"Не нужно строить иллюзий". Эксперт оценил возможность отказа Украины от 20% территорий
Военный специалист заявил amic.ru о ничтожности любых соглашений с Владимиром Зеленским
23 апреля 2025, 16:10, ИА Амител
Разговоры о якобы готовности Киева отказаться от потерянных территорий являются отвлекающим маневром и не ведут к решению проблем, породивших украинский конфликт, заявил amic.ru военный эксперт Михаил Александров.
Ранее американская газета New York Post со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в администрации США утверждала, что Киев готов признать потерю почти 20% украинских земель, "пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре". При этом представители украинской стороны на переговорах с США выражали озабоченность именно территориальным вопросом возможного соглашения, имея в виду регионы, вошедшие в состав России по результатам референдумов.Михаил Александров отметил, что Владимир Зеленский и его команда могут подписать какие угодно бумажки с договоренностями, ничего для них не значащими.
"И в любой момент они будут готовы отказаться от подписанного и начать военные действия, как только передохнут и накопят сил. Тем более если на Украину будет осуществлен ввод иностранных войск, что тоже Москву устроить не может", – отметил собеседник.
Он также напомнил, что в начале СВО российское руководство ставило другие задачи, нежели обсуждаемые сегодня западными СМИ, и которые до сих пор не выполнены:
"Мы еще не освободили всю территорию ДНР, на которой люди уже более десяти лет, с 2014 года, сражаются за свою землю и надеются на нас. Можно также вспомнить Херсон, Запорожье, в этом городе вообще многие ждут прихода России. Если российское руководство решится оставить их под властью Киева, в нашем обществе это будет воспринято негативно".
По мнению эксперта, информационные вбросы и разговоры об условиях мирного соглашения дезориентируют российскую общественность и вселяют ложные надежды.
"Это все в пользу тех деятелей, которым хочется снятия санкций и возобновления торговли, продажи нефти и газа в Европу. К тому же через несколько лет Дональд Трамп покинет пост президента и после этого киевский режим возобновит атаки на Россию. Не нужно строить иллюзий – украинский проект, начатый еще в XIX веке, был нацелен против нашей страны. И пока он существует, он будет представлять для нас опасность. Сегодня есть возможность закрыть его и устранить эту угрозу. Но для этого не стоит поддаваться на разные уловки, типа якобы признания Зеленским потери территорий", – заявил военный эксперт Михаил Александров.
16:26:05 23-04-2025
как они могут отказаться то того, что никогда по справедливости их и не было? исконно Российская славянская земля! почитайте историю то древнего мира
17:07:32 23-04-2025
Гость (16:26:05 23-04-2025) как они могут отказаться то того, что никогда по справедливо... А по телевизору говорят что когда то земля принадлежала динозаврам. врут наверно
18:03:44 23-04-2025
Гость (16:26:05 23-04-2025) как они могут отказаться то того, что никогда по справедливо... Историю читайте. В Алтайском крае вообще русских не было до 16 века. Нам с вами валить отсюда?
19:44:11 23-04-2025
Пузырек (18:03:44 23-04-2025) Историю читайте. В Алтайском крае вообще русских не было до ... так тут НИКОГО не было. не перегибай, вредитель!
20:04:28 23-04-2025
Гость (19:44:11 23-04-2025) так тут НИКОГО не было. не перегибай, вредитель! ... Извините. Пока на Вы. Были. Даже денисовцы. Марш в первый класс.
20:05:31 23-04-2025
Гость (19:44:11 23-04-2025) так тут НИКОГО не было. не перегибай, вредитель! ... А Ермака убили драконы. Вы правда такой одаренный?
20:12:58 23-04-2025
Пузырек (20:05:31 23-04-2025) А Ермака убили драконы. Вы правда такой одаренный?... Кто вам такую глупость наплел про драконов? Ермак ушел вниз по течению Оби искать Северный Полюс. Он до него дошел. Выстроил там себе иглу и завешал ее изнутри шкурами белых медведей. Но после падения Тунгусского метеорита его жилище было разрушено и он ушел на юг. Где то он и сейчас ходит...
09:28:53 24-04-2025
Гость (20:12:58 23-04-2025) Кто вам такую глупость наплел про драконов? Ермак ушел вниз ... А до этого он бросил персианскую княжну в набежавшую волну.Сейчас он живёт в глухой тайге, в скиту...
20:10:00 23-04-2025
Гость (16:26:05 23-04-2025) как они могут отказаться то того, что никогда по справедливо... Историю восточных славян откуда считаем? До этого здесь скифы были. Восточные славяне, как меня учили в советской школе, 5-6 век нашей эры. И вокруг Киева. Вот такая загогулина
18:02:30 23-04-2025
таких военных экспертов тут в комментариях вагон и маленькая тележка
19:29:44 23-04-2025
"Война ведется до победы и точка" - К. фон Клаузевиц.
23:06:06 23-04-2025
Гость (19:29:44 23-04-2025) "Война ведется до победы и точка" - К. фон Клаузевиц....
«Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина». Сунь-Цзы.
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