Депутат из Татарстана осудил Кадырова, но почти сразу извинился
Он отметил, что выразил личное мнение о ситуации с избиением подследственного Никиты Журавеля
20 октября 2023, 10:31, ИА Амител
Депутат из Татарстана Азат Хамаев во время заседания выразил мнение о том, что сын Рамзана Кадырова, Адам, избил в СИЗО подследственного Никиту Журавеля, сжегшего Коран. Об этом сообщает РБК.
"В каком правовом поле мы сегодня живем? Например, глава одного из субъектов Российской Федерации присваивает сыну звание героя за избиение человека! А потом говорит, что его сын – герой всех мусульман", – сказал Хамаев.
Позднее депутат принес извинения и сказал, что озвучил свое личное мнение.
Глава Татарстана заявил, что мнение Хамаева не совпадает с мнением мусульман Татарстана.
Напомним, что сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоено высшее звание региона – Герой Чеченской Республики.
10:37:58 20-10-2023
Да, Песков был гораздо предусмотрительнее) А вообще, как говорят - мем смешной, ситуация страшная. Интересно, как быстро бы его отвезли в Чечню и заставили извиняться на камеру?
10:38:18 20-10-2023
но почти сразу извинился --- осознал
10:39:43 20-10-2023
Дааааа. Жить захочешь и не то сделаешь.
10:39:54 20-10-2023
Надеюсь его теперь посадят, а семью лишат гражданства. Это ж надо такое ляпнуть, а ещё депутат
10:44:59 20-10-2023
Панический страх перед КРА, парализовал разум депутата.....
10:58:33 20-10-2023
Гость (10:44:59 20-10-2023) Панический страх перед КРА, парализовал разум депутата........ Ну если разобраться не депутата, а депутатов. Т.к у этого единственного со всей страны хватило мужества хотябы сказать, что что-то не правильно в этой ситуации
10:51:22 20-10-2023
Шайтан, дон...дон..
11:17:25 20-10-2023
Как говорится: - обидеть боксера может каждый! Не каждый успеет извиниться...
13:35:44 20-10-2023
Гость (11:17:25 20-10-2023) Как говорится: - обидеть боксера может каждый! Не каждый усп... Также говорится, что сильнее МС по боксу, только МС по стрельбе ...
11:25:12 20-10-2023
Гость (10:58:33 20-10-2023) Ну если разобраться не депутата, а депутатов. Т.к у этого ед... А что в этой ситуации не правильно? Вы считаете, что сжигать священный Коран для мусульман, это правильно? Два пацана подрались, и трус Журавель не стал защищаться, прикинувшись бедной овцой.....его не избивали спецы, взрослые и в тихушку, с ним разбирался почти ровесник..... вы на каждую мальчуковую драку так остро реагируете? не надо нагнетать, мальчишка Адам был в своем праве, врезать пакостнику , за оскорбление мусульман.
11:40:39 20-10-2023
Гость (11:25:12 20-10-2023) А что в этой ситуации не правильно? Вы считаете, что сжигат... Журавель задержан, идет следствие (сли идет), затем суд - и наказание по закону. Адам никаких прав не имел избивать. И потом, с каких это пор считается геройством избивать человека, который не может ответить?
11:48:58 20-10-2023
Гость (11:25:12 20-10-2023) А что в этой ситуации не правильно? Вы считаете, что сжигат... ВО, для таких как вы - все норм, без тени сомнений. Вы даже не понимаете сути, о чем речь идет... И вас таких - дофига, к несчастью.
11:53:07 20-10-2023
Гость (11:25:12 20-10-2023) А что в этой ситуации не правильно? Вы считаете, что сжигат... Вы дурачок? Что о Вас думает Ваша семья?
12:03:07 20-10-2023
Гость (11:53:07 20-10-2023) Вы дурачок? Что о Вас думает Ваша семья?... Они думают, что вы дурачок.
