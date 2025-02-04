Женщин, удостоенных этого звания, хотят уравнять в соцгарантиях с Героями Труда

04 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Для россиянок, удостоенных звания "Мать-героиня", могут ввести ежемесячную выплату в размере более 72 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже подготовили в Минтруде.

О том, появится ли эта выплата и кто сможет на нее рассчитывать, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что матерям-героиням будут платить по 72 тысячи рублей ежемесячно? Правда. Официально решение еще не принято, но Минтруд уже подготовил соответствующий законопроект. При этом сама идея принадлежит не ведомству, а президенту страны. Владимир Путин еще в конце 2024-го поручил проработать вопрос о том, чтобы матери-героини получили такие же социальные гарантии, как и Герои Труда. Существенные ежемесячные выплаты – часть этих гарантий. "В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", – пояснили в Минтруде. Так что сомнений в том, что документ успешно пройдет все стадии обсуждений и будет одобрен, практически нет.

2 "Мать-героиня" – что это за звание? Это звание учредили в 2022 году по инициативе Владимира Путина. Вернее, президент распорядился возродить советскую практику – награждать матерей, которые смогли воспитать большое количество детей. Кроме того, "Мать-героиня" – это еще и орден, который вручают обладательницам почетного звания. Также они получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

3 Сколько нужно иметь детей, чтобы получить звание "Мать-героиня"? В соответствии с указом, который в 2022-м подписал Путин, на звание "Мать-героиня" могут претендовать женщины, которые родили и воспитали не менее десяти детей.

4 Все ли дети должны быть своими, чтобы получить звание "Мать-героиня"? Нет, такого условия в указе нет. Звание "Мать-героиня" вручают в том числе и женщинам, у которых есть приемные дети. Соответственно, и на ежемесячные выплаты они тоже смогут претендовать. Важное условие: и мать, и дети должны иметь гражданство РФ. При этом все дети в семье должны быть живы, а десятому ребенку должно быть больше года.

5 Как оформить ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей? Ничего оформлять не нужно. Женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", ежемесячную выплату будут назначать автоматически, в беззаявительном порядке.

6 Будет ли индексироваться ежемесячная выплата для матерей-героинь? Да. Размер ежемесячной выплаты будет увеличиваться ежегодно. Предполагается, что индексацию будут проводить 1 февраля каждого года.