Депутат рассказал, сколько стоит полноценный обед в столовой Госдумы

За прием пищи из шести позиций парламентарий заплатил почти 600 рублей

15 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Обед / Источник: https://pxhere.com

Депутат Госдумы Амир Хамитов показал чек из столовой Госдумы. Обед из шести позиций обошелся ему в 577 рублей, сообщает РИА Новости.

Вот что купил парламентарий:

суп-пюре из цветной капусты с гренками – 140 рублей;

картофельное пюре – 100 рублей;

биточек домашний из курицы – 190 рублей;

помидор – 35 рублей;

огурец – 37 рублей;

плодово-ягодный напиток – 70 рублей;

хлеб Дарницкий – 5 рублей за кусок.

Тем самым депутат опроверг фейки "о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой". По его словам, сейчас по телеграм-каналам гуляет фото чека неизвестного происхождения, где обед из двух блюд с закуской и напитком стоит 150 рублей.

Подобные провокации появляются примерно раз в год, чтобы указать на якобы "особые ценовые условия" для депутатов, пояснил Хамитов.