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В Кремле рассказали, планируется ли новая мобилизация в России

На этот вопрос ответил Дмитрий Песков

23 ноября 2024, 13:31, ИА Амител

Строевая подготовка / Фото: amic.ru
Строевая подготовка / Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли в России новая волна мобилизации.

"О мобилизации речи никакой не ведется", – цитирует его РИА Новости.

22 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Она продлилась чуть больше месяца, до 31 октября.

С тех пор власти неоднократно утверждали, что новой мобилизации в стране не планируется.

Дмитрий Песков Мобилизация

Комментарии 4

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Гость

13:37:39 23-11-2024

Какая мобилизация? В стране идет скрытая добровольная мобилизация, когда обещают миллион, а то и больше, то желающие найдутся.

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Гость

15:30:42 23-11-2024

Помню, 10 лет назад, когда без работы сидел, пошёл в военкомат. Прошу их возьмите на любую работу. Посмотрели на меня, как на дурака. Вакансии только в Таджикистан мииротворцем. Иди, сказали дядя отсюда. Как всё меняется.

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Гость

06:25:59 24-11-2024

Гость (15:30:42 23-11-2024) Помню, 10 лет назад, когда без работы сидел, пошёл в военком... Лови момент

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Кхм...

22:38:36 23-11-2024

А вы знаете, Дмитрий Песков, я вам верю...😆

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