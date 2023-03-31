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Депутат Госдумы Шаманов навестил участников СВО в алейском госпитале

И подарил теннисный стол

31 марта 2023, 15:27, ИА Амител

Владимир Шаманов в Алейске / Фото: пресс-служба "Единой России"
Владимир Шаманов в Алейске / Фото: пресс-служба "Единой России"

Российский депутат-единоросс, генерал-полковник Владимир Шаманов во время региональной недели в Алтайском крае посетил Алейск, где базируется 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Там он побывал в военном госпитале и пообщался с руководством города и района.

В медицинском учреждении он навестил бойцов, которые находятся на реабилитации. И от фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества" подарил госпиталю теннисный стол, об этом его попросили медики.

Генерал-полковник встретился с главой города Иваном Маскаевым, главой администрации Алейского района Светланой Агарковой и командованием войсковой части. Они обсудили потребности алтайских мотострелков на передовой.

Во время визита в Барнаул Шаманов встретился с волонтёрами Донбасса и посетил концерт "Нет срока давности у подвига солдат", организованный фондом "Защитники Отечества". А в Тальменке побывал в центре военно-патриотического воспитания "Авангард".

Комментарии 4

  • Видели фото, где оставляет автограф? Наоборот, это Шаманов должен брать автограф у ребят, которые там были...И лежат в госпитале без конечностей...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, лечи голову!!! Шаманов легенда и в отличие от тебя и уже всем всё доказал!!!
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну во-первых и слава господу на лечении в госпитале парней без конечностей нет!!! Печальное в этой истории другое, а может быть в этом тоже промысел божий это, что у тебя мозгов нет!!! Ибо как известно если господь хочет наказать человека то лишает его разума. На тебя очевидно, кто-то сверху всё таки обратил внимание.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну во-первых и слава господу на лечении в госпитале парней без конечностей нет!!! Печальное в этой истории другое, а может быть в этом тоже промысел божий это, что у тебя мозгов нет!!! Ибо как известно если господь хочет наказать человека то лишает его разума. На тебя очевидно, кто-то сверху всё таки обратил внимание.
    31 марта, Гость   Ответить
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