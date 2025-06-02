Депутата АКЗС Сергея Матасова будут судить за мошенничество в особо крупном размере

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд

02 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Матасов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По информации ведомства, расследование уголовного дела в отношении депутата, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), завершено.

Согласно данным следствия, с 2021 по 2025 год Матасов, находясь в должности зампреда постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", фиктивно трудоустроил двух родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов региона он представил поддельные документы о выполнении ими трудовых функций. На самом деле родственники не исполняли никаких обязанностей, а перечисленную им зарплату передавали депутату.

Таким образом Матасов похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.

Напомним, преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю, которые задержали депутата в здании краевого Законодательного собрания 26 февраля.