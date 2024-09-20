Депутат ГД назвала популистским предложение выплачивать 13-ю пенсию
Она отметила, что в России и так ежегодно происходит индексация пенсий
20 сентября 2024, 18:31, ИА Амител
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что при страховом принципе формирования пенсии невозможно реализовать законопроект о 13-й выплате, пишет "Лента".
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов анонсировал внесение в ГД законопроекта о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. Он отметил, что актуальность инициативы обусловлена высокой инфляцией.
Бессараб напомнила, что в России ежегодно происходит индексация пенсий на процент не ниже инфляции, поэтому предложение о дополнительной выплате носит популистский характер.
"Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые зарабатываются за год. Важно количество лет работы – не менее 15. Все это формирует право. Затем все средства, поступающие в Пенсионный фонд от работающих, тратятся на пенсионеров", – объяснила она.
То есть работодатель отчисляет страховые пенсионные взносы, они формируют объем доходов Пенсионного фонда, который потом тратится на сегодняшних пенсионеров. И чтобы пенсии стали больше, нужно больше отчислять взносов.
19:07:59 20-09-2024
Не пенсия а позорище...
20:01:16 20-09-2024
Никакая "милостыня" под вывеской "13-ая пенсия" не нужна. Довольно было бы того, чтобы власть адекватно индексировала пенсии на проценты РЕАЛЬНОЙ, а не декларируемой инфляции, причём не позднее, чем допускает скачки цен на ЖКУ, т.е. не реже двух раз в год.
Да и о каких "подачках с барского плеча" может идти речь, если пенсионерам до сих пор (спустя уже более трёх десятилетий!) не возвращены в одночасье экспроприированные советские вклады? Вот если бы их умножили на коэффициент снижения покупательной способности и хотя бы проценты стали выплачивать регулярно и не ниже инфляции, то это куда бы ни шло в качестве скромной компенсации за бессрочную пролонгацию висящего на правительстве ДОЛГА!
21:24:26 20-09-2024
Гость (20:01:16 20-09-2024) Никакая "милостыня" под вывеской "13-ая пенсия" не нужна. До... Лет 15 назад по заявлению в Сбере выплатили индексированные вклады (в начале 90х удалось вовремя сориентироваться и снять практически всё до деноминации, оставались копейки, но превратились в небольшую, но рублевую сумму). Выплаты делались по годам рождения. Сначала отдали как наследнику по вкладу мамы, через несколько лет по моим. Так что вам надо бы узнать в банке, что с вашими советскими вкладами. Говорят, что индексировали советские страховки,но про это точно не знаю. Люди страховали детей до совершеннолетия, выплачивали годами, потом дарили ребенку 1000 советских рублей на 18 лет; а в 90х получали страховку и могли купить только шоколадку.
13:22:16 21-09-2024
Гость (21:24:26 20-09-2024) Лет 15 назад по заявлению в Сбере выплатили индексированные ... Или пачку сигарет...
13:20:49 21-09-2024
Гость (20:01:16 20-09-2024) Никакая "милостыня" под вывеской "13-ая пенсия" не нужна. До... Вы заметили, что после индексации пенсий цены ползут вверх?
20:42:02 20-09-2024
Зато на борьбу с ВПН в следующем году потратят 60 млрд.
Вот и все приоритеты государства
20:50:38 20-09-2024
Ожирение вредит здоровью.
09:48:39 21-09-2024
А мы называем популистским прожиточный минимум в 13 тыс . И позорное сокрытие расчета его! Только ЖКХ в зимний период половина суммы.
12:11:04 21-09-2024
А что бы харя скорей треснула у пенсионного фонда, нужно больше бабла туда слюнявить.
21:24:53 21-09-2024
Надо отметить, что Светлана Бессараб не избиралась народом, а получила вакантный мандат депутата Госдумы РФ VII созыва Александра Скоробогатько, который досрочно сложил с себя полномочия депутата
02:54:49 22-09-2024
Интересно, а сколько слуги народа получают? Может надо поменять. Пенсия должна быть не меньше, чем у депутатов.