Депутат Максим Банных оценил ход капитального ремонта школы № 5 в Алейске

Завершить все работы здесь планируют в 2025 году, их стоимость — более 80 млн рублей

21 июня 2024, 11:30, ИА Амител

Максим Банных (в центре) в школе № 5 Алейска / Фото: akzs.ru

Депутат Алтайского Заксобрания Максим Банных оценил ход капитального ремонта школы № 5 в Алейске, сообщили в пресс-службе АКЗС.

Вместе с парламентарием работы проконтролировали представители мэрии и родительской общественности при участии подрядчика. Претензий к нему на текущем этапе не возникло.

"Очень важно, чтобы все этапы работ были сделаны в срок и как положено, – говорит Максим Банных. – Для родителей важно, чтобы их дети вовремя сели за парты в комфортных современных условиях. Держу ситуацию на контроле и в случае необходимости будем оперативно решать возникшие задачи".

Здание учебного заведения приводят в порядок с 1 февраля по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования".

Здесь обновят инженерные сети, фасад и кровлю, усилят антитеррористическую защищенность, построят новый забор, высадят деревья и кустарники, а также благоустроят территорию. Кроме того, в школе заменят мебель, учебное и компьютерное оборудование и откроют Центр детских инициатив.

Завершить все работы планируют в 2025 году. Из федерального и краевого бюджета на них выделили более 80 млн рублей.