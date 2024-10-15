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Депутат рассказал, сколько стоит полноценный обед в столовой Госдумы

За прием пищи из шести позиций парламентарий заплатил почти 600 рублей

15 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Обед / Источник: https://pxhere.com
Обед / Источник: https://pxhere.com

Депутат Госдумы Амир Хамитов показал чек из столовой Госдумы. Обед из шести позиций обошелся ему в 577 рублей, сообщает РИА Новости.

Вот что купил парламентарий:

  • суп-пюре из цветной капусты с гренками – 140 рублей;
  • картофельное пюре – 100 рублей;
  • биточек домашний из курицы – 190 рублей;
  • помидор – 35 рублей;
  • огурец – 37 рублей;
  • плодово-ягодный напиток – 70 рублей;
  • хлеб Дарницкий – 5 рублей за кусок.

Тем самым депутат опроверг фейки "о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой". По его словам, сейчас по телеграм-каналам гуляет фото чека неизвестного происхождения, где обед из двух блюд с закуской и напитком стоит 150 рублей.

Подобные провокации появляются примерно раз в год, чтобы указать на якобы "особые ценовые условия" для депутатов, пояснил Хамитов.

Россия Госдума депутаты

Комментарии 19

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Гость

12:40:42 15-10-2024

А чтож депутат Хамитов чек не приложил за свой обед? Или у "Новых людей" принято так верить, на слово?

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Гость

13:29:56 15-10-2024

Гость (12:40:42 15-10-2024) А чтож депутат Хамитов чек не приложил за свой обед? Или у "... И тут, говорит, как начало мне везти...! ©

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Гость

14:46:00 15-10-2024

Гость (12:40:42 15-10-2024) А чтож депутат Хамитов чек не приложил за свой обед? Или у "... Он вообще то приложил, Амик просто не все скопировал

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Гость

12:47:28 15-10-2024

Ну для Москвы и 600 руб не дорого. Он показал фото чека, а фото зарплатной фишки не показал

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Афиноген

12:51:12 15-10-2024

Да для тех зарплат,это разве деньги?

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Гость

13:03:03 15-10-2024

Злосчастней "бедняги" не видывал свет:
Шесть сотен "сдирают" с него за обед!

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Гость

13:11:55 15-10-2024

Только почему то с майла эту страницу удалили...

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Гость

14:45:19 15-10-2024

Гость (13:11:55 15-10-2024) Только почему то с майла эту страницу удалили...... Нет, уже снова появилась и фото чека там есть

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Гость

13:35:25 15-10-2024

Вообще-то для Москвы 600 за обед, это сильно занижено!...
Так-то, если чё...
Если у них там чашечка кофэ за 500 рэ...

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Гость

14:19:39 15-10-2024

Есть информация, что там три кассы: 1- для депутатов, 2- для работников государственной думы, 3- для посетителей государственной думы (приходящих на пленарные заседания, совещания профильных комитетов, приезжих из субъектов федерации и т.д.).

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Гость

14:28:05 15-10-2024

И? Какие выводы мы должны сделать? Обед ударил по депутатскому карману? Или он сыт и доволен, всё ему понравилось? А что скажут другие жители страны с нынешним МРОТ? Сколько раз они смогут позволить себе обед в столовой Госдумы, куда их ещё никто и не приглашал?

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Гость

14:30:09 15-10-2024

Я. много лет не верю депутатам, это не мои товарищи.

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Гость

14:40:51 15-10-2024

Человек с зп не менее 650 тыс. рублей в месяц: "Вот видите, у нас в столовой тоже дорогие обеды, целых 600 рублей. А теперь поговорим о квадроберах и налоге на бездетность... "

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Гость

14:53:04 15-10-2024

Зачем в думской столовой продают просто тупо свежий огурец и свежий помидор? такого даже в узбечках нет.
Чек на 150 руб УППО ФСО России адрес Москва ул. Кремль. ЧЕВО? фейк похоже конкретный
Второй чек на 500 руб Буфет № 3 5 этаж. адрес Москва Георгиевский переулок 2 д.
Такого адреса с буквой нет похоже также на фейк. ну а если правда то нужно понимать что Буфетов как минимум 3 штуки и везде могут быть разные цены. Может есть Буфет №1 где вообще советские цены в копейках, но туда например много народу в очереди стоит и лучше покушать в Буфете №3

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Гость

15:37:16 15-10-2024

Что вам дался какой-то обед какого-то дяди? Ну дёшево, и что? А по-моему нихрена не дёшево... А было бы дорого, сильно посочувствовали? Думайте о себе, а не о каких-то полумифических зверолюдях из Думского бестиария...

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Гость

16:08:28 15-10-2024

у нас в школе обед из 3х блюд 2 комплекта на выбор 270 руб, при этом стоимость обучения 22 000 мес, это без питания и поезда на платном автобусе. 270 руб для родителей учеников, для нас это - тоже копейки, но при этом столовая не задирает цены и буфет так же недорогой. Так и у Депутатов. Не пойму какое всем дело до этих цен

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Мусик

16:24:15 15-10-2024

Гость (16:08:28 15-10-2024) у нас в школе обед из 3х блюд 2 комплекта на выбор 270 руб, ... избирайте детишек в ГД, пусть там харчуются.

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ген

17:49:20 15-10-2024

600 руб? а может 600.000 руб? или 6.000.000 руб да в дорогущих ресторанах.

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Гость

07:34:13 16-10-2024

считать деньги лучше в своём кошельке, я думаю, пусть кушают что хотят и как хотят, лишь бы законы нормальные принимали, для людей!

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