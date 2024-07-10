Депутат Госдумы с Алтая считает глупостью идею закрепить за отцами статус главы семьи

Она подчеркнула, что у мужчин и женщин в семье одинаковые права

10 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала предложение законодательно закрепить за отцами главенствующий статус в семье и отказаться от равноправия родителей, пишет "Газета.ru".

Ранее ярославский депутат Теймураз Бараташвили предложил закрепить за отцами статус "глава семьи" и отменить равноправие отцов и матерей в оплате труда, поскольку заработок мужчины должен быть выше, так как он – "добытчик". Женщинам, по его мнению, необходимо позволить меньше работать.

Останина отметила, что в России по Конституции женщины и мужчины имеют равные права.

"Я против свержения конституционного строя, Конституцию оспаривать не собираюсь. Комментировать, мне кажется, глупости – это себя не уважать. У нас по Конституции запрещена дискриминация по признакам пола, национальности, религиозной принадлежности и так далее", – подчеркнула Останина.

Она также напомнила, что гражданские и политические права женщин были урегулированы в 1918 году, и с тех пор не менялись.