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Депутат назвал российских застройщиков обнаглевшими

Его возмутил рост цен на жилье

17 ноября 2024, 08:32, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Российские строительные компании ведут себя крайне агрессивно, завышая цены на жилье вдвое по сравнению с уровнем, который был несколько лет назад. Однако жизнь все расставит по своим местам, и застройщики начнут продавать недвижимость по справедливой стоимости, заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, в интервью РИА Новости.

"Застройщики просто обнаглели, взвинтили цены в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится. Пока застройщики не образумятся, а они образумятся, жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по той, по которой они хотят впаривать", – сказал депутат.

В конце октября Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, сообщила, что регулятор наблюдает начало снижения цен на жилье в новостройках в некоторых регионах России.

Тогда же она напомнила, что за четыре года действия массовой льготной ипотеки цены на жилье в стране выросли почти вдвое, что значительно опережало рост зарплат. Летом глава регулятора прогнозировала, что отмена безадресной льготной программы приведет к некоторому охлаждению рынка жилья и к повышению его доступности в стране.

квартира

Комментарии 15

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Бдыщ..

09:49:36 17-11-2024

Цены не снизят.

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Гость

13:50:12 17-11-2024

Бдыщ.. (09:49:36 17-11-2024) Цены не снизят. ... Сестра в период инфляции вот так продала. Пока оформляла ипотеку, цена поднялась практически в два раза. Залог вернули с плюсом, но она потеряла кучу денег.
Ждут чего-то все...

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Гость

16:20:46 17-11-2024

Бдыщ.. (09:49:36 17-11-2024) Цены не снизят. ... 1. Подрядчики, которые строят объект банкротятся.
2. Есть застройщики которые успели ввести огромное колличество кв м жилья по всей стране. И с учетом заградительной инфляции это упадет на баланс Банков (читай как назревающий банковский кризис)
3. Застройщики, которые не успели достроить будут морозить стройки. Клиенты будут массово забирать бабки с эскроу счетов.
4. Цены не снизятся? Они в какой-то момент лавинообразно полетят вниз. И мы увидим как схлопывается мыльный пузырь, накачанный господином Маратом Хуснулиным)))
Всем добра!

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Гость

10:48:58 17-11-2024

А депутат следил за ростом стоимости продуктов? А как депутат следил за ростом инфляции?

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Гость

11:48:55 17-11-2024

Гость (10:48:58 17-11-2024) А депутат следил за ростом стоимости продуктов? А как депута...
Вы правы, инфляция высокая. Но если сравните среднюю инфляцию за последние пару лет, хоть "официальную", хоть реальную, то увидите что рост цен на жильё сильно выше любой из них. Очень сильно выше! И основная проблема здесь не в Застройщиках, хотя и в них тоже. Основная проблема в условиях их работы. Депутат, почему то не говорит об обнаглевшей власти, которая берёт с Застройщика сотни миллионов рублей за землю под строящимся домом, за многолетние мытарства с получением разрешения на строительство. Депутат не говорит о роли банков в цене квадратного метра. А ведь участие банков, как минимум, удваивает цену квадратного метра. Банки трижды наживаются, сначала дав под проценты деньги Застройщику на проектное финансирование, потом Подрядчикам Застройщика на выполнение работ, а потом с учетом выросшей цены, в т.ч. из-за своего участия, ещё и ипотечникам. Реальная рыночная цена квадратного метра в "столице мира", даже сегодня уложится в 35-40 тысяч рублей, без мзды банков и власти. Вот об этом депутату и нужно говорить.

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Гость

11:22:58 17-11-2024

Застройщики и не хотят дорого что-то продавать. Им лучше средняя цена и стабильно и прогнозируемо всё было. Чтобы нормально строить планы. А не так, цены вверх, цены вниз. Есть продажи, нет продаж.

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Олег

11:56:21 17-11-2024

Цены при существующей модели экономики не могут не расти. РФ - страна прошедшая самый длинный исторический путь через социализм, строится новый государственный строй.
Терпите. Сами так захотели.

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Гость

12:19:30 17-11-2024

Не, снижать они не будут, никогда такого не было

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Гость

12:48:55 17-11-2024

А как депутатов называют он в курсе?

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Гость

13:39:10 17-11-2024

Застройщики обнаглели, стройматериалы и зарплаты рабочим из воздуха берут, а цены на жилье повышают, вот негодяи.
Но есть вторичное жилье, там покупай. Что, там тоже дорого? И сюда дотянулись застройщики, ну надо же.

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Гость

17:52:45 17-11-2024

Даже в сверхбогатой и сверхблагополучной Америке ипотечный пузырь лопнул. Лопнет обязательно и у нас. Что будет тогда? А ведь в нашей стране ресурсы огромные просто, они могут обеспечить уровень жилья, сравнимый с высочайшим. Надо только денежки тратить на созидание.

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Гость

18:11:25 17-11-2024

Депутаты и виноваты когда материнский капитал ввели. Сейчас сво шинки с миллионами вернутся и ждите 200-300 за кВ.метр.

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Musik

22:01:01 17-11-2024

Гость (18:11:25 17-11-2024) Депутаты и виноваты когда материнский капитал ввели. Сейчас ... 200 уже на котловане.

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Гость

20:58:53 17-11-2024

Гость (18:11:25 17-11-2024) Депутаты и виноваты когда материнский капитал ввели. Сейчас ...
Даже не мечтайте. Во-первых, у большинства свошников жильё было. Во-вторых, для многих у кого его не было, жильё освободят те, у кого оно было, но они не вернутся. В-третьих, жилья настроено на десятилетие вперёд. Оно стоит пустое, все ждут кого обмануть и втюхать его, а клиента нет. В четвёртых, вторичка никуда не денется. В пятых, демографическая яма продолжит углубляться, а население сокращаться ударными темпами. Так что, цены только вниз, причём обвально до 20-30 тысяч за кв.м.

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Гость

08:43:05 18-11-2024

депутат в строительныйый магазин ходил? его не смутило, что 2 года назад флакон монтажной мены известной марки был 250 а сейчас 870 ? Точно так же как и остальные строительныые материалы. Обнаглеил абсолютно ВСЕ толстосумы, владельцы торговых центров, сетей, застройщики и прочие.
Все сильнее усиливается разделение классов на бояр и холопов. Пока народ до лаптей не обдерут не успокоятся, и к сожалению, нынешний люд врядли возьмет вилы и пойдет на них бояр подымать...Не то поколение.

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