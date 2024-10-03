Кабмин предложил увеличить зарплаты бюджетникам на 13,5% в 2025 году

Также предлагается повышать зарплату в 2026 и 2027 годах

03 октября 2024, 19:35, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Правительство Российской Федерации выступило с инициативой о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, которые заняты в социальной области. Согласно информации, опубликованной в газете "Ведомости", в 2025 году планируется увеличение окладов на 13,2%.

Кроме того, в планах правительства дальнейшее повышение заработной платы в 2026 и 2027 годах. В частности, в 2026 году ожидается увеличение на 10,2%, а в 2027-м – на 8,3%.

Эти меры затронут работников медицинских учреждений, педагогов, ученых и социальных работников. В то же время для остальных сотрудников государственных организаций в 2025 году планируется повышение заработной платы на 4,5%, а в 2026 и 2027 годах – на 4%.