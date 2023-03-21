На что потратили средства, собранные для СВО алтайскими депутатами и бизнесменами

Стало известно, что именно купили для мобилизованных

21 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Более 20 млн рублей собрали на поддержку мобилизованных, участников специальной военной операции и членов их семей. Эту работу проводят Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития и Фонд социально-экономического развития региона. Об этом рассказал вице-спикер краевого Заксобрания, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.

Сбор идёт уже более полугода по инициативе краевых депутатов и предпринимателей региона. И с сентября 2022 года на счета фондов поступило более 20 млн рублей. Средства переводили крупные компании и предприятия, в том числе "Новэкс", "Алейскзернопродукт", "Агросоюз", Барнаульская горэлектросеть, предприниматели, частные лица, уточнил Голобородько.

"Всего было потрачено более 17 млн рублей. Работа по сбору средств и оказанию помощи военнослужащим идёт и сейчас, будем продолжать работать в этом направлении. Важно отметить, что это только небольшая часть того, что делается для оказания помощи нашим военнослужащим, их семьям. Очень многие предприниматели и общественники края напрямую помогают воинским частям, оправляют гуманитарные грузы на передовую, помогают семьям", – сказал вице-спикер. Он добавил, что все закупки проводили централизованно при взаимодействии с правительством края, с военными комиссарами, руководством воинских частей, семьями военнослужащих.

Собранные средства потратили на:

квадрокоптеры, дальномеры, радиостанции, бинокли, наушники, батарейки и другое оборудование – 6,5 млн руб.;

сапоги, спальники, палатки, рюкзаки, перчатки и другое снаряжение – 3,7 млн руб.;

генераторы, солнечные панели, сварочные приборы, газовые плитки, удлинители – 3 млн руб.;

лекарства, бинты, средства для оказания первой помощи – 99 тыс. руб.;

доставку гуманитарных грузов и другие транспортные услуги – 1,5 млн руб.

Ещё на 1,5 млн рублей купили угля, дров и строительных материалов для мобилизованных, когда они находились на мобилизационном пункте в Омске. Также на собранные средства приобрели дрова и уголь для семей военнослужащих.