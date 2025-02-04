Правда ли, что матерям-героиням в России будут платить по 72 тысячи рублей в месяц?
Женщин, удостоенных этого звания, хотят уравнять в соцгарантиях с Героями Труда
04 февраля 2025, 17:00, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Для россиянок, удостоенных звания "Мать-героиня", могут ввести ежемесячную выплату в размере более 72 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже подготовили в Минтруде.
О том, появится ли эта выплата и кто сможет на нее рассчитывать, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что матерям-героиням будут платить по 72 тысячи рублей ежемесячно?
Правда. Официально решение еще не принято, но Минтруд уже подготовил соответствующий законопроект. При этом сама идея принадлежит не ведомству, а президенту страны. Владимир Путин еще в конце 2024-го поручил проработать вопрос о том, чтобы матери-героини получили такие же социальные гарантии, как и Герои Труда. Существенные ежемесячные выплаты – часть этих гарантий.
"В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", – пояснили в Минтруде.
Так что сомнений в том, что документ успешно пройдет все стадии обсуждений и будет одобрен, практически нет.
2
"Мать-героиня" – что это за звание?
Это звание учредили в 2022 году по инициативе Владимира Путина. Вернее, президент распорядился возродить советскую практику – награждать матерей, которые смогли воспитать большое количество детей. Кроме того, "Мать-героиня" – это еще и орден, который вручают обладательницам почетного звания. Также они получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
3
Сколько нужно иметь детей, чтобы получить звание "Мать-героиня"?
В соответствии с указом, который в 2022-м подписал Путин, на звание "Мать-героиня" могут претендовать женщины, которые родили и воспитали не менее десяти детей.
4
Все ли дети должны быть своими, чтобы получить звание "Мать-героиня"?
Нет, такого условия в указе нет. Звание "Мать-героиня" вручают в том числе и женщинам, у которых есть приемные дети. Соответственно, и на ежемесячные выплаты они тоже смогут претендовать.
Важное условие: и мать, и дети должны иметь гражданство РФ. При этом все дети в семье должны быть живы, а десятому ребенку должно быть больше года.
5
Как оформить ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей?
Ничего оформлять не нужно. Женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", ежемесячную выплату будут назначать автоматически, в беззаявительном порядке.
6
Будет ли индексироваться ежемесячная выплата для матерей-героинь?
Да. Размер ежемесячной выплаты будет увеличиваться ежегодно. Предполагается, что индексацию будут проводить 1 февраля каждого года.
7
Когда матерям-героиням начнут платить по 72 тысячи рублей ежемесячно?
Точно неизвестно – нужно дождаться официального подписания документа. Но в Минтруде уже дали понять, что это произойдет очень скоро. А женщинам, которые уже имеют почетное звание, предлагается выплатить положенную сумму задним числом – с 1 января 2025 года.
19:06:55 04-02-2025
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