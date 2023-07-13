Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции
Ведомство оказывает необходимое содействие следствию
13 июля 2023, 22:08, ИА Амител
Фото: digital.gov.ru
Заместителя главы министерства цифрового развития Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В самом Минцифры заявили, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в рамках расследования.
Какое именно преступление мог совершить Паршин — пока неизвестно.
07:39:12 14-07-2023
Что со страной не так? Уже и цифры воруют! Зарплата мала,что-ли?
08:21:46 14-07-2023
Так вот кто украинским мошенникам базы обзвона сливал...
08:48:54 14-07-2023
А глаза то честные-честные, добрые-добрые)))))))
08:50:50 14-07-2023
отмажется
22:35:22 15-07-2023
Менять надо все руководство этого министерства дискридитировавшего себя противоречивым непатриотичным поведением и предлагаемыми аредительско саботажными деяниями. Чего только стоит организация выезда за границу после начала СВО айти специалистов который нам преподносят как спонтанное не организованное действие против мобилизации. Саботаж? диверсия более подходит.