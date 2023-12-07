Депутат объяснил плюсы закона о запрете использования телефонов в школах
По его словам, о принятии закона просили родители и учителя
07 декабря 2023, 08:14, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал принятие закона о запрете на использование смартфонов в школах, сообщает Ura.ru.
Ильтяков заявил о том, что использовать смартфоны можно будет только в экстренных случаях. По словам депутата, о принятии закона просили как учителя, так и родители.
"На уроке дети не должны отвлекаться и тратить время на развлечения в телефоне или списывать задания. Уверен, принятое решение повысит качество образования наших детей", – добавил депутат.
Ранее сообщалось, что вместе с запретом на телефоны в школы вернутся уроки труда.
08:41:19 07-12-2023
Я родитель, и я не просил, и я против. Как будто бы они не найдут, как отвлекаться на уроках. Я вас умоляю. У нас не было телефонов, и все равно весь класс шумел. И сейчас точно так же будет. А вот кто будет отвечать за то, что ребёнок не смог связаться с родителями в случае чего? Ведь мы знаем, что если заберут, то могут и не отдать до конца дня, сказав, не нужен тебе телефон. Или если телефон украдут,разобьётся? Школа будет отвечать? Или неадекватное поведение учителей как теперь отследить без видео? Ведь словам учеников не верят. Был вон в школе инцидент, дети рассказывали учителям, а они такие: да не выдумывайте, не может такого быть.
08:57:48 07-12-2023
Гость (08:41:19 07-12-2023) Я родитель, и я не просил, и я против. Как будто бы они не ... Раз по твоему мнению учителя ведут себя неадекватно, учи дома, родитель.
12:47:48 07-12-2023
Гость (08:57:48 07-12-2023) Гость (08:41:19 07-12-2023) Я родитель, и я не просил,... И лечи дома, если врач безрукий? И готовь сам, если в кафе с сальмонелами готовят? Т.е. по-вашему, надо не добиваться качества образования и прочего, а самому всё делать? Миленько.
09:51:56 07-12-2023
Гость (08:41:19 07-12-2023) Я родитель, и я не просил, и я против. Как будто бы они не ... Да. Особенно как же теперь учителей-то отслеживать бедненьким. Если баба яга против, то пусть надомно обучает своих детей.
12:48:17 07-12-2023
Гость (09:51:56 07-12-2023) Гость (08:41:19 07-12-2023) Я родитель, и я не просил,... Еще один "одаренный" нашелся. Читай выше.
09:17:24 07-12-2023
И депутатов не плохо бы лишать мандата, за игры во время заседаний. А так получается у нас к школьникам требования жёстче чем к депутатам. Они ведь отказались на наркотики тесты проходить
09:45:35 07-12-2023
Я родитель двух подростков, и я доволен принятым законом. Жалею, что раньше не приняли. А кому нужно срочно связываться - купите кнопочный без интернета. Он не отвлекает на уроке, его не заберут.
09:50:08 07-12-2023
Гость (09:45:35 07-12-2023) Я родитель двух подростков, и я доволен принятым законом. Жа... Вы наивны. На кнопочном тоже есть игры. А ещё можно одноклассникам названивать и писать на уроке, проходили уже.
12:49:13 07-12-2023
Гость (09:45:35 07-12-2023) Я родитель двух подростков, и я доволен принятым законом. Жа... А чего это вы довольны? Ваши дети прилипают к телефонам? Так САМ ты почему не можешь решить этот вопрос со СВОИМИ детьми? Или мямля?
15:56:37 07-12-2023
Гость (12:49:13 07-12-2023) А чего это вы довольны? Ваши дети прилипают к телефонам? Так... Понятно - МЯМЛЯ. Минусы рисовать - это ты борзый, а у детей своих телефоны конфисковать - слаб в коленках.
10:09:47 07-12-2023
странные, если честно, такие... скажите, у нас есть закон, в котором четко прописано, что прыгать с 7 этажа нельзя? я вот ни закона, ни прыгающих не видела... а есть у нас закон, что на красный свет ехать/идти нельзя? есть, и ездят/ходят. Ну так вот пока у человека (ребенка) чувство ответственности и норм поведения не сформируется, так и будете за уши из гаджетов оттягивать. Да трудно, как родитель, знаю. Но воспитывать ребенка должны родители, а не законы.
10:20:49 07-12-2023
запретили - понятно, какое наказание за нарушение?
12:40:26 07-12-2023
на красный свет ехать/идти нельзя? есть, и ездят/ходят --- если бы этого ПДД не было, то тот, кто едет на красный свет, был бы тоже прав, ничем не запрещено. Поэтому в наличии или отсутствии закона большой толк, понятно, кто не прав
14:58:47 07-12-2023
Гость (12:40:26 07-12-2023) понятно, кто не прав... вот и будет 32 неправых на уроке в классе сидеть кнопки тыкать... а кто правым будет? учитель, который телефоны заберет? под свою мат.ответственность? а как докажет, что экран треснутый и раньше был? И вообще, закон может налагать требования на совершеннолетнее лицо (это же не УК), т.е. на учителей и родителей.
12:46:02 07-12-2023
Я против, что водитель, если он один в машине, обязательно должен пристегиваться. Это кроме него самого никому не угрожает. Но по правилам обязан пристегнуться, приходится выполнять
07:57:00 08-12-2023
И как депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков это себе представляет? Чё он вааще курит?