Депутат ГД назвала популистским предложение выплачивать 13-ю пенсию

Она отметила, что в России и так ежегодно происходит индексация пенсий

20 сентября 2024, 18:31, ИА Амител

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что при страховом принципе формирования пенсии невозможно реализовать законопроект о 13-й выплате, пишет "Лента".

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов анонсировал внесение в ГД законопроекта о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. Он отметил, что актуальность инициативы обусловлена высокой инфляцией.

Бессараб напомнила, что в России ежегодно происходит индексация пенсий на процент не ниже инфляции, поэтому предложение о дополнительной выплате носит популистский характер.

"Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые зарабатываются за год. Важно количество лет работы – не менее 15. Все это формирует право. Затем все средства, поступающие в Пенсионный фонд от работающих, тратятся на пенсионеров", – объяснила она.

То есть работодатель отчисляет страховые пенсионные взносы, они формируют объем доходов Пенсионного фонда, который потом тратится на сегодняшних пенсионеров. И чтобы пенсии стали больше, нужно больше отчислять взносов.