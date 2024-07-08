Депутат Госдумы выясняет, почему без газа остается село в алтайской глубинке

Александр Терентьев просит краевое правительство ускорить решение вопроса

08 июля 2024, 18:00, ИА Амител

Фото: Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

Жители улицы Садовой в селе Точильное Смоленского района обратились за помощью в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева. Газ им должны были провести до конца 2023 года, однако до сих пор этого так и не сделали, информирует пресс-служба реготделения "Справедливой России – За правду".

Всего подключения ожидают около 50 домовладений. Сельчане потратили значительные средства на проведение необходимых работ и теперь ждут со страхом зимы, опасаясь, что придется нести дополнительные расходы на приобретение твердого топлива.

Александр Терентьев направил депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Народный избранник просит предоставить информацию о причинах задержки и принять меры, содействующие скорейшему решению вопроса.