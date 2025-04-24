Депутат объяснил, почему Зеленский боится признать Крым российским
В первую очередь, украинским лидером движет страх не победить на новых выборах
24 апреля 2025, 13:25, ИА Амител
Украинский президент Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал первый замглавы парламента полуострова Сергей Цеков.
"Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохранить власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу", – пояснил Цеков.
Он отметил, что украинский политик нацелен на продолжение конфликта с Россией, из-за чего будет и дальше отклонять мирные инициативы.
Ранее Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на такое предложение от американской администрации. Это стало предметом критики со стороны президента США Дональда Трампа: по его мнению, действия украинского лидера мешают мирным переговорам с РФ.
14:22:34 24-04-2025
Зеленский действительно боится президентских выборов в Украине.
14:30:28 24-04-2025
Николай Сердцев (14:22:34 24-04-2025) Зеленский действительно боится президентских выборов в Украи... Что за бред судя по новостям у него поддержка нулевая и легитимным способом он не может находиться у власти . О какой победе на выборах может быть речь
18:53:10 24-04-2025
Гость (14:30:28 24-04-2025) Что за бред судя по новостям у него поддержка нулевая и леги... Зеленский проиграет выборы.
14:36:30 24-04-2025
Николай Сердцев (14:22:34 24-04-2025) Зеленский действительно боится президентских выборов в Украи... НА , а не В. Или вы не россиянин?
18:49:07 24-04-2025
Гость (14:36:30 24-04-2025) НА , а не В. Или вы не россиянин?... Я люблю Москву. Просто если следовать правильной русской орфографии, то следует говорить "в Украине". Простое маленькое доказательство. Вы про Польшу говорите "в Польше" или "на Польше"? Или про Литву вы говорите "в Литве" или "на Литве"? Про страны правильно использовать слово "в". Не нужно искажать русский язык, иначе нас будут считать идиотами.
21:20:05 24-04-2025
Екатерина Рокотова (18:49:07 24-04-2025) Я люблю Москву. Просто если следовать правильной русской орф... Не выйдет у тебя,скакуас,выдал ты себя.
23:17:59 24-04-2025
Гость (21:20:05 24-04-2025) Не выйдет у тебя,скакуас,выдал ты себя.... А может это ты украинец из Украинского рейха? Не спорь с русским языком. Украинцы которые орут на площадях крики "у нас на Украине!" позорят свою страну. Впрочем, Зеленским и атаками дронов против Москвы Украина сама себя позорит.
09:22:29 25-04-2025
Екатерина Рокотова (18:49:07 24-04-2025) Я люблю Москву. Просто если следовать правильной русской орф... вообще то по-русски правильно "на Украине", так же как и "на Кавказе", и правила здесь не причем. Еще есть устоявшееся сочетание слов, и "на Украине" устоявшееся сочетание.
10:34:16 25-04-2025
Гость (09:22:29 25-04-2025) вообще то по-русски правильно "на Украине", так же как и "на... ссылку на правило, киньте, пожалуйста
14:27:37 24-04-2025
"не победить" кто то проголосует за этого наркомана и психопата? он и сейчас то деюре никто...зачем вокруг простого комика столько возни? или подлог выборов снова будет у них , за печенье?
20:02:05 24-04-2025
Гость (14:27:37 24-04-2025) "не победить" кто то проголосует за этого наркомана и психоп... Никто не проголосует.
14:43:09 24-04-2025
У хохлов получается демакратичные выборы. Судя из рассказа .
18:07:21 24-04-2025
Гость (14:43:09 24-04-2025) У хохлов получается демакратичные выборы. Судя из рассказа .... А украинские нацисты отменили выборы и ввели военное положение. Поэтому мы видели идиота Зеленского. И атаки дронов.
18:03:18 24-04-2025
1945 год и 2025 год имеют сходства. В 1945 году произошла капитуляция Третьего рейха, а в 2025 году произошла капитуляция Украины. История повторилась.
18:39:13 24-04-2025
24 апреля 1945 года и 24 апреля 2025 года имеют сходства. В 1945 году армия СССР вела упорные бои против Третьего рейха, а в 2025 году армия Российской Федерации вела упорные бои против Украины. Президенты США выступили в обоих случаях как американские наблюдатели и отказались спасти Гитлера и Зеленского.
19:02:50 24-04-2025
Строго говоря не понимаю, зачем на признание от пархатого карлика и от его территории
19:39:22 24-04-2025
Гость (19:02:50 24-04-2025) Строго говоря не понимаю, зачем на признание от пархатого ка... Зеленский лает на московского слона.
20:32:09 24-04-2025
Гость (19:02:50 24-04-2025) Строго говоря не понимаю, зачем на признание от пархатого ка... Гость, ты чё так на нашего Владимира Владимировича наехал?
23:20:59 24-04-2025
Гость (20:32:09 24-04-2025) Гость, ты чё так на нашего Владимира Владимировича наехал?... Не путай Путина с Зеленским. Это два разных президента. И у них разные цели.
19:34:31 24-04-2025
Украина была Четвёртым рейхом во время Украинского кризиса. Есть доказательства. Пресса Российской Федерации во время сражений в Донбассе официально называла Украину Четвёртым рейхом и план Дональда Трампа по Украине в 2025 году очень похож на раздел Третьего рейха после 1945 года.