13:03:13 20-10-2023
Гость (11:25:12 20-10-2023) А что в этой ситуации не правильно? Вы считаете, что сжигат... Кгхм... "Мальчуковая" драка в СИЗО? А давайте вы проведете эксперимент - попадете в СИЗО и кого-нибудь отпинаете. А потом расскажете о результатах. Что-то мне подсказывает, что ордена вы не получите. И даже медальку не.
13:11:18 20-10-2023
Гость (11:25:12 20-10-2023) А что в этой ситуации не правильно? Вы считаете, что сжигат... не буду рассуждать о драке и причине ее. меня больше интересует как гражданское несовершеннолетнее лицо оказалось на режимной территории куда с улицы просто так не попадешь? почему по шапке не прилетело ни начальнику СИЗО, ни руководству УФСИН региона где это произошло? можете на эти вопросы ответить?
11:26:35 20-10-2023
хорошо что живой.. саечка за испуг
11:42:43 20-10-2023
позор
11:46:45 20-10-2023
А чего это Президент Татарстана говорит за всех мусульман, он что опрос провел? Мож они в большинстве думают, как депутат.
12:12:12 20-10-2023
ыть (11:46:45 20-10-2023) А чего это Президент Татарстана говорит за всех мусульман, о... Если мусульмане Татарстана так не думают, то у них будет проблемы с совершением Хаджа. В КСА за сожжение Корана смерть медленная и лютая полагается. Тут как бы КСА, Ирана, Пакистана, Алжира, Египта, Турции и прочих исламских стран к КРА вопросы не стало задавать почему Журавлев еще живой. Предлагаю, отпустить Журавлева на свободу где-нибудь в Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Пакистане или Афганистане.
12:55:54 20-10-2023
Зачем раскручивать публично (на весь мир) эту тему, г-н депутат? Делать Вам больше нечего?! Или так используете тему для предвыборной гонки? И в такое непростое для России время - когда РФ борется за своё Существование(!) с крайне агрессивным англосаксонским западом. Какой-то поддонок сжег святыню мусульман Коран (явно целенаправленно) – о нём тишина, как будто он только чихнул в неположенном месте..Поджигатель знал на ЧТО шёл.. А Вы, депутат, как-будто, «замыливаете» этот акт вандализма(?), - который, по сути, достиг своей цели, – Вы же (невольно) раскручиваете напряженность внутри страны. Парень (Адам К.) защитил по-юношески, эмоционально свою веру. Его наградили именно (и только) в Чеченской республике, отметили среди своей нации; а Вы возмущаетесь, как-будто, ему присвоили Государственную награду (я лично представитель другой веры, просто очень понимаю порыв А.К., в таком возрасте подростки часто решают свои проблемы, размахивая кулаками, увы конечно).
13:11:40 20-10-2023
гостья (12:55:54 20-10-2023) Зачем раскручивать публично (на весь мир) эту тему, г-н деп... Подводим итог вашего пламенного спича. Вы а) поддерживаете самосуд б) считаете, что к арестованному можно пускать кого угодно и пусть делает что угодно в) считаете, что для некоторых более равных законы не писаны в принципе. Интересно, если завтра на улице кого-то оскорбит ваш внешний вид, и вам отвесят пендюлей - вы скажете спасибо или поднимете крик "за что"? Что-то мне подсказывает, что покрытая вы не ходите. Или, как обычно, это будет совсем другое дело?
13:13:43 20-10-2023
гостья (12:55:54 20-10-2023) Зачем раскручивать публично (на весь мир) эту тему, г-н деп... вам тоже задам вопросы те же, что и гостю в 11:25 "не буду рассуждать о драке и причине ее. меня больше интересует как гражданское несовершеннолетнее лицо оказалось на режимной территории куда с улицы просто так не попадешь? почему по шапке не прилетело ни начальнику СИЗО, ни руководству УФСИН региона где это произошло? можете на эти вопросы ответить?"