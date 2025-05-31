Депутат Госдумы с Алтая раскритиковала отца 31 ребенка, получившего звание "Отец-герой"

Дети у мужчины от разных женщин

31 мая 2025, 20:15, ИА Амител

Нина Останина / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала главу поселения из Ленинградской области, награжденного званием "Отец-герой".

Как сообщает "Подъем", у председателя Совета депутатов Колтушей Эдуарда Чирко 31 ребенок от разных матерей, хотя более 30 лет он женат на одной женщине. В итоге за такое число детей местный парламент присвоил своему спикеру почетное звание. Нина Останина при этом не поддержала решение.

"Поощрение измен – не лучший способ решения демографических проблем. Это не про отцовство. Это называется уже, простите, блуд. Я сомневаюсь, что этот "герой" воспитывает 31 ребенка, одинаковое внимание им уделяет. Это удар по институту традиционной семьи. Так что для меня это антигерой и антипример", – заявила она в беседе с изданием.

Кроме того, по ее словам, у нее "такое ощущение", что депутаты, наградившие Чирко, "разделяют вот эту разнузданность, разгул".

Останина призвала не гнаться за статистикой, так как использование "мужчин-самцов" – неправильный подход к решению демографических проблем.