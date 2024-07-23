Депутат Госдумы взял на контроль газификацию в Барнауле, которую задержали

А также рассмотрел другие волнующие вопросы в ходе личного приема граждан

23 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Александр Терентьев. Прием граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Депутат Госдумы Александр Терентьев провел в Барнауле прием граждан по личным вопросам. Он рассмотрел обращения по проблемам газификации, деятельности правоохранительных органов, ремонту аварийного моста и другие.

Жители поселка Затон обеспокоены сроками проведения газификации. Оборудование должны были подключить к сети газораспределения до 30 ноября 2023 года, но работы еще не завершены. Александр Терентьев отправил запросы министру строительства и ЖКХ Алтайского края и прокурору Алтайского края.

Заявители также сообщили о проблемах с аварийным мостом, по которому грузовики перевозят песок. Жители опасаются, что могут лишиться этого объекта инфраструктуры. Депутат проконсультировал их по данному вопросу и попросил предоставить все накопившиеся документы.

Другая проблема с газом затронула жителей Барнаула на улице Южные Мастерские. Дома должны были подключить к газу до ноября 2022 года. Чего не произошло. Позже было подписано допсоглашение, по которому газифицировать дома должны были до 31 августа 2023 года. Однако обязательства до сих пор не выполнены.

Жители обратились в прокуратуру и региональное управление ФАС, которые вынесли предписания по исполнению договора. Но во время проектирования выяснилось, что труба проходит по земле частного предпринимателя, что затрудняет прокладку. Александр Терентьев отправил депутатский запрос в региональную прокуратуру и главе Барнаула.

Другой барнаулец рассказал, что знакомый попросил его дать свой автомобиль во временное пользование. Однако в оговоренные сроки машину он не вернул. Владелец обнаружил, что авто поставили на учет на неизвестную ему женщину. Мужчина обратился в полицию и районную прокуратуру, но результаты его не удовлетворили. Так что теперь депутат обратится в краевую прокуратуру для проведения объективной проверки.

Александр Терентьев. Прием граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Народный избранник также рассмотрел вопрос льготного исчисления стажа участников боевых действий в Афганистане, освещение мемориального комплекса воинам-освободителям в Бийске и проанализировал результаты обращений сирот в этом году. Александр Терентьев поручил руководителю своей Общественной приемной Оксане Молодых контролировать выдачу жилищных сертификатов сиротам.