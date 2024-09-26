Россияне стали реже покупать машины с пробегом

Спрос снизился на машины из разных стран

26 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/898877

С начала 2024 года в России наблюдается снижение продаж подержанных автомобилей на 6,3%. В общей сложности было продано около 4,2 миллиона машин. Об этом стало известно из исследования, проведенного банками "Открытие", ВТБ и компанией "Автомаркетолог", пишут "Известия".

Согласно данным исследования, за указанный период спрос на автомобили японского производства снизился на 13%, а на немецкие автомобили – на 11%.

Также зафиксировано снижение спроса на автомобили британского производства на 14% и на автомобили американского производства – на 13%.

Исполнительный директор компании "Автомаркетолог" Татьяна Акимова отметила, что укрепление позиций российских брендов на рынке подержанных автомобилей является предсказуемым трендом, связанным с их широким распространением в стране. Снижение продаж подержанных автомобилей также может быть связано с увеличением среднего срока владения автомобилем, который, по оценкам экспертов, составляет от пяти до шести лет.