На этот вопрос ответил Дмитрий Песков

23 ноября 2024, 13:31, ИА Амител

Строевая подготовка / Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли в России новая волна мобилизации.

"О мобилизации речи никакой не ведется", – цитирует его РИА Новости.

22 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Она продлилась чуть больше месяца, до 31 октября.

С тех пор власти неоднократно утверждали, что новой мобилизации в стране не планируется.