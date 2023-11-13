Депутат объяснил, почему Госдума хочет индексировать зарплаты военным, а другим нет

По мнению Даниила Бессарабова, такая мера – уважение общества к защитникам Родины

13 ноября 2023, 17:39, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru

Госдума на этой неделе рассмотрит поправки в закон, которые предусматривают индексацию зарплат военнослужащих в 2024 году. Документ внесли на рассмотрение глава Комитета по обороне Андрей Картаполов, первый зампредседателя думского Комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов и глава Комитета по безопасности Василий Пискарев.

"Это отношение общества к нашим бойцам, которые сегодня, находясь на передовой и рискуя жизнью и здоровьем, защищают Родину и наши права. А также к правоохранителям, самоотверженно выполняющим задачи по обеспечению порядка. Мы должны создавать для них и их семей достойные условия работы. Это, простыми словами, уважение общества к защитникам Родины", – отметил Даниил Бессарабов.

Инициативу поддержали "все члены комитета вне зависимости от политической принадлежности", отметил политик.

Напомним, 25 октября в первом чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий индексацию в 2024 году окладов судей, госслужащих, полицейских и военных. Вернуться к индексации планируют в 2025 и 2026 годах. Средства на это заложены в федеральной казне.