НОВОСТИПроисшествия

Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции

Ведомство оказывает необходимое содействие следствию

13 июля 2023, 22:08, ИА Амител

Фото: digital.gov.ru
Фото: digital.gov.ru

Заместителя главы министерства цифрового развития Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В самом Минцифры заявили, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в рамках расследования.

Какое именно преступление мог совершить Паршин — пока неизвестно.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

07:39:12 14-07-2023

Что со страной не так? Уже и цифры воруют! Зарплата мала,что-ли?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:21:46 14-07-2023

Так вот кто украинским мошенникам базы обзвона сливал...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:54 14-07-2023

А глаза то честные-честные, добрые-добрые)))))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:50:50 14-07-2023

отмажется

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:35:22 15-07-2023

Менять надо все руководство этого министерства дискридитировавшего себя противоречивым непатриотичным поведением и предлагаемыми аредительско саботажными деяниями. Чего только стоит организация выезда за границу после начала СВО айти специалистов который нам преподносят как спонтанное не организованное действие против мобилизации. Саботаж? диверсия более подходит.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров