвые трусики. Другими словами Пелевина , Иванова ,слаповского не описать!
10:40:35 05-12-2023
Свой (10:36:45 05-12-2023) Но книги, книги которые сейчас пишут это нечто! Мат , пьянь и дешёвые трусики. Другими словами Пелевина , Иванова ,слаповского не описать! а зачем вы это читаете?
10:48:59 05-12-2023
Гость (10:40:35 05-12-2023) а зачем вы это читаете?... Найдите и прочитайте Игоря Донского хотя бы его "Пять минут войны". Почитайте Прилепина.У нас много хороших современных авторов, которые пишут хорошо, с душой и со скорбью.
10:53:48 05-12-2023
Гость (10:48:59 05-12-2023) Найдите и прочитайте Игоря Донского хотя бы его "Пять минут ... мне не надо советовать, что читать) я спросил у человека, зачем он читает про "мат, пьянь и дешевые трусы"
10:53:51 05-12-2023
Гость (10:40:35 05-12-2023) а зачем вы это читаете?... Ищу то , что достойное! Но пока из современного только Глебова случайно купил и не пожалел! Практически неизвестный автор, но пишет по классике! Понимаете автор учитель истории, ему просто некогда их писать, более 5 лет писал книгу! А если ему дать финансы на житье, какие бы он вещи писал!
10:57:21 05-12-2023
Гость (10:40:35 05-12-2023) а зачем вы это читаете?... А как понять, что это г..., не читая? Из серии " не читал, но осуждаю?"
11:00:27 05-12-2023
Гость (10:57:21 05-12-2023) А как понять, что это г..., не читая? Из серии " не читал, н... ваш подход понятен. не буду осуждать.
10:50:27 05-12-2023
Полностью согласна с депутатом, к позиции МВД большой вопрос. Отвратительные двойные стандарты, то орут о необходимости взращивания патриотизма у подростков, то насаждение дешёвых представленй "пацан". На улице среди бела дня идут со школы, хоть подростки парни или девушки, слышен МАТ, громкие вульгарные разговоры и ноль малейшего стеснения, уважения к окружающим. Кино, Интернет, телевидение должно воспитывать. Вспомните, сколько убежало из страны молодых в 2022г "патриотов", воспитанных современным кино. Убежало бы ещё больше, да денег нет.
10:51:39 05-12-2023
В таком случае, нужно начать с запрета романтизированных, перевернутых и возведенных в культ (особенно после февраля 2022 года) фильмов «Брат» и «Брат 2». Вот где сидит катализатор разложения общества (Балабанов явно не этого ожидал, когда их снимал). Далее запретить всевозможные Бригады, Улицы разбитых фонарей и пр. Вот это будет запрет так запрет 👍 А иначе почему одно возвышаем, возносим на вершину государственной идеологии, а другое запрещаем?
11:04:34 05-12-2023
Уже достали с этим сериалом. Чёрный пиар - это тоже пиар. Чем больше упоминаний тем больше людей захотят посмотреть.
11:08:49 05-12-2023
сериал подросткам нравится и это факт!
13:08:44 05-12-2023
Свет (11:08:49 05-12-2023) сериал подросткам нравится и это факт!... «В Иркутске подростки после просмотра сериала "Слово пацана" убили 15-летнего школьника».
11:10:47 05-12-2023
Хорошая реклама фильма получилась, посмотрю обязательно.
15:26:27 05-12-2023
Гость (11:10:47 05-12-2023) Хорошая реклама фильма получилась, посмотрю обязательно.... Вам, гоблинам, к просмотру обязательно! Про вас снято...
11:24:39 05-12-2023
вот смотрите объективно, уже какой день обсуждают все СМИ и вот такие депутаты этот сериал, вы все еще больше привлекаете к нему внимание!!! и его еще больше посмотрит тех кто о нем даже не знал!!! и еще если объективно, работа тех кто его снял уже достойна оценки, что они профи своего дела! и для тех кто говорит, что это не правда вы наверное реально либо еще не того возраста, либо наверное по вечерам дома сидели уроки делали...
11:29:22 05-12-2023
Дом два проверяли? И другие веселые шоу. Рейтинг девять балов и он заслуженный.
11:34:54 05-12-2023
Гость (09:26:54 05-12-2023) че в голове то? надо воспитанием молодежи заниматься и урове... Воспитывать молодеж родители должны молодеж пошла неправильная быдлятина растет ещё и фильмов насмотрятся и подражать начнут и пострадать потом может каждый из нас правильное решение что такие фильмы должны запрещать на общий показ уже много примеров на улице услышал ребетня во дворе из этого фильма речи повторяют скоро с ножами будут ходить потом уже все за голову хвататься будут
11:37:34 05-12-2023
Главное что ни кого не возмущает что Председатель комитета ГД по защите семьи воспитала сына-убийцу. А россиян жизни учит
11:39:05 05-12-2023
Мерзкий сериал. Смотреть противно. Подросткам нравится за демонстрацию вседозволенности, за показ их мнимой власти, которую они якобы могут получить обманывая, избивая, обворовывая кого-то. Пропаганда хамства и неуважения к окружающим.
11:46:00 05-12-2023
Я конечно сериал не смотрела, но знаете дело не в сериалах совсем... Если ты дурак по-жизни то не один сериал тебе не поможет, Я считаю нужно возвращать советское воспитание и образование И ЗАНЯТЬСЯ НАКОНЕЦ ТО ВОСПИТАНИЕМ ПОКОЛЕНЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО!!!! Конечно много ребят хороших, но в семье как говориться....
11:46:07 05-12-2023
Депутаты бесясь от жира не знают уже чем заняться. Император хоть немного их охолонил что-ли?
13:42:43 05-12-2023
Император хоть немного их охолонил что-ли? Джордж, без повеления императора, а депутаты всегда держат нос по ветру, у них чирей не вскочит.
15:54:10 05-12-2023
Прицепились к сериалу , как будто без этого сериала подростки были идеальными , а тут их сбили с правильного пути . Без сериала были и есть группировки , хулиганье, драки .. Лучше бы депутаты коммуналку не поднимали , зарплаты делали достойными , образование бесплатным , везде поборы .. чтобы люди жили , а не выживали . А наши депутаты действуют принципу «Бей своих , чтоб чужие боялись !» Спали спали на заседаниях , а тут бац сериал и все :Что то суету навести охота - так получается …займитесь глобальными проблемами уже .
00:41:33 06-12-2023
хватит снимать это говнище