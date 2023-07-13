Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции

Ведомство оказывает необходимое содействие следствию

13 июля 2023, 22:08, ИА Амител

Фото: digital.gov.ru

Заместителя главы министерства цифрового развития Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В самом Минцифры заявили, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в рамках расследования.

Какое именно преступление мог совершить Паршин — пока неизвестно.