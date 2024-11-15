Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам
Теперь минимальная ставка – 28,1%
15 ноября 2024, 10:00, ИА Амител
С 15 ноября Сбербанк поднимает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5%. Минимальная ставка составит 28,1%. Об этом сообщает ТАСС.
"С 15 ноября Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5% в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Минимальная ставка по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном – 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях", – сообщили в пресс-службе банка.
В связи с ростом базовых ипотечных ставок банк также увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный государством лимит. Их поднимут на 1-2,5% в зависимости от размера кредита.
Таким образом, по семейной ипотеке минимальная средневзвешенная ставка составит 11,8% для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для других регионов при сумме кредита более 7 млн – 12,9%. Ставка по ипотеке для IT поднимется до 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей.
10:18:51 15-11-2024
28,1%
14:07:20 15-11-2024
АМИКСО (10:18:51 15-11-2024) 28,1%... Поверьте, будут брать.
Друзья сколько раз брали- всегда в выигрыше. А всем вокруг казалось, что безумно дорого, не время...Отговаривали все!
Не просто расчиталимь, а заработали на продаже миллионы)))
10:44:52 15-11-2024
Вот и начало конца переселения доярок и механизаторов в столицу Алтайского края.
Может и хорошо, больше трудоспособного населения в аграрном края - ниже цены на мясо, молоко, масло.
11:01:06 15-11-2024
Гость (10:44:52 15-11-2024) Вот и начало конца переселения доярок и механизаторов в стол... 100%
11:35:39 15-11-2024
Гость (10:44:52 15-11-2024) Вот и начало конца переселения доярок и механизаторов в стол... останутся только дети председателей колхозов, которым квартиры берут по осени за наличку
10:45:59 15-11-2024
Ипотека под 28,4%?! И будут брать?!
11:00:40 15-11-2024
Гость (10:45:59 15-11-2024) Ипотека под 28,4%?! И будут брать?!... Надеюсь, что нет
11:36:18 15-11-2024
Гость (11:00:40 15-11-2024) Надеюсь, что нет... Съёмное жилье ОТ 30 тыс. стоит. Это при такой низкой зарплате в крае. Что делать- то??? Арендодатели ещё повышают! И ничего нельзя сделать!!! Сказали, ещё повысят период Новым годом((( За 20 тыс. убитые в ноль с клопами и тараканами сдают(((
12:27:21 15-11-2024
Гость (11:36:18 15-11-2024) Съёмное жилье ОТ 30 тыс. стоит. Это при такой низкой зарплат... Скоро будет как в США, на которых молятся либерасты всех мастей - миллионы бездомных. Правда, у нас климат не позволяет в палатках жить... Для простых бедных людей безвыходная ситуация.
12:47:55 15-11-2024
Гость (12:27:21 15-11-2024) , у нас климат не позволяет в палатках жить.. и потянутся они все на юга
11:06:12 15-11-2024
Гость (10:45:59 15-11-2024) Ипотека под 28,4%?! И будут брать?!... будут.. сколько уже повышали. побурчат да возьмут
12:18:48 15-11-2024
Гость (11:06:12 15-11-2024) будут.. сколько уже повышали. побурчат да возьмут...
Да-да, возьмут ипотеку, кредит на первоначальный взнос, а через квартал им скажут, что всё ... они не справились с обязательствами)))
11:22:45 15-11-2024
Гость (10:45:59 15-11-2024) Ипотека под 28,4%?! И будут брать?!...
Естественно будут. У меня знакомая 4 года назад взяла ипотеку без первоначального взноса. Мы на нее как на дуру смотрели. И кто теперь дурак?
12:12:50 15-11-2024
Гость (11:22:45 15-11-2024) Естественно будут. У меня знакомая 4 года назад взяла ип...
Ваша знакомая конечно. Ведь ей ещё 30 лет выплачивать за три таких квартиры, без права заболеть, потерять работу. И ещё нужно быть уверенной, что она доживёт до последней выплаты.
10:49:16 15-11-2024
и доллар скукоживается...все по плану
11:14:00 15-11-2024
Квартира За 5 лямов выходит около 80 лямов с таким процентом на 30 лет.
11:46:09 15-11-2024
Гость (11:14:00 15-11-2024) Квартира За 5 лямов выходит около 80 лямов с таким процентом... За 5 - мало семейка хрущ???
13:04:51 15-11-2024
Гость (11:14:00 15-11-2024) Квартира За 5 лямов выходит около 80 лямов с таким процентом... Вы только процент считайте, но обратите внимание на инфляцию. Через 10 лет нынешний платеж по ипотеке в умопомрачительной сумме 100.000 будет примерно равен корзине продуктов в марии-ра, а зарплаты будут измеряться миллионами. Не надо будутщие миллионы считать в сегодняшних ценах. Я в 2005 году брал первую ипотеку с платежом 6400 рублей в месяц, был в ужасе от того какая это тяжелая сумма, а переплата за квартиру по графику за 15 лет составляла что-то около 500 тысяч. Ужас!!!
15:58:51 15-11-2024
Гость (11:14:00 15-11-2024) Квартира За 5 лямов выходит около 80 лямов с таким процентом... Неправда. 30,2 млн. руб.
18:16:40 15-11-2024
Гость (15:58:51 15-11-2024) Неправда. 30,2 млн. руб....
Ну, для тех, кто берёт ипотеку, про кого везде пишут, что у них растут доходы - неважно 30.2 или 80 млн. Результат по итогу будет один и тот же👎
12:32:30 15-11-2024
Походу страна в очередной раз рухнет от собственной экономической несостоятельности. В совке коммуняки всю дорогу облаивали всех по периметру в итоге подолбали страну из-за собственной экономической не состоятельности. Нынешний кабинет идёт уже хоженой дорожкой, выводы не сделаны, уроки не извлечены. Никакая армия и флот с ракетами вашими от краха не спасет, когда зад прикрыть нечем и жрать нечего.
12:59:54 15-11-2024
Мда - контрольный выстрел причем в спину граждарам рф .Набиулинская инфляция ха ха .Ряд застройщиков точно удет с рынка.
13:56:40 15-11-2024
Новость на Яндекс.Дзене - средняя з/п московских таксистов составила 153 тысячи рублей. Может поэтому
14:16:36 15-11-2024
Гость (13:56:40 15-11-2024) Новость на Яндекс.Дзене - средняя з/п московских таксистов с...
То есть средней зп московского таксиста хватает только на средний ежемесячный платёж по московской ипотеке. А как жить?
14:59:43 15-11-2024
Гость (13:56:40 15-11-2024) Новость на Яндекс.Дзене - средняя з/п московских таксистов с... а сколько из этих 153 таксист тратит на содержание своего авто? амортизацию кто будет считать? Да и пашут они по 12 часов, что, мягко говоря, в нарушение безопасности.
14:42:18 15-11-2024
Ужас, как молодежь будет брать ипотеки? Такие ставки разгоняют инфляции, похоже на вредительство, причем самое натуральное. Какими бы благими фразами не прикрывалось это действие- самое настоящее вредительство, причем не только заемщикам , но и строителям жилья.
15:23:48 15-11-2024
Сбер тут находится в положении зависимого субъекта, все зависит от ЦБ, какую они политику утвердят, та политика и будет во всех банках.
15:12:39 18-11-2024
Да ситуация конечно не из простых, Сбер держался до последнего, но ничто не вечно
15:14:36 18-11-2024
Думаю, что со временем ставка начнет падать, вопрос где-то в течении года решится, а брать ли сейчас, каждый уже для себя лично решает.