Россияне стали реже покупать машины с пробегом
Спрос снизился на машины из разных стран
26 сентября 2024, 08:45, ИА Амител
С начала 2024 года в России наблюдается снижение продаж подержанных автомобилей на 6,3%. В общей сложности было продано около 4,2 миллиона машин. Об этом стало известно из исследования, проведенного банками "Открытие", ВТБ и компанией "Автомаркетолог", пишут "Известия".
Согласно данным исследования, за указанный период спрос на автомобили японского производства снизился на 13%, а на немецкие автомобили – на 11%.
Также зафиксировано снижение спроса на автомобили британского производства на 14% и на автомобили американского производства – на 13%.
Исполнительный директор компании "Автомаркетолог" Татьяна Акимова отметила, что укрепление позиций российских брендов на рынке подержанных автомобилей является предсказуемым трендом, связанным с их широким распространением в стране. Снижение продаж подержанных автомобилей также может быть связано с увеличением среднего срока владения автомобилем, который, по оценкам экспертов, составляет от пяти до шести лет.
09:05:24 26-09-2024
Покупатели машин с пробегом - люди небогатые, денег у них , просто, нет уже
09:10:21 26-09-2024
на улицах наблюдаю другую картину.
и кто же прав - маркетологи или собственные глаза?
09:15:28 26-09-2024
Мусик (09:10:21 26-09-2024) на улицах наблюдаю другую картину.и кто же прав - маркет... как ты отличаешь своими глазами бушку вновь купленную от бушки эксплуатируемой 20 лет 1 челиком?
09:42:06 26-09-2024
Гость (09:15:28 26-09-2024) как ты отличаешь своими глазами бушку вновь купленную от буш... я конечно не автоэксперт, не могу определять на глаз толщину краски.
но свежие модели от короллы отличить уж смогу.
а то что огромное количество джилей, хавалов, гаков, танков - тут только слепой либо упоротый не заметит.
09:51:39 26-09-2024
Мусик (09:42:06 26-09-2024) я конечно не автоэксперт, не могу определять на глаз толщину... об этом и речь в статье...
10:09:40 26-09-2024
Гость (09:51:39 26-09-2024) об этом и речь в статье...... "директор ... "Автомаркетолог" Татьяна Акимова отметила, что укрепление позиций российских брендов на рынке подержанных автомобилей является предсказуемым трендом, связанным с их широким распространением в стране"
вот что сказано.
а я - о том, что российских авто мало, и доживают.
09:16:25 26-09-2024
Сейчас новых китайцев из любой ценовой категории - вагон просто. Полгорода теперь в китайских авто.
09:58:02 26-09-2024
Гость (09:16:25 26-09-2024) Сейчас новых китайцев из любой ценовой категории - вагон про... Покажи мне нового китайца в ценовой категории до 1 млн рублей. Или как обычно, лишь бы в воду .ерднуть.
10:26:40 26-09-2024
Гость (09:58:02 26-09-2024) Покажи мне нового китайца в ценовой категории до 1 млн рубле... До миллиона покупай себе велосипед.
10:45:02 26-09-2024
Гость (10:26:40 26-09-2024) До миллиона покупай себе велосипед.... А больше миллиона за китайское УГ платить не за что, за любое, но ты можешь, тебе я разрешаю ;-)
09:30:37 26-09-2024
Россия стали реже покупать. Точка.
11:11:12 26-09-2024
Китайса наступает, это факт, только слепой не заметит их количества на наших дорогах, на которых и так было тесно от авто, как от новых "брэндовых" моделей, так и от "ведер с болтами".
21:27:34 26-09-2024
Ну так цены до поднебесья задрали наши законотворцы. Повышают сборы, растет цена на новые/ввозимые авто, но и на старье растет следом. Сейчас на дроме объявление выскочило. "Мазда демио 2000 г.в. пробег под 200 тысяч км" за 379 тысяч рубликов!!! Вдумайтесь!! Машине почти четверть века, а за нее почти полмиллиона желают получить. И дром пишет, что это "нормальная" цена... Помнится в 2007 году брал Спаську 2001 г.в. за 350 тысяч рублей , с пробегом 60 т.км. С момента выдачи ПТС прошло 2 недели. По факту я первый хозяин в РФ. И что сейчас? Дрова 20-30-ти летние (у которых хозяев посчитать пальцев на руках не хватит) за те же деньги пытаются втюхать, внушая, что это нормальная цена...