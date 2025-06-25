Депутат-комросс Матасов, против которого возбудили уголовное дело, сдал мандат в АКЗС

Молодого коммуниста обвиняют в мошенничестве

25 июня 2025, 11:00, Александра Черданцева

Сергей Матасов в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, глава фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов написал заявление о добровольном сложении полномочий. Предположительно, такое решение продиктовано тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Народного избранника обвиняют в крупном мошенничестве. Этот вопрос рассмотрят на сессии в среду, 25 июня. В этот же день Матасов объявил об уходе с поста первого секретаря Алтайского крайкома партии "Коммунисты России".

Формально Матасов мог оставаться депутатом АКЗС до вынесения против него обвинительного приговора суда. Однако, видимо, он решил не портить имидж парламента и сам отказался от мандата.

"После многих лет служения нашей партии и жителям Алтайского края, принял непростое для себя решение – покинуть пост первого секретаря крайкома партии и сложить депутатский мандат АКЗС. Это решение далось мне нелегко. Свою жизнь я посветил борьбе за идеалы справедливости, равенства и солидарности. Быть частью нашей партии, руководить ее Алтайской краевой организацией, представлять интересы жителей края в Законодательном собрании – это была огромная честь и ответственность", – написал Матасов в своем телеграм-канале.

Про уголовное дело он ничего не говорит, свой уход аргументирует словам "пришло время дать дорогу новой энергии, новым идеям и новым силам". На этот пост он анонсировал назначение Юлии Гаазе. Она же, возможно, станет и новым депутатом партии в АКЗС.

Место в АКЗС Сергей Матасов получил по итогам выборов в 2021 году по списку партии "Коммунисты России". Он возглавлял фракцию в парламенте. Кроме того, Сергей Матасов занимал должность заместитель председателя комитета Заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению. Этого места его тоже лишат.

Всего во фракции в действующем созыве четыре мандата. Вместо Матасова партия имеет право направить другого своего представителя без выборов.

Как ранее сообщал amic.ru, Сергея Матасова обвиняют в хищении из краевого бюджета 3,25 млн рублей. Эти деньги он получил за счет трудоустройства в парламент своих родственников с 2021 по 2025 год. Они получали зарплату из бюджета, но на самом деле не работали, подозревают правоохранители.