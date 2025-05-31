Депутат Госдумы с Алтая раскритиковала отца 31 ребенка, получившего звание "Отец-герой"
Дети у мужчины от разных женщин
31 мая 2025, 20:15, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала главу поселения из Ленинградской области, награжденного званием "Отец-герой".
Как сообщает "Подъем", у председателя Совета депутатов Колтушей Эдуарда Чирко 31 ребенок от разных матерей, хотя более 30 лет он женат на одной женщине. В итоге за такое число детей местный парламент присвоил своему спикеру почетное звание. Нина Останина при этом не поддержала решение.
"Поощрение измен – не лучший способ решения демографических проблем. Это не про отцовство. Это называется уже, простите, блуд. Я сомневаюсь, что этот "герой" воспитывает 31 ребенка, одинаковое внимание им уделяет. Это удар по институту традиционной семьи. Так что для меня это антигерой и антипример", – заявила она в беседе с изданием.
Кроме того, по ее словам, у нее "такое ощущение", что депутаты, наградившие Чирко, "разделяют вот эту разнузданность, разгул".
Останина призвала не гнаться за статистикой, так как использование "мужчин-самцов" – неправильный подход к решению демографических проблем.
20:44:15 31-05-2025
Райкин в советское время клеймил этих отцов самцов.
17:41:16 01-06-2025
Сколько же здесь в комментариях ненависти к отцам и детям, это ещё пытаются назвать"традиционными ценностями". Да вы хоть знаете, что на Руси многоженство было нормой вплоть до 16-го века, как и многодетные семьи, а то, что происходит с соврменным обществом - это мрак, ведующий нас всех в могилу.
19:48:28 01-06-2025
Гость (17:41:16 01-06-2025) Сколько же здесь в комментариях ненависти к отцам и детям, э... вы в теме вообще о чем тут разговор-то? конечно это позор и стыд, более ничего у нормального человека и не возникнет
01:06:56 02-06-2025
Гость (17:41:16 01-06-2025) Сколько же здесь в комментариях ненависти к отцам и детям, э... Многоженство в нашей стране законодательно не закрепят. И не было его на Руси никогда..
21:10:22 31-05-2025
А у женщин от одного мужика?
22:22:24 31-05-2025
Тут соглвшусь.
23:06:09 31-05-2025
Если мужчина в состоянии содержать энное количество детей и не нарушать отцовской связи, даже если жизнь не сложилась с женщиной, то почему бы и нет.
07:41:22 01-06-2025
Гость (23:06:09 31-05-2025) Если мужчина в состоянии содержать энное количество детей и ...
Депутаты постановили, что Чирко соответствует всем этим критериям. И хотя более 30 лет он женат на одной женщине, его дети от разных матерей, и он не признаётся, сколько их. «Каждый год одна и та же женщина рожать не может», — сказал он изданию.
Это из первоисточника)) то есть, жизнь с женой сложилась, а у мужика, по ходу, удалась)))
11:40:02 01-06-2025
У нас 80% женщин рожают и воспитывают от разных мужчин, тогда получается по словам депутата они тоже занимаются блудством а им ещё деньги платят 🤣. У Маска 13 детей от резных женщин, и не у кого в голову не пришло таких мыслей как у наших законотворцев, которые кроме как законов разрушать семейные ценности не чего не придумали 🤔
11:59:57 01-06-2025
У этой тетки два сына, один из которых сидит за убийство (гуглим). Эти люди живут за нас счет и несут всякую дичь, чтобы привлечь к себе внимание. В думу выдвигалась она от партии, где ставят пьесы про Сталина.
Я лично мужика поддерживаю. Знаю много женщин 30-40 лет, которые имеют работу, но одиноки и хотят ребенка. Почему бы и нет? Дети вдруг стали не нужны?
01:05:42 02-06-2025
Гость (11:59:57 01-06-2025) У этой тетки два сына, один из которых сидит за убийство (гу... Нда... Моралью видно "строила"... Берна иногда не почитывали? Не люблю этого автора, но про " Пороховой погреб ненависти, накопившийся в порабощённых детях" подметил верно...
12:15:41 01-06-2025
Молодец!
12:30:37 01-06-2025
Никаких чувств, кроме глубочайшего омерзения он не вызывает.
14:53:04 01-06-2025
Зачем публикуют слова отмороженной Останиной? Она не авторитет, и ее личное мнение - что ветер за окном.
18:03:16 01-06-2025
то школьницы должны рожать не менее 3х в перстпективе. то получи 31 в течении жизни по просьбе трудящихся и оказывается это блуд- а школьницы молодцы по 100 тыч. им- вы уж определитесь- школьница в 16 родила- но значит начала в 15.
19:47:42 01-06-2025
реклама распутства и нарушение семейных ценностей, мерзкая тема, мерзкий этот "отец", все его самки тоже. а дети.... жаль их очень. Ославили этот разврат на всю страну.
22:50:46 01-06-2025
Что за персонаж, и "отец" и "герой" и "депутат" что много на себя взял. А по факту кажется просто отмыв денег идет
00:46:58 02-06-2025
Оюшки, жизнь у нас дюже правильная и у многих "хорошая". Мораль у каждого своя, сколько социальных групп и верований, столько и моралей. У мусульман вообще многоженство разрешено.,правдысь жён разрешается иметь столько, сколько можешь прокормить. Правонарушение тут есть? Нету! А остальное надо спросить у женщин, которые завели детей, да ещё все знают друг о друге. И по булгаковски зонтиками не деруться. Вот вопрос, а обеспечить то отец 31 ребёнка сможет? Не миллиардер же как Илон Маск? "Женихов завидных" у нас столько, что традиционная мораль по семейному кодексу стала "Журавлем небе".
00:58:31 02-06-2025
Да почему же "самец"? Не животное же, председатель совета депутатов! И не просто " Погулял", а деток растит. Главно чтоб всё по доброму согласию было,, с мамочками.. И жена мораль ю то вроде не "строит". А вот унижать человека нехорошо, если уж про мораль говорить.