Депутат Гурулев заявил, что в России нужно ввести налог на бездетность
Он вспомнил, как сам платил его в советские времена
04 октября 2024, 17:10, ИА Амител
В недавнем интервью телеканалу "Царьград" депутат Государственной Думы Андрей Гурулев поделился своим мнением о том, нужно ли вводить налог для тех, кто не имеет детей.
По его словам, собранные таким образом средства можно было бы направить на поддержку детей-сирот и детских домов. Однако он признает, что эта идея может вызвать негативную реакцию в обществе.
"Конечно, люди будут возмущаться. Особенно либералы, они сразу поднимут шум. Но мне все равно. Что остается от мужчины в этой жизни? Только имя и дети", – сказал Гурулев.
Он также подчеркнул, что не хочет обидеть тех, кто не планирует заводить детей. Депутат вспомнил, что в советское время сам платил налог на бездетность, пока не стал отцом. Он заявил, что не испытывал из-за этого негативных эмоций.
17:20:58 04-10-2024
у него что опять возник новый оборот речи
17:32:35 04-10-2024
А что если бесплодие? Это нам еще доплачивать за едемесячный стресс надо при виде 1 полоски!
20:15:13 04-10-2024
Пуся (17:32:35 04-10-2024) А что если бесплодие? Это нам еще доплачивать за едемесячный... есть масса средств предотвратить аборт! заботиться нужно о женском здоровье!!
20:15:58 04-10-2024
Пуся (17:32:35 04-10-2024) А что если бесплодие? Это нам еще доплачивать за едемесячный... сорян, . есть ЭКО, есть при неск. замерших квота на суррогатную маму, и прочее.
11:36:04 05-10-2024
Пуся (17:32:35 04-10-2024) А что если бесплодие? Это нам еще доплачивать за едемесячный... дамочка, зря переживаете, в ссор это был налог на яйца, т.е платил только бездетные мужики.
18:11:00 04-10-2024
по жил бы депутат на зп в 12000 я б посмотрел на его рожу это не на майбахе кататся да икорочку жрать
20:17:35 04-10-2024
6 (18:11:00 04-10-2024) по жил бы депутат на зп в 12000 я б посмотрел на его рожу эт... это только ваша вина а не депутата. учитесь достигайте, и будете богатый депутат. слабо?
17:44:51 06-10-2024
Гость (20:17:35 04-10-2024) это только ваша вина а не депутата. учитесь достигайте, и б... Т.е. когда, например, учителю в школе платят всего 22 тыс. - это вина учителя, так?
22:06:53 04-10-2024
6 (18:11:00 04-10-2024) по жил бы депутат на зп в 12000 я б посмотрел на его рожу эт... Квалификации совсем-совсем никак?
09:56:01 05-10-2024
Musik (22:06:53 04-10-2024) Квалификации совсем-совсем никак? ... Толку то с нее
09:57:07 05-10-2024
Musik (22:06:53 04-10-2024) Квалификации совсем-совсем никак? ... Лучше воруй, толку от этой квалификации ноль.
18:12:07 04-10-2024
А налог с 18 лет будут начислять? В если родишь в 30 вернут ли? А если вернут, то с учетом ключевой ставки? А если не получается завести детей, то кто будет следить за процессом зачатия, что бы потом бумажки эти предоставить для неначисления налога? А может хватит уже в кровать к гражданам заглядывать? У нас налог и так косвенно есть, просто с детьми есть поддержка а обычным нет. Льготная ипотека не пример ли?
18:19:56 04-10-2024
А ещё срочно нужен штраф за глупые предложения рационализаторов!
19:37:08 04-10-2024
Когда нами перестанут управлять люди с совкомым менталитетом, освободите уже место молодым.
20:10:13 04-10-2024
Гость (19:37:08 04-10-2024) Когда нами перестанут управлять люди с совкомым менталитетом... Никогда.
"Социалисты" с лозунгами "взять и всё поделить" даже в благополучных странах не переводятся. Кто-то же за них голосует.
