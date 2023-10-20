Депутат из Татарстана осудил Кадырова, но почти сразу извинился

Он отметил, что выразил личное мнение о ситуации с избиением подследственного Никиты Журавеля

20 октября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru

Депутат из Татарстана Азат Хамаев во время заседания выразил мнение о том, что сын Рамзана Кадырова, Адам, избил в СИЗО подследственного Никиту Журавеля, сжегшего Коран. Об этом сообщает РБК.

"В каком правовом поле мы сегодня живем? Например, глава одного из субъектов Российской Федерации присваивает сыну звание героя за избиение человека! А потом говорит, что его сын – герой всех мусульман", – сказал Хамаев.

Позднее депутат принес извинения и сказал, что озвучил свое личное мнение.

Глава Татарстана заявил, что мнение Хамаева не совпадает с мнением мусульман Татарстана.



Напомним, что сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоено высшее звание региона – Герой Чеченской Республики.