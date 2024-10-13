Священник связал квадроберов с ЛГБТ

По его словам, субкультура создана для "перепрошивки"

13 октября 2024, 13:58, ИА Амител

Маска животного / Фото: unsplash.com/photos/white-and-black-cow-figurine-B4iffFsmu0U

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили о связи между ЛГБТ (признано экстремистским и террористическим, запрещено в РФ) и квадробингом. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поделился мнением с РИА Новости.

Квадробинг, по мнению священника, – это не детская игра или спорт, а субкультура, готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ.

Лукьянов считает, что квадробинг был создан как начальная ступень для заманивания молодежи в субкультуры фурри и терианов, созданные ЛГБТ-сообществом для "перепрошивки" молодежи. Он назвал распространенным сопутствующим явлением педофилию, объясняя это тем, что "маска стирает возраст".

Лукьянов заявил, что квадробинг создает замкнутую извращенную социальную среду для выражения новой идентичности и защиты прав, борьбы с дискриминацией и противопоставления традиционному обществу.