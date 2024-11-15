Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам

Теперь минимальная ставка – 28,1%

15 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

С 15 ноября Сбербанк поднимает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5%. Минимальная ставка составит 28,1%. Об этом сообщает ТАСС.

"С 15 ноября Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5% в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Минимальная ставка по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном – 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях", – сообщили в пресс-службе банка.

В связи с ростом базовых ипотечных ставок банк также увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный государством лимит. Их поднимут на 1-2,5% в зависимости от размера кредита.

Таким образом, по семейной ипотеке минимальная средневзвешенная ставка составит 11,8% для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для других регионов при сумме кредита более 7 млн – 12,9%. Ставка по ипотеке для IT поднимется до 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей.