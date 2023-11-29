Газификацию западной части Алтайского края "отложили" на несколько лет
В Рубцовске газ должен появиться в 2026-м, а годом позже – в Славгороде
29 ноября 2023, 16:55, Анастасия Чебакова
Сроки реализации масштабной программы по газификации Алтайского края, предполагавшей проведение до 2025 года голубого топлива в западную часть региона – Славгород, Яровое, Рубцовск, – переносятся минимум на два года. Об этом сообщил во время правительственного часа в АКЗС министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. В связи с этим проведение газа в Рубцовск запланировано на 2026 год, в Славгород – на 2027-й.
Министр напомнил, что в 2020 году глава региона и руководитель ПАО "Газпром" подписали программу по газификации региона на ближайшие пять лет. По ней межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети для газификации должны были построить в Яровом, Славгороде, Рубцовске и еще 26 населенных пунктах в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах. "Газпром" обязался вложить в газификацию Алтайского края почти 60 млрд рублей.
"К сожалению, с учетом всех факторов, в том числе внешнеэкономических, сроки реализации программы сдвигаются. Пока на два года – до 2027-го", – сообщил Иван Гилев.
Работы на данный момент завершены в трех районах: Косихинском, Тальменском и Троицком. По магистральным газопроводам от Ребрихи до Рубцовска и от Ребрихи до Славгорода ведутся проектные работы, доложил министр.
"По данным проектировщиков, есть сложности с пропускной способностью газа на ветке Новосибирск – Барнаул. Поэтому строительство газопровода до Славгорода будет осуществляться с севера, через Новосибирск", – пояснил Гилев.
Полностью подключить Рубцовск к газу планируют в 2026 году, Славгород – в 2027-м. От газораспределительных станций, построенных в муниципалитетах, голубое топливо разойдется в ближайшие районы и села.
Рассказал министр и о результатах программы социальной догазификации (когда энергоресурс проводят к границам земельных участков домовладений, куда газ уже подведен. – Прим. ред.), объявленной президентом в 2021 году. Программа предусматривала строительство в регионе более двух тысяч километров газовых сетей на сумму более 20 миллиардов рублей. Работы начались зимой 2022-го.
"К сожалению, те планы, которые "Газпром" озвучивал по строительству сети подключения граждан, реализовать в запланированном объеме не удалось. Сейчас новый руководитель "Газпром газораспределение Барнаул" этой работой занимается, и, как нам видится, достаточно эффективно. Из 56 тысяч домовладений, которые должны быть газифицированы, техническая возможность создана для 45 тысяч. В планах – до конца года подключить 48 тысяч. Оставшиеся перейдут на следующий год", – сообщил Гилев.
17:10:53 29-11-2023
Подрнки!!!! Прекратите гнать газ за рубеж по дешевке и газифицируйте Россию. Сделайте бездельники саботажники вредители паразиты на нашей шеи хоть одно какое то дело для страны и народа. Не газифицировали, интернета на всей территории России нет, железка устаревшая, автобаннов нет, современной надежной связи нет, радио и тв тоже нет.
17:19:21 29-11-2023
Это враги народа они все делают чтоб народ на дровах сидел.Берии на них нет.
15:26:15 01-12-2023
Гость (17:19:21 29-11-2023) Это враги народа они все делают чтоб народ на дровах сидел.Б... Вам кажется, что Берия не один из них?))
18:08:58 29-11-2023
так пару раз еще отодвинут а потом оно уже и не надо будет
18:17:08 29-11-2023
Чего и следовало ожидать!?
18:20:07 29-11-2023
трубы и землекопов они за рубли покупают, причем тут внешние факторы?!
18:36:47 29-11-2023
гость (18:20:07 29-11-2023) трубы и землекопов они за рубли покупают, причем тут внешние... внешние факторы, вероятно, Китай потребовал дополнительные мощности, а тут какие-то жители Алтая газ требуют.
18:35:06 29-11-2023
Китаю за бесценок газ отдают, т нас не спрашивают, а о своих гражданах думают в последнюю очередь. Выбрали Томенко, теперь можно отодвигать сроки, а за это наказывать нужно алтайскую исполнительную власть. Позорище.
23:06:51 29-11-2023
гость (18:35:06 29-11-2023) Китаю за бесценок газ отдают, т нас не спрашивают, а о своих... Гость, как наказать. как говорится вот локоток, а не укусишь?
20:26:26 29-11-2023
Забастовку властям. Требуйте 50ю % скидку на дрова и уголь иначе в 2030 году только работы развернуть могут.
21:00:35 29-11-2023
Одним словом - сволочи! А еще заставляют иметь восемь детей.
21:17:56 29-11-2023
Газ - народное достояние, не для народа, здесь вам не Туркмения. Интересно, какие такие "факторы, в том числе внешнеэкономические" не позволяют дать россиянам газ?
23:43:39 29-11-2023
Гость (21:17:56 29-11-2023) Газ - народное достояние, не для народа, здесь вам не Туркме... Компания Газпром транснациональная а наивные граждане РФ считают её национальной. Все решения что и как и кому продавать принимает тоанснациональный совет директоров.
08:34:19 30-11-2023
Проводили газ в 2015 году в городе. Только за подключение к трубе(разрешение)отдали 60 тыс(по самой высокой планке,нижняя была 20). В общей сложности тогда со всем оборудованием и разрешениями вышло около 180 тыс. Сколько сейчас-даже не представляю. Ни под одну программу не попали,хотя и пенсионерка и ветеран труда подключала.
13:20:40 30-11-2023
Все предвыборные обещания- фуфло! В марте следующего года выборы. Надо вспомнить 90-е, когда Алтай "прокатил" Москву, проголосовав за ЛДПР. Хотя бы повторить))))