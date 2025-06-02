Депутата АКЗС Сергея Матасова будут судить за мошенничество в особо крупном размере
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд
02 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Матасов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации ведомства, расследование уголовного дела в отношении депутата, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), завершено.
Согласно данным следствия, с 2021 по 2025 год Матасов, находясь в должности зампреда постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", фиктивно трудоустроил двух родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов региона он представил поддельные документы о выполнении ими трудовых функций. На самом деле родственники не исполняли никаких обязанностей, а перечисленную им зарплату передавали депутату.
Таким образом Матасов похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.
Напомним, преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю, которые задержали депутата в здании краевого Законодательного собрания 26 февраля.
"В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в Следкоме.
13:09:10 02-06-2025
Измельчали коммунисты/большевики, раньше тов. Троцкий царских начальников пачками валил, а эти мелочь тырят.
Партия либо борется за власть, либо её нет- без боевого крыла никак.
13:13:29 02-06-2025
А Сталин бы сказал за такое расстрелять.
13:15:23 02-06-2025
Вопрос. Должностной оклад помощников депутатов можно опубликовать????
13:42:28 02-06-2025
Алекс (13:15:23 02-06-2025) Вопрос. Должностной оклад помощников депутатов можно опубли... Заратустра не позволяет посчитать?
с 2021 по 2025 год
трудоустроил двух родственников
из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей
13:15:41 02-06-2025
Не может быть. У современных коммунистов чистые руки. Это капиталистический строй соблазнил.))
09:18:34 03-06-2025
ВВП (13:15:41 02-06-2025) Не может быть. У современных коммунистов чистые руки. Это ка... Это не коммунисты, это коммуняки, идейные наследники подонков из райкомов, обкомов и прочих .....комов 80-х годов.
13:23:33 02-06-2025
А что, так можно было!!! Сталин в гробу перевернулся.
13:23:49 02-06-2025
Это из мелкой партии миллионами ворочает, а чем ворочают партии покрупнее, миллиардами?
13:36:49 02-06-2025
Russkiy (13:23:49 02-06-2025) Это из мелкой партии миллионами ворочает, а чем ворочают пар... не спрашивайте!
за такие вопросы тоже сажают!...
13:23:50 02-06-2025
Вот! Спекуляция на имени Великого человека, это мошенничество в особо крупном размере!
14:15:46 02-06-2025
А если проверить всех депутатов? Что-то мне подсказывает, что у многих родственники трудоустроены помощниками...
14:48:39 02-06-2025
"Был бы человек, а статья всегда найдется" (с)
15:12:49 02-06-2025
подход при Сталине к делу Матасова:
ну тогда такой вопрос - 4 года выходит его родственники фиктивно работали и никто за этим не следил? чушь
либо его покрывали и тогда дело надо продолжать либо не было родственников никаких - клевета тогда надо опять же найти кто сфабриковал дело
16:38:47 02-06-2025
Холмс (15:12:49 02-06-2025) подход при Сталине к делу Матасова:ну тогда такой вопрос... "Товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка!"🤣
16:03:14 02-06-2025
Какой электорат такие и депутаты.. Практически каждый мечтал оказаться на его месте.
17:17:28 02-06-2025
Мимопроходящий (16:03:14 02-06-2025) Какой электорат такие и депутаты.. Практически каждый мечтал... Не, их электорат думает, что будет стоять на вышке, а не ползать на четырёх костях в периметре.🤣
16:36:57 02-06-2025
Гомерический хохот... Коммунисты-сталинисты, блин.