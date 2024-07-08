Депутат Госдумы выясняет, почему без газа остается село в алтайской глубинке
Александр Терентьев просит краевое правительство ускорить решение вопроса
08 июля 2024, 18:00, ИА Амител
Жители улицы Садовой в селе Точильное Смоленского района обратились за помощью в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева. Газ им должны были провести до конца 2023 года, однако до сих пор этого так и не сделали, информирует пресс-служба реготделения "Справедливой России – За правду".
Всего подключения ожидают около 50 домовладений. Сельчане потратили значительные средства на проведение необходимых работ и теперь ждут со страхом зимы, опасаясь, что придется нести дополнительные расходы на приобретение твердого топлива.
Александр Терентьев направил депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Народный избранник просит предоставить информацию о причинах задержки и принять меры, содействующие скорейшему решению вопроса.
"Лето в Сибири проходит быстро. Времени осталось немного, нужно торопиться, чтобы сельчанам не пришлось тратить последние средства на твердое топливо. Особенно пожилым людям, у которых и так небольшие пенсии. Надеемся, что этот вопрос будет решен в ближайшее время", – резюмирует Александр Терентьев.
18:21:10 08-07-2024
Слишком много пристебаев кормится около этой газификации. Так людям запудрили мозги что последнее отдадут.
19:32:00 08-07-2024
Бесплатный валежник же есть, чем не топливо.
09:08:30 09-07-2024
Сергей (19:32:00 08-07-2024) Бесплатный валежник же есть, чем не топливо.... Правильно! Нужно учиться пользоваться благами природы. Вон, государство же пользуется. и вы пользуйтесь, валежник собирайте.