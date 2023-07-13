Депутат Хинштейн: замглавы Минцифры взяли с поличным при получении взятки на 3,5 млн

По словам члена Госдумы, совокупность объективных доказательств "не вызывает сомнений в виновности чиновника"

13 июля 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что заместителя министра цифрового развития Максима Паршина взяли с поличным 12 июля в момент получения взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов", — заявил он.

Хинштейн добавил, что совокупность объективных доказательств "не вызывает сомнений в виновности чиновника". При этом депутат надеется, что она не бросит "тень на все ведомство в целом".