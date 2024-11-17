Депутат назвал российских застройщиков обнаглевшими

Его возмутил рост цен на жилье

17 ноября 2024, 08:32, ИА Амител

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Российские строительные компании ведут себя крайне агрессивно, завышая цены на жилье вдвое по сравнению с уровнем, который был несколько лет назад. Однако жизнь все расставит по своим местам, и застройщики начнут продавать недвижимость по справедливой стоимости, заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, в интервью РИА Новости.

"Застройщики просто обнаглели, взвинтили цены в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится. Пока застройщики не образумятся, а они образумятся, жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по той, по которой они хотят впаривать", – сказал депутат.

В конце октября Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, сообщила, что регулятор наблюдает начало снижения цен на жилье в новостройках в некоторых регионах России.

Тогда же она напомнила, что за четыре года действия массовой льготной ипотеки цены на жилье в стране выросли почти вдвое, что значительно опережало рост зарплат. Летом глава регулятора прогнозировала, что отмена безадресной льготной программы приведет к некоторому охлаждению рынка жилья и к повышению его доступности в стране.