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Депутат Госдумы с Алтая раскритиковала отца 31 ребенка, получившего звание "Отец-герой"

Дети у мужчины от разных женщин

31 мая 2025, 20:15, ИА Амител

Нина Останина / Фото: duma.gov.ru
Нина Останина / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала главу поселения из Ленинградской области, награжденного званием "Отец-герой".

Как сообщает "Подъем", у председателя Совета депутатов Колтушей Эдуарда Чирко 31 ребенок от разных матерей, хотя более 30 лет он женат на одной женщине. В итоге за такое число детей местный парламент присвоил своему спикеру почетное звание. Нина Останина при этом не поддержала решение.

"Поощрение измен – не лучший способ решения демографических проблем. Это не про отцовство. Это называется уже, простите, блуд. Я сомневаюсь, что этот "герой" воспитывает 31 ребенка, одинаковое внимание им уделяет. Это удар по институту традиционной семьи. Так что для меня это антигерой и антипример", – заявила она в беседе с изданием.

Кроме того, по ее словам, у нее "такое ощущение", что депутаты, наградившие Чирко, "разделяют вот эту разнузданность, разгул".

Останина призвала не гнаться за статистикой, так как использование "мужчин-самцов" – неправильный подход к решению демографических проблем.

депутаты Демография

Комментарии 19

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Гость

20:44:15 31-05-2025

Райкин в советское время клеймил этих отцов самцов.

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Гость

17:41:16 01-06-2025

Сколько же здесь в комментариях ненависти к отцам и детям, это ещё пытаются назвать"традиционными ценностями". Да вы хоть знаете, что на Руси многоженство было нормой вплоть до 16-го века, как и многодетные семьи, а то, что происходит с соврменным обществом - это мрак, ведующий нас всех в могилу.

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Гость

19:48:28 01-06-2025

Гость (17:41:16 01-06-2025) Сколько же здесь в комментариях ненависти к отцам и детям, э... вы в теме вообще о чем тут разговор-то? конечно это позор и стыд, более ничего у нормального человека и не возникнет

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Гость

01:06:56 02-06-2025

Гость (17:41:16 01-06-2025) Сколько же здесь в комментариях ненависти к отцам и детям, э... Многоженство в нашей стране законодательно не закрепят. И не было его на Руси никогда..

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Гость

21:10:22 31-05-2025

А у женщин от одного мужика?

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Гость

22:22:24 31-05-2025

Тут соглвшусь.

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Гость

23:06:09 31-05-2025

Если мужчина в состоянии содержать энное количество детей и не нарушать отцовской связи, даже если жизнь не сложилась с женщиной, то почему бы и нет.

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Гость

07:41:22 01-06-2025

Гость (23:06:09 31-05-2025) Если мужчина в состоянии содержать энное количество детей и ...
Депутаты постановили, что Чирко соответствует всем этим критериям. И хотя более 30 лет он женат на одной женщине, его дети от разных матерей, и он не признаётся, сколько их. «Каждый год одна и та же женщина рожать не может», — сказал он изданию.
Это из первоисточника)) то есть, жизнь с женой сложилась, а у мужика, по ходу, удалась)))

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Максим

11:40:02 01-06-2025

У нас 80% женщин рожают и воспитывают от разных мужчин, тогда получается по словам депутата они тоже занимаются блудством а им ещё деньги платят 🤣. У Маска 13 детей от резных женщин, и не у кого в голову не пришло таких мыслей как у наших законотворцев, которые кроме как законов разрушать семейные ценности не чего не придумали 🤔

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Гость

11:59:57 01-06-2025

У этой тетки два сына, один из которых сидит за убийство (гуглим). Эти люди живут за нас счет и несут всякую дичь, чтобы привлечь к себе внимание. В думу выдвигалась она от партии, где ставят пьесы про Сталина.
Я лично мужика поддерживаю. Знаю много женщин 30-40 лет, которые имеют работу, но одиноки и хотят ребенка. Почему бы и нет? Дети вдруг стали не нужны?

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Гость

01:05:42 02-06-2025

Гость (11:59:57 01-06-2025) У этой тетки два сына, один из которых сидит за убийство (гу... Нда... Моралью видно "строила"... Берна иногда не почитывали? Не люблю этого автора, но про " Пороховой погреб ненависти, накопившийся в порабощённых детях" подметил верно...

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Костя

12:15:41 01-06-2025

Молодец!

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Гость

12:30:37 01-06-2025

Никаких чувств, кроме глубочайшего омерзения он не вызывает.

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Гость

14:53:04 01-06-2025

Зачем публикуют слова отмороженной Останиной? Она не авторитет, и ее личное мнение - что ветер за окном.

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Гость

18:03:16 01-06-2025

то школьницы должны рожать не менее 3х в перстпективе. то получи 31 в течении жизни по просьбе трудящихся и оказывается это блуд- а школьницы молодцы по 100 тыч. им- вы уж определитесь- школьница в 16 родила- но значит начала в 15.

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Гость

19:47:42 01-06-2025

реклама распутства и нарушение семейных ценностей, мерзкая тема, мерзкий этот "отец", все его самки тоже. а дети.... жаль их очень. Ославили этот разврат на всю страну.

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Гость

22:50:46 01-06-2025

Что за персонаж, и "отец" и "герой" и "депутат" что много на себя взял. А по факту кажется просто отмыв денег идет

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Елена

00:46:58 02-06-2025

Оюшки, жизнь у нас дюже правильная и у многих "хорошая". Мораль у каждого своя, сколько социальных групп и верований, столько и моралей. У мусульман вообще многоженство разрешено.,правдысь жён разрешается иметь столько, сколько можешь прокормить. Правонарушение тут есть? Нету! А остальное надо спросить у женщин, которые завели детей, да ещё все знают друг о друге. И по булгаковски зонтиками не деруться. Вот вопрос, а обеспечить то отец 31 ребёнка сможет? Не миллиардер же как Илон Маск? "Женихов завидных" у нас столько, что традиционная мораль по семейному кодексу стала "Журавлем небе".

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Елена

00:58:31 02-06-2025

Да почему же "самец"? Не животное же, председатель совета депутатов! И не просто " Погулял", а деток растит. Главно чтоб всё по доброму согласию было,, с мамочками.. И жена мораль ю то вроде не "строит". А вот унижать человека нехорошо, если уж про мораль говорить.

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