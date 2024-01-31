Депутат объяснил, почему решили продать бриллианты из Госфонда
Минфин 27 февраля проведет аукцион по продаже драгоценных камней
31 января 2024, 16:42, ИА Амител
Аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда – это стандартная государственная сделка для обновления складов, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
Минфин 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда. Аксаков указал, что такие продажи существуют еще с советских времен, с их помощью удается выручить необходимую для страны валюту.
Однако, подчеркнул парламентарий, сейчас продажа драгоценных камней не является серьезным вкладом для экономики.
"В прошлом году бриллиантов было продано меньше чем на миллион долларов. Такие продажи нужны для обновления складов и освобождения площадей. Если говорить о нефтяных и иных операциях, там суммы измеряются десятками и сотнями миллионов долларов", – отметил Аксаков.
16:56:27 31-01-2024
Какую валюту? Рупии что ли?
17:01:40 31-01-2024
Не... Юани.. Или мож нужным людям.. Недорого...
19:31:04 31-01-2024
Продавать бриллианты, когда наша страна под санкциями по продажам алмазов и бриллиантов? Может имеет смысл подождать лучшей конъюнктуры для этого рынка? Кто-то сам хочет заработать на этом ?!
19:31:54 31-01-2024
" Сенсация! Большевики разворовали все царские драгоценности! Короны нет! Где корона Российской империи??! !"
11:55:03 01-02-2024
Светлана (19:31:54 31-01-2024) " Сенсация! Большевики разворовали все царские драгоценност... А эти уже подчищают останки.
11:44:51 01-02-2024
Даже продав их дешевле,чем они стоят, мы получим доллары. А значит напечатают нам много рублей по курсу. И заплатят пенсию, купят лекарства, яхты, дворцы.