НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы с Алтая считает глупостью идею закрепить за отцами статус главы семьи

Она подчеркнула, что у мужчин и женщин в семье одинаковые права

10 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina
Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала предложение законодательно закрепить за отцами главенствующий статус в семье и отказаться от равноправия родителей, пишет "Газета.ru".

Ранее ярославский депутат Теймураз Бараташвили предложил закрепить за отцами статус "глава семьи" и отменить равноправие отцов и матерей в оплате труда, поскольку заработок мужчины должен быть выше, так как он – "добытчик". Женщинам, по его мнению, необходимо позволить меньше работать.

Останина отметила, что в России по Конституции женщины и мужчины имеют равные права.

"Я против свержения конституционного строя, Конституцию оспаривать не собираюсь. Комментировать, мне кажется, глупости – это себя не уважать. У нас по Конституции запрещена дискриминация по признакам пола, национальности, религиозной принадлежности и так далее", – подчеркнула Останина.

Она также напомнила, что гражданские и политические права женщин были урегулированы в 1918 году, и с тех пор не менялись.

"Не думаю, что это под силу одному отдельно взятому депутату Ярославской области, которому не повезло с женщинами. Не думаю, что это является основанием для того, чтобы возвращать неравенство женщин в наше общество", – добавила Останина.

Депутат Нина Останина на ПМЮФ / Кадр из видео: t.me/uranews

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По мнению Нины Останиной, в противном случае это нанесет окончательный удар по институту семьи
НОВОСТИПолитика

мужчины и женщины депутаты инициативы

Комментарии 15

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Мусик

11:42:33 10-07-2024

отец в семье главный.
точка.

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Гость

11:47:55 10-07-2024

Мусик (11:42:33 10-07-2024) отец в семье главный.точка.... мы в детстве на такое отвечали - "....по горшкам и унитазам"

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гость

11:51:25 10-07-2024

Мусик (11:42:33 10-07-2024) отец в семье главный.точка.... оба отца?

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Гость

11:45:36 10-07-2024

Становится всё больше мужчин, сидящих на шеях жен

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Гость

11:46:59 10-07-2024

Можно уже пореже про Останину, в зубах навязла, одна из всей Думы работает?

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Гость

17:15:40 10-07-2024

Гость (11:46:59 10-07-2024) Можно уже пореже про Останину, в зубах навязла, одна из всей... Ек одна, там еще Милонов пашет)))

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Гость

11:54:15 10-07-2024

Сколько детей депутат родила и сколько воспитала? Право матерям на шестичасовую рабочую смену многим позволило бы сохранить профессиональные навыки и стаж, имея больше время на семью

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Гость

12:00:39 10-07-2024

"Ранее ярославский депутат Теймураз Бараташвили предложил закрепить за отцами статус "главы семьи" и отменить равноправие отцов и матерей в оплате труда, поскольку заработок мужчины должен быть выше" - "Одним из центров реализации проекта автор видит Ярославский зоопарк". Вот тут да, тут лучше и не скажешь, чем сам автор инициативы.

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Гость

12:01:41 10-07-2024

Матриархат свергнуть не получится, пока мужики бухать не перестанут.

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Мусик

12:35:07 10-07-2024

Гость (12:01:41 10-07-2024) Матриархат свергнуть не получится, пока мужики бухать не пер... согл на 101%.
факт.

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Гость

18:41:35 10-07-2024

Гость (12:01:41 10-07-2024) Матриархат свергнуть не получится, пока мужики бухать не пер... Это в вашем окружении одни алкоголики. А может проблема в вас..

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Гость

12:37:15 10-07-2024

Мужики вобще жениться перестанут) за этим статусом совсем недалеко и усиление ответственности, я так понимаю?)

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Гость

12:57:47 10-07-2024

Пусть сыну своему говорит кто глава. Хотя он знает кто и где гражданин начальник.

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Гость

16:03:08 10-07-2024

зачем вы пишете о спорах этих недалеких. Вы бы еще на полном серьезе разбирали что говорят персонажи ДОМ2.

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Гость

20:42:12 10-07-2024

Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог (1 Кор.11,3).
Кто отрицает главенство мужа в семье - не верит в Бога.

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