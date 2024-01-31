Депутат объяснил, почему решили продать бриллианты из Госфонда

Минфин 27 февраля проведет аукцион по продаже драгоценных камней

31 января 2024, 16:42, ИА Амител

Много бриллиантов / Фото: unsplash.com

Аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда – это стандартная государственная сделка для обновления складов, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Минфин 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда. Аксаков указал, что такие продажи существуют еще с советских времен, с их помощью удается выручить необходимую для страны валюту.

Однако, подчеркнул парламентарий, сейчас продажа драгоценных камней не является серьезным вкладом для экономики.