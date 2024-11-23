В Кремле рассказали, планируется ли новая мобилизация в России
На этот вопрос ответил Дмитрий Песков
23 ноября 2024, 13:31, ИА Амител
Строевая подготовка / Фото: amic.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли в России новая волна мобилизации.
"О мобилизации речи никакой не ведется", – цитирует его РИА Новости.
22 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Она продлилась чуть больше месяца, до 31 октября.
С тех пор власти неоднократно утверждали, что новой мобилизации в стране не планируется.
13:37:39 23-11-2024
Какая мобилизация? В стране идет скрытая добровольная мобилизация, когда обещают миллион, а то и больше, то желающие найдутся.
15:30:42 23-11-2024
Помню, 10 лет назад, когда без работы сидел, пошёл в военкомат. Прошу их возьмите на любую работу. Посмотрели на меня, как на дурака. Вакансии только в Таджикистан мииротворцем. Иди, сказали дядя отсюда. Как всё меняется.
06:25:59 24-11-2024
Гость (15:30:42 23-11-2024) Помню, 10 лет назад, когда без работы сидел, пошёл в военком... Лови момент
22:38:36 23-11-2024
А вы знаете, Дмитрий Песков, я вам верю...😆