Депутат Гурулев заявил, что в России нужно ввести налог на бездетность

Он вспомнил, как сам платил его в советские времена

04 октября 2024, 17:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731

В недавнем интервью телеканалу "Царьград" депутат Государственной Думы Андрей Гурулев поделился своим мнением о том, нужно ли вводить налог для тех, кто не имеет детей.

По его словам, собранные таким образом средства можно было бы направить на поддержку детей-сирот и детских домов. Однако он признает, что эта идея может вызвать негативную реакцию в обществе.

"Конечно, люди будут возмущаться. Особенно либералы, они сразу поднимут шум. Но мне все равно. Что остается от мужчины в этой жизни? Только имя и дети", – сказал Гурулев.

Он также подчеркнул, что не хочет обидеть тех, кто не планирует заводить детей. Депутат вспомнил, что в советское время сам платил налог на бездетность, пока не стал отцом. Он заявил, что не испытывал из-за этого негативных эмоций.