Священник связал квадроберов с ЛГБТ
По его словам, субкультура создана для "перепрошивки"
13 октября 2024, 13:58, ИА Амител
В Русской православной церкви (РПЦ) заявили о связи между ЛГБТ (признано экстремистским и террористическим, запрещено в РФ) и квадробингом. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поделился мнением с РИА Новости.
Квадробинг, по мнению священника, – это не детская игра или спорт, а субкультура, готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ.
Лукьянов считает, что квадробинг был создан как начальная ступень для заманивания молодежи в субкультуры фурри и терианов, созданные ЛГБТ-сообществом для "перепрошивки" молодежи. Он назвал распространенным сопутствующим явлением педофилию, объясняя это тем, что "маска стирает возраст".
Лукьянов заявил, что квадробинг создает замкнутую извращенную социальную среду для выражения новой идентичности и защиты прав, борьбы с дискриминацией и противопоставления традиционному обществу.
14:03:27 13-10-2024
Не надоело мусолить квадроберов? Мнения служителей культа не интересует вообще!
14:20:42 13-10-2024
Квадроберство выглядит, конечно, несколько странно. Как аэробика, балет на льду, хоккей на траве, скалолазание и футбол, где 22 здоровых мужика бегают за одним мячиком.
Кубики Рубика, спиннеры и прочие забавы приходили и уходили. И этим подростки просто переболеют, а потом сами бужут ржать над собой.
09:38:10 14-10-2024
Гость (14:20:42 13-10-2024) Квадроберство выглядит, конечно, несколько странно. Как аэро... Футбол это вообще дискредитация России, 22 человека бегают за одним мячом, иностранцы могут подумать, что наша промышленность не может обеспечить каждого человека личным мячок!
14:21:24 13-10-2024
Прочем опиум для народа?
14:27:31 13-10-2024
Как глубоко он знает тему!!!
15:37:09 13-10-2024
Попы суют свой нос в дьявольские дела, это временное явление, надоест быть кошками, собаками возвратятся в человеческое состояние. Пусть лучше займутся гейством в своих кругах.
16:13:59 13-10-2024
Мне интересно, что бы выбрал среднестатистический родитель.
Чтоб их ребенок в 9-11 лет был квадробером или организовал в комнате иконостас, жёг свечи , считал отче наш несколько раз в день и т.д.
17:28:23 13-10-2024
Гость (16:13:59 13-10-2024) Мне интересно, что бы выбрал среднестатистический родитель.
16:35:45 13-10-2024
Про покемонов уже забыли?
19:07:33 13-10-2024
А священников можно связать с педофилией. И чё?
09:43:01 14-10-2024
"иереев" нам завезли из Византии (Турция), страна НАТО, между прочим. Создана целая сеть!
10:36:17 14-10-2024
...Это заявляет РПЦ, где веками существует культ монашества по половому признаку...И где постоянные скандалы то про педофилию, то про мужеложство...