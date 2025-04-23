Военный специалист заявил amic.ru о ничтожности любых соглашений с Владимиром Зеленским

23 апреля 2025, 16:10, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Разговоры о якобы готовности Киева отказаться от потерянных территорий являются отвлекающим маневром и не ведут к решению проблем, породивших украинский конфликт, заявил amic.ru военный эксперт Михаил Александров.

Ранее американская газета New York Post со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в администрации США утверждала, что Киев готов признать потерю почти 20% украинских земель, "пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре". При этом представители украинской стороны на переговорах с США выражали озабоченность именно территориальным вопросом возможного соглашения, имея в виду регионы, вошедшие в состав России по результатам референдумов.Михаил Александров отметил, что Владимир Зеленский и его команда могут подписать какие угодно бумажки с договоренностями, ничего для них не значащими.

"И в любой момент они будут готовы отказаться от подписанного и начать военные действия, как только передохнут и накопят сил. Тем более если на Украину будет осуществлен ввод иностранных войск, что тоже Москву устроить не может", – отметил собеседник.

Он также напомнил, что в начале СВО российское руководство ставило другие задачи, нежели обсуждаемые сегодня западными СМИ, и которые до сих пор не выполнены:

"Мы еще не освободили всю территорию ДНР, на которой люди уже более десяти лет, с 2014 года, сражаются за свою землю и надеются на нас. Можно также вспомнить Херсон, Запорожье, в этом городе вообще многие ждут прихода России. Если российское руководство решится оставить их под властью Киева, в нашем обществе это будет воспринято негативно".

По мнению эксперта, информационные вбросы и разговоры об условиях мирного соглашения дезориентируют российскую общественность и вселяют ложные надежды.