Лодыри вечны.
20:16:48 04-10-2024
Гость (19:37:08 04-10-2024) Когда нами перестанут управлять люди с совкомым менталитетом... вами кто-то управляет? фу, какой рабский словооборот. А предложение от депутата очень хорошее
03:17:51 05-10-2024
Гость (20:16:48 04-10-2024) вами кто-то управляет? фу, какой рабский словооборот. А пред... Если такой закон примут, я сразу же уеду из это страны. И не только я один, скорее всего.
10:18:50 05-10-2024
Гость (03:17:51 05-10-2024) Если такой закон примут, я сразу же уеду из это страны. И не... Правильно сделаете, Мир большой.
14:57:46 05-10-2024
Гость (03:17:51 05-10-2024) Если такой закон примут, я сразу же уеду из это страны. И не... ну это прямо ужас кк страшно звучит. поинтересуйтесь о соцнагрузках в той стране, куда вы так грозно и страшно тут шантажируете отъездом. смешно с вас
22:43:19 05-10-2024
Гость (14:57:46 05-10-2024) ну это прямо ужас кк страшно звучит. поинтересуйтесь о соцна... Какая бы это ни была страна - такого налога там точно не будет.
18:40:55 09-10-2024
Гость (03:17:51 05-10-2024) Если такой закон примут, я сразу же уеду из это страны. И не... Попутного ветра !!!
17:50:19 06-10-2024
Гость (20:16:48 04-10-2024) вами кто-то управляет? фу, какой рабский словооборот. А пред... Чем оно хорошее? Хочешь сказать, что введут такой налог - и сразу все массово ринутся детей заводить? Ага, щазз... Скорее, на предприятиях опять начнут возрождаться серые схемы по выплате з/п. А у врачей, которые имеют возможность выдавать справки о бесплодии у их пациентов, появится новый источник дохода.
20:45:13 04-10-2024
он не совковый а сугубо олигархо едросо неоконовский---заявлял об уничтожении 20% россиян, не поддерживающих действующую власть.
20:48:41 04-10-2024
Налоги не повышать, а экстренно понижать надо:
1) на сумму ежемесячных взносов за будущий капремонт, который перестал оплачиваться государством, своевольно освободившим себя от этой прямой обязанности перед налогоплательщиками и повторно взвалившим бремя расходов на плечи граждан;
2) на сумму, в которую регулярно стало обходиться гражданам принудительное заключение договора о техническом осмотре газовых плит, проводившемся прежде за государственный счёт, т.е. опять-таки за счёт налогоплательщиков;
3) на проценты комиссионных, которые при оплате услуг стали взиматься не с поставщиков газа, тепла и электричества, а с их потребителей...
06:30:46 05-10-2024
Отлично сказал Гость от 04.10.24 в 20:48:41.Я бы добавил, чтоб не задирали баснословно тарифы на ЖКХ. И хотя бы детские подгузники не стОили тоже баснословных цен.
Но я обращаюсь опять к нашему движению по роботизации, ИИ и автоматизации производства. Вот что надо развивать в государстве, а не жить по Соломянскому (небезызвестному Егорке), мол, нефть-газ продадим, все, что надо купим.Последние санкционные годы показали, что наши узколобые либералы дальше своего носа не видят, у них полностью отсутствуют понятия и умения стратегического государственного мышления.Их задача- лично обогатиться, а как людям и государству дальше жить - пусть рак на горе подсказывает.
15:38:43 05-10-2024
Гость. (06:30:46 05-10-2024) Отлично сказал Гость от 04.10.24 в 20:48:41.Я бы добавил, чт... Какие либералы? Где ты сейчас во власти либералов увидел? Всех давно извели.
22:55:34 04-10-2024
Предложение - глупость.
07:44:34 05-10-2024
Милонова давно неделю не слышно.
Не заболел ли
Не случилось ли чего
А может происки
Волнуюсь я за него - у всех светочей много злобных завистников. Но если что дело его не умрет.