Депутат Госдумы с Алтая считает глупостью идею закрепить за отцами статус главы семьи
Она подчеркнула, что у мужчин и женщин в семье одинаковые права
10 июля 2024, 11:40, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала предложение законодательно закрепить за отцами главенствующий статус в семье и отказаться от равноправия родителей, пишет "Газета.ru".
Ранее ярославский депутат Теймураз Бараташвили предложил закрепить за отцами статус "глава семьи" и отменить равноправие отцов и матерей в оплате труда, поскольку заработок мужчины должен быть выше, так как он – "добытчик". Женщинам, по его мнению, необходимо позволить меньше работать.
Останина отметила, что в России по Конституции женщины и мужчины имеют равные права.
"Я против свержения конституционного строя, Конституцию оспаривать не собираюсь. Комментировать, мне кажется, глупости – это себя не уважать. У нас по Конституции запрещена дискриминация по признакам пола, национальности, религиозной принадлежности и так далее", – подчеркнула Останина.
Она также напомнила, что гражданские и политические права женщин были урегулированы в 1918 году, и с тех пор не менялись.
"Не думаю, что это под силу одному отдельно взятому депутату Ярославской области, которому не повезло с женщинами. Не думаю, что это является основанием для того, чтобы возвращать неравенство женщин в наше общество", – добавила Останина.
11:42:33 10-07-2024
отец в семье главный.
точка.
11:47:55 10-07-2024
Мусик (11:42:33 10-07-2024) отец в семье главный.точка.... мы в детстве на такое отвечали - "....по горшкам и унитазам"
11:51:25 10-07-2024
Мусик (11:42:33 10-07-2024) отец в семье главный.точка.... оба отца?
11:45:36 10-07-2024
Становится всё больше мужчин, сидящих на шеях жен
11:46:59 10-07-2024
Можно уже пореже про Останину, в зубах навязла, одна из всей Думы работает?
17:15:40 10-07-2024
Гость (11:46:59 10-07-2024) Можно уже пореже про Останину, в зубах навязла, одна из всей... Ек одна, там еще Милонов пашет)))
11:54:15 10-07-2024
Сколько детей депутат родила и сколько воспитала? Право матерям на шестичасовую рабочую смену многим позволило бы сохранить профессиональные навыки и стаж, имея больше время на семью
12:00:39 10-07-2024
"Ранее ярославский депутат Теймураз Бараташвили предложил закрепить за отцами статус "главы семьи" и отменить равноправие отцов и матерей в оплате труда, поскольку заработок мужчины должен быть выше" - "Одним из центров реализации проекта автор видит Ярославский зоопарк". Вот тут да, тут лучше и не скажешь, чем сам автор инициативы.
12:01:41 10-07-2024
Матриархат свергнуть не получится, пока мужики бухать не перестанут.
12:35:07 10-07-2024
Гость (12:01:41 10-07-2024) Матриархат свергнуть не получится, пока мужики бухать не пер... согл на 101%.
факт.
18:41:35 10-07-2024
Гость (12:01:41 10-07-2024) Матриархат свергнуть не получится, пока мужики бухать не пер... Это в вашем окружении одни алкоголики. А может проблема в вас..
12:37:15 10-07-2024
Мужики вобще жениться перестанут) за этим статусом совсем недалеко и усиление ответственности, я так понимаю?)
12:57:47 10-07-2024
Пусть сыну своему говорит кто глава. Хотя он знает кто и где гражданин начальник.
16:03:08 10-07-2024
зачем вы пишете о спорах этих недалеких. Вы бы еще на полном серьезе разбирали что говорят персонажи ДОМ2.
20:42:12 10-07-2024
Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог (1 Кор.11,3).
Кто отрицает главенство мужа в семье - не верит в Бога.