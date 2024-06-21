Депутат Максим Банных оценил ход капитального ремонта школы № 5 в Алейске
Завершить все работы здесь планируют в 2025 году, их стоимость — более 80 млн рублей
21 июня 2024, 11:30, ИА Амител
Депутат Алтайского Заксобрания Максим Банных оценил ход капитального ремонта школы № 5 в Алейске, сообщили в пресс-службе АКЗС.
Вместе с парламентарием работы проконтролировали представители мэрии и родительской общественности при участии подрядчика. Претензий к нему на текущем этапе не возникло.
"Очень важно, чтобы все этапы работ были сделаны в срок и как положено, – говорит Максим Банных. – Для родителей важно, чтобы их дети вовремя сели за парты в комфортных современных условиях. Держу ситуацию на контроле и в случае необходимости будем оперативно решать возникшие задачи".
Здание учебного заведения приводят в порядок с 1 февраля по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования".
Здесь обновят инженерные сети, фасад и кровлю, усилят антитеррористическую защищенность, построят новый забор, высадят деревья и кустарники, а также благоустроят территорию. Кроме того, в школе заменят мебель, учебное и компьютерное оборудование и откроют Центр детских инициатив.
Завершить все работы планируют в 2025 году. Из федерального и краевого бюджета на них выделили более 80 млн рублей.
18:01:39 21-06-2024
Что это за фраза "... и как положено"? Кем положено, что положено, на кого положено? У профессионала должно быть так - в соответствии с действующими нормативными документами и проектной документации. Всех проверяюще-контролирующих тоже надо в эту школу за парты повторно усадить для ДОизучения русского языка.