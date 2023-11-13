Депутат объяснил, почему Госдума хочет индексировать зарплаты военным, а другим нет
По мнению Даниила Бессарабова, такая мера – уважение общества к защитникам Родины
13 ноября 2023, 17:39, ИА Амител
Госдума на этой неделе рассмотрит поправки в закон, которые предусматривают индексацию зарплат военнослужащих в 2024 году. Документ внесли на рассмотрение глава Комитета по обороне Андрей Картаполов, первый зампредседателя думского Комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов и глава Комитета по безопасности Василий Пискарев.
"Это отношение общества к нашим бойцам, которые сегодня, находясь на передовой и рискуя жизнью и здоровьем, защищают Родину и наши права. А также к правоохранителям, самоотверженно выполняющим задачи по обеспечению порядка. Мы должны создавать для них и их семей достойные условия работы. Это, простыми словами, уважение общества к защитникам Родины", – отметил Даниил Бессарабов.
Инициативу поддержали "все члены комитета вне зависимости от политической принадлежности", отметил политик.
Напомним, 25 октября в первом чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий индексацию в 2024 году окладов судей, госслужащих, полицейских и военных. Вернуться к индексации планируют в 2025 и 2026 годах. Средства на это заложены в федеральной казне.
17:44:58 13-11-2023
все логично. На какой то период. Так надо.
18:07:34 13-11-2023
А может потому, что у них есть доступ к оружию, а у простого люда нет? Когда армия сыта, то пофиг, что народ голодает.
18:23:58 13-11-2023
а депутат не хочет из своего кармана индексировать зарплату тем чьи доходы меньше МРОТа?
08:47:55 14-11-2023
Матрос (18:23:58 13-11-2023) а депутат не хочет из своего кармана индексировать зарплату ... Просто не получайте зарплату меньше МРОТа и найдите работу с высокой зарплатой
17:28:09 14-11-2023
Гость (08:47:55 14-11-2023) Просто не получайте зарплату меньше МРОТа и найдите работу с... Правильно, если нет хлеба, пусть едят пирожные
19:41:42 13-11-2023
чем больше мои права защищают, тем меньше их у меня остается
23:37:16 13-11-2023
"... уважение общества к защитникам Родины". А кто будет уважать само общество?