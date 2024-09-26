Депутат назвал повышение утильсбора необходимой мерой
Он отметил, что индексации не было долгое время
26 сентября 2024, 12:00, ИА Амител
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России будет увеличен с 1 октября. Это должно остановить экспансию иностранных производителей автомобилей на российском рынке, заявил "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
По его словам, это вынужденная, но запоздалая мера, поскольку сбор не индексировался в течение длительного времени. В результате на рынке появилось много иностранных, особенно китайских автомобилей.
"В условиях низкой процентной ставки и поддержки экспорта в Китае они демпингуют и захватывают наш рынок. АвтоВАЗ контролирует значительную долю рынка, но по ценам отечественные автомобили занимают чуть больше 10%. Это критичная граница, которую нельзя переступать", – сказал Гутенев.
Утильсбор на автотехнику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября. На первом этапе ставка увеличится на 70-85%, а затем будет корректироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.
12:13:49 26-09-2024
АвтоВаз это рухлядь, такая же как и китайские авто. А если нет разницы зачем платить больше?
Заместо того, чтобы заниматься развитием, Мы занимаемся только поддержанием трупов на плаву! Если АвтоВаз не развивается, значит собственику это не нужно, ему и так хорошо, денег хватает. А если какой кризис, или люди перестают ЭТО брать начинают кричать и визжать помогите спасите, отечественного производителя хулиганы зрения лишают!!!
14:41:31 26-09-2024
Гражданка Петрова (12:13:49 26-09-2024) АвтоВаз это рухлядь, такая же как и китайские авто. А если н...
За оскорбление российской автомобильной промышленности пора вводить уголовную статью и сажать. Сколько можно? государство вливает деньги, завод прикладывает усилия - делает дисковыми тормоза сзади, делает стеклоподьемники, наконец коробка механическая - супернадежная и не ломается почти. А потом вылезает умник - Автоваз Г. и опять у людей доверие падает, подрывая наши основы, нашу мякотку промышленности
21:48:27 26-09-2024
Гражданка Петрова (12:13:49 26-09-2024) АвтоВаз это рухлядь, такая же как и китайские авто. А если н... ЗАМЕСТО-это что за слово?
12:15:03 26-09-2024
Чтоб дорого было - хорошее обоснование.
13:23:12 26-09-2024
Мера одна - казне нужно бабло, доедают последние сбережения.
14:15:08 26-09-2024
За последние два года и так цена за авто за лям возросла до двух с половиной - трех лямов. Так теперь ещё раза в полтора увиличится.
16:00:02 26-09-2024
А машин все больше и больше)
22:22:51 26-09-2024
Утильсбор имеет такое же отношение к утилизации ввозимых автомобилей, как депутаты госду()ы к повышению уровня жизни граждан...
11:26:14 27-09-2024
Энтузиасты. На пустом месте денег нашкулять.