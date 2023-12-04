Сериал рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х

04 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Кадр из сериала "Слово пацана" / Фото: film.ru

Российский сериал "Слово пацана" вызвал бурю обсуждений в соцсетях. Одни восхищаются им и ставят высокие оценки, делают по нему мемы или снимают пародии, а другие призывают запретить и нещадно критикуют. Представители властей даже потребовали запретить сериал из-за деструктивных идей и романтизации насилия. Amic.ru собрал все, что известно о сериале и его возможном запрете.

Что это за сериал?

"Слово пацана" – это российский криминальный сериал, который снял режиссер Жора Крыжовников ("Горько!", "Лед 2") на основе книги Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х". В нем сыграли Иван Янковский ("Топи", "Огонь"), Леон Кемстач ("Нормальный только я"), Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублевки", "Родные") и другие актеры. Среди продюсеров сериала числится Федор Бондарчук.

Премьера сериала состоялась 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. На данный момент вышло пять серий из восьми запланированных. Последний эпизод должен появиться в онлайн-кинотеатрах 21 декабря 2023 года.

О чем сериал?

Сериал рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Главный герой здесь – 14-летний Андрей, который живет с мамой и пятилетней сестрой, учится в музыкальной школе, часто его избивают уличные подростки. Однажды он связывается с подростком Маратом, который погружает его в "уличный" мир. И Андрей попадает в одну из подростковых казанских банд. В то же время начинается история отношений Андрея и молодого милиционера Ирины.

Как оценивают сериал?

На "Кинопоиске" оценка у сериала очень высокая – 9,1 балла из 10. Он занимает четвертое место в топ-250 "Кинопоиска". А на западном IMDB рейтинг у "Слова пацана" более скромный – 7,5 балла из 10.

Почему сериал вызвал скандал?

Сериал сразу начали обсуждать представители общественности и властей. Многие из них увидели в "Слове пацана" деструктивные идеи и романтизацию насилия.

Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании в режиме видеоконференции заявил, что сериал "Слово пацана" не соответствует "той политике, которую мы преследуем". Минниханов отметил, что "в последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с проявлением подростковых группировок", и подчеркнул, что это не приводит "ни к чему хорошему". Он призвал отреагировать "на такие сюжеты, такие фильмы" и "донести до руководства страны" мысль о вредности сериала.

Кроме того, зампред комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова рассказала изданию "Подъем", что сериал она не смотрела, но относится к нему отрицательно.

"Фильм не смотрела. Отношусь отрицательно. У нас уникальная страна, с богатым историко-культурным наследием, выдающимися достижениями, грандиозными проектами, историческими событиями, героями. Именно это нужно и даже необходимо демонстрировать, популяризировать в СМИ, на экранах ТВ и соцсетях как положительные примеры в воспитании подрастающего поколения", – сказала она.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец также направила в Роскомнадзор письмо с требованием проверить сериал "Слово пацана", сообщил телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Волынец отметила, что сериал "формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи", противоречит указу президента РФ о традиционных ценностях, пропагандирует разрушительные для россиян идеи.

Кроме того, Ирина Волынец обратилась с заявлением о запрете сериала к замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, писал "Коммерсантъ".

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН отметила, что если в сериале дана "трезвая оценка" событиям 80-х годов, то он не должен попасть под запрет.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подчеркнул, что "разбираться надо не с самим сериалом, а с тем, как его преподносят" и "как отдельные силы пытаются его использовать в своих интересах". Он отметил, что думающие люди найдут, какие выводы из него сделать, пишет "Коммерсантъ".

Режиссер сериала Жора Крыжовников в программе "Центральное телевидение" на НТВ ответил критикам, что романтизации насилия в сериале нет и обвинять в этом создателей странно. Крыжовников подчеркнул, что "мы не можем восхищаться ужасом".

Журналистка Ксения Собчак также встала на защиту сериала и назвала "Слово пацана" "самым крутым сериалом года" в телеграм-канале "Кровавая барыня".

Кроме того, масло в огонь подлило и то, что российские СМИ писали о связи нескольких совершенных подростками преступлений с сериалом "Слово пацана". Однако МВД эту связь опровергло. Так, например, в соцсетях появилась информация, что убийство подростка в Иркутске было связано с сериалом "Слово пацана", так как напавшие использовали слово из сериала "чушпан". Однако в МВД связь с сериалом исключили, пишет РБК. Уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Афанасьева также отметила, что преступление не связано с сериалом.

Также телеграм-каналы писали, что подражающие героям сериала российские подростки объединяются в группы, называют их в честь казанских ОПГ и устраивают драки. Однако подтверждений этому также нет.