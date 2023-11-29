В Рубцовске газ должен появиться в 2026-м, а годом позже – в Славгороде

29 ноября 2023, 16:55, Анастасия Чебакова

Газ / Фото: "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

Сроки реализации масштабной программы по газификации Алтайского края, предполагавшей проведение до 2025 года голубого топлива в западную часть региона – Славгород, Яровое, Рубцовск, – переносятся минимум на два года. Об этом сообщил во время правительственного часа в АКЗС министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. В связи с этим проведение газа в Рубцовск запланировано на 2026 год, в Славгород – на 2027-й.

Министр напомнил, что в 2020 году глава региона и руководитель ПАО "Газпром" подписали программу по газификации региона на ближайшие пять лет. По ней межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети для газификации должны были построить в Яровом, Славгороде, Рубцовске и еще 26 населенных пунктах в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах. "Газпром" обязался вложить в газификацию Алтайского края почти 60 млрд рублей.

"К сожалению, с учетом всех факторов, в том числе внешнеэкономических, сроки реализации программы сдвигаются. Пока на два года – до 2027-го", – сообщил Иван Гилев.

Работы на данный момент завершены в трех районах: Косихинском, Тальменском и Троицком. По магистральным газопроводам от Ребрихи до Рубцовска и от Ребрихи до Славгорода ведутся проектные работы, доложил министр.

"По данным проектировщиков, есть сложности с пропускной способностью газа на ветке Новосибирск – Барнаул. Поэтому строительство газопровода до Славгорода будет осуществляться с севера, через Новосибирск", – пояснил Гилев.

Полностью подключить Рубцовск к газу планируют в 2026 году, Славгород – в 2027-м. От газораспределительных станций, построенных в муниципалитетах, голубое топливо разойдется в ближайшие районы и села.

Рассказал министр и о результатах программы социальной догазификации (когда энергоресурс проводят к границам земельных участков домовладений, куда газ уже подведен. – Прим. ред.), объявленной президентом в 2021 году. Программа предусматривала строительство в регионе более двух тысяч километров газовых сетей на сумму более 20 миллиардов рублей. Работы начались зимой 2022-го.