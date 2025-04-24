Депутат объяснил, почему Зеленский боится признать Крым российским

В первую очередь, украинским лидером движет страх не победить на новых выборах

24 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией / Фото: amic.ru

Украинский президент Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал первый замглавы парламента полуострова Сергей Цеков.

"Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохранить власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу", – пояснил Цеков.

Он отметил, что украинский политик нацелен на продолжение конфликта с Россией, из-за чего будет и дальше отклонять мирные инициативы.

Ранее Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на такое предложение от американской администрации. Это стало предметом критики со стороны президента США Дональда Трампа: по его мнению, действия украинского лидера мешают мирным переговорам с РФ.