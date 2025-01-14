Депутат Гурулев оценил возможность новой мобилизации в 2025 году
Сейчас войска комплектуются добровольцами
14 января 2025, 16:28, ИА Амител
Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в 2025 году в России не будут объявлять мобилизацию. Об этом пишет "Абзац".
"В настоящий момент не вижу никаких предпосылок для мобилизации. На сегодня люди массово идут добровольцами на контрактную службу, это закрывает все потребности", – сказал он.
Напомним, что частичная мобилизация прошла в России осенью 2022 года. В армию призвали 300 тысяч человек, которые находились в запасе. После РФ вернулась к добровольному принципу комплектованию вооруженных сил. По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, за 2024 год контракты на военную службу заключили 440 тысяч человек.
В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России не планируется новой мобилизации.
16:34:41 14-01-2025
Граждане повыше рангом? чем депутат Гурулёв, заявляли что пенсионный возраст не поднимут...
17:22:08 14-01-2025
возможность новой мобилизации --- какой нехороший намек
17:25:42 14-01-2025
Если заговорили - то и жди...
18:12:07 14-01-2025
Михаил (17:25:42 14-01-2025) Если заговорили - то и жди... ... Контракт идёт народ за деньги
18:27:57 14-01-2025
мобилизацию депутатов устройте а то им сладко живется пусть сыночков своих еще призовут не всю же жизнь золотым деткам на дорогих машинках кататься
18:52:54 14-01-2025
это тот который хотел уничтожить 20% населения страны?