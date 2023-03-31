Депутат Госдумы Шаманов навестил участников СВО в алейском госпитале
И подарил теннисный стол
31 марта 2023, 15:27, ИА Амител
Российский депутат-единоросс, генерал-полковник Владимир Шаманов во время региональной недели в Алтайском крае посетил Алейск, где базируется 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Там он побывал в военном госпитале и пообщался с руководством города и района.
В медицинском учреждении он навестил бойцов, которые находятся на реабилитации. И от фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества" подарил госпиталю теннисный стол, об этом его попросили медики.
Генерал-полковник встретился с главой города Иваном Маскаевым, главой администрации Алейского района Светланой Агарковой и командованием войсковой части. Они обсудили потребности алтайских мотострелков на передовой.
Во время визита в Барнаул Шаманов встретился с волонтёрами Донбасса и посетил концерт "Нет срока давности у подвига солдат", организованный фондом "Защитники Отечества". А в Тальменке побывал в центре военно-патриотического воспитания "Авангард".
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