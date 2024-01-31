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Депутат объяснил, почему решили продать бриллианты из Госфонда

Минфин 27 февраля проведет аукцион по продаже драгоценных камней

31 января 2024, 16:42, ИА Амител

Много бриллиантов / Фото: unsplash.com
Много бриллиантов / Фото: unsplash.com

Аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда – это стандартная государственная сделка для обновления складов, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Минфин 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда. Аксаков указал, что такие продажи существуют еще с советских времен, с их помощью удается выручить необходимую для страны валюту.

Однако, подчеркнул парламентарий, сейчас продажа драгоценных камней не является серьезным вкладом для экономики.

"В прошлом году бриллиантов было продано меньше чем на миллион долларов. Такие продажи нужны для обновления складов и освобождения площадей. Если говорить о нефтяных и иных операциях, там суммы измеряются десятками и сотнями миллионов долларов", – отметил Аксаков.

Фото: t.me/moscowproc

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Комментарии 6

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Гость

16:56:27 31-01-2024

Какую валюту? Рупии что ли?

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Гена

17:01:40 31-01-2024

Не... Юани.. Или мож нужным людям.. Недорого...

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Гость

19:31:04 31-01-2024

Продавать бриллианты, когда наша страна под санкциями по продажам алмазов и бриллиантов? Может имеет смысл подождать лучшей конъюнктуры для этого рынка? Кто-то сам хочет заработать на этом ?!

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Светлана

19:31:54 31-01-2024

" Сенсация! Большевики разворовали все царские драгоценности! Короны нет! Где корона Российской империи??! !"

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Гость

11:55:03 01-02-2024

Светлана (19:31:54 31-01-2024) " Сенсация! Большевики разворовали все царские драгоценност... А эти уже подчищают останки.

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Гость

11:44:51 01-02-2024

Даже продав их дешевле,чем они стоят, мы получим доллары. А значит напечатают нам много рублей по курсу. И заплатят пенсию, купят лекарства, яхты, дворцы.

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