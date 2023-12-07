Депутат объяснил плюсы закона о запрете использования телефонов в школах

По его словам, о принятии закона просили родители и учителя

07 декабря 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал принятие закона о запрете на использование смартфонов в школах, сообщает Ura.ru.

Ильтяков заявил о том, что использовать смартфоны можно будет только в экстренных случаях. По словам депутата, о принятии закона просили как учителя, так и родители.

"На уроке дети не должны отвлекаться и тратить время на развлечения в телефоне или списывать задания. Уверен, принятое решение повысит качество образования наших детей", – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что вместе с запретом на телефоны в школы вернутся уроки труда.