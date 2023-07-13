Депутат Хинштейн: замглавы Минцифры взяли с поличным при получении взятки на 3,5 млн
По словам члена Госдумы, совокупность объективных доказательств "не вызывает сомнений в виновности чиновника"
13 июля 2023, 22:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что заместителя министра цифрового развития Максима Паршина взяли с поличным 12 июля в момент получения взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов", — заявил он.
Хинштейн добавил, что совокупность объективных доказательств "не вызывает сомнений в виновности чиновника". При этом депутат надеется, что она не бросит "тень на все ведомство в целом".
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