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Депутата АКЗС Сергея Матасова будут судить за мошенничество в особо крупном размере

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд

02 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru
Депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Матасов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По информации ведомства, расследование уголовного дела в отношении депутата, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), завершено.

Согласно данным следствия, с 2021 по 2025 год Матасов, находясь в должности зампреда постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", фиктивно трудоустроил двух родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов региона он представил поддельные документы о выполнении ими трудовых функций. На самом деле родственники не исполняли никаких обязанностей, а перечисленную им зарплату передавали депутату.

Таким образом Матасов похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей и потратил их по своему усмотрению. 

Напомним, преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю, которые задержали депутата в здании краевого Законодательного собрания 26 февраля.

"В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в Следкоме.

Алтайский край акзс скандалы депутаты

Комментарии 17

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Олег

13:09:10 02-06-2025

Измельчали коммунисты/большевики, раньше тов. Троцкий царских начальников пачками валил, а эти мелочь тырят.
Партия либо борется за власть, либо её нет- без боевого крыла никак.

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Гость

13:13:29 02-06-2025

А Сталин бы сказал за такое расстрелять.

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Алекс

13:15:23 02-06-2025

Вопрос. Должностной оклад помощников депутатов можно опубликовать????

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Гость

13:42:28 02-06-2025

Алекс (13:15:23 02-06-2025) Вопрос. Должностной оклад помощников депутатов можно опубли... Заратустра не позволяет посчитать?
с 2021 по 2025 год
трудоустроил двух родственников
из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей

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ВВП

13:15:41 02-06-2025

Не может быть. У современных коммунистов чистые руки. Это капиталистический строй соблазнил.))

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Гость

09:18:34 03-06-2025

ВВП (13:15:41 02-06-2025) Не может быть. У современных коммунистов чистые руки. Это ка... Это не коммунисты, это коммуняки, идейные наследники подонков из райкомов, обкомов и прочих .....комов 80-х годов.

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Счетовод

13:23:33 02-06-2025

А что, так можно было!!! Сталин в гробу перевернулся.

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Russkiy

13:23:49 02-06-2025

Это из мелкой партии миллионами ворочает, а чем ворочают партии покрупнее, миллиардами?

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Гость

13:36:49 02-06-2025

Russkiy (13:23:49 02-06-2025) Это из мелкой партии миллионами ворочает, а чем ворочают пар... не спрашивайте!
за такие вопросы тоже сажают!...

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Гость

13:23:50 02-06-2025

Вот! Спекуляция на имени Великого человека, это мошенничество в особо крупном размере!

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Гость

14:15:46 02-06-2025

А если проверить всех депутатов? Что-то мне подсказывает, что у многих родственники трудоустроены помощниками...

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ППШариков

14:48:39 02-06-2025

"Был бы человек, а статья всегда найдется" (с)

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Холмс

15:12:49 02-06-2025

подход при Сталине к делу Матасова:
ну тогда такой вопрос - 4 года выходит его родственники фиктивно работали и никто за этим не следил? чушь
либо его покрывали и тогда дело надо продолжать либо не было родственников никаких - клевета тогда надо опять же найти кто сфабриковал дело

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Кхм...

16:38:47 02-06-2025

Холмс (15:12:49 02-06-2025) подход при Сталине к делу Матасова:ну тогда такой вопрос... "Товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка!"🤣

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Мимопроходящий

16:03:14 02-06-2025

Какой электорат такие и депутаты.. Практически каждый мечтал оказаться на его месте.

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Кхм...

17:17:28 02-06-2025

Мимопроходящий (16:03:14 02-06-2025) Какой электорат такие и депутаты.. Практически каждый мечтал... Не, их электорат думает, что будет стоять на вышке, а не ползать на четырёх костях в периметре.🤣

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Кхм...

16:36:57 02-06-2025

Гомерический хохот... Коммунисты-сталинисты, блин.

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