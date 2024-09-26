Депутат назвал повышение утильсбора необходимой мерой

Он отметил, что индексации не было долгое время

26 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России будет увеличен с 1 октября. Это должно остановить экспансию иностранных производителей автомобилей на российском рынке, заявил "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По его словам, это вынужденная, но запоздалая мера, поскольку сбор не индексировался в течение длительного времени. В результате на рынке появилось много иностранных, особенно китайских автомобилей.

"В условиях низкой процентной ставки и поддержки экспорта в Китае они демпингуют и захватывают наш рынок. АвтоВАЗ контролирует значительную долю рынка, но по ценам отечественные автомобили занимают чуть больше 10%. Это критичная граница, которую нельзя переступать", – сказал Гутенев.

Утильсбор на автотехнику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября. На первом этапе ставка увеличится на 70-85%, а затем будет корректироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.