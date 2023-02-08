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Депутат Останина предложила запретить игру Genshin Impact после резни в Химках

По её словам, сделать это нужно, даже если не "на почве данной игры"

08 февраля 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Нина Останина предложила запретить игру Genshin Impact, после того как школьница порезала сверстницу в Химках. Её слова передает Daily Storm.

Останина заявила, что запрещать игру нужно немедленно, а лучше всего было бы сделать это "ещё вчера".

"Даже если это не на почве данной игры, но если в ней содержатся элементы, которые подтолкнули ребёнка к таким действиям, конечно, её надо запретить", – сказала Останина.

Напомним, 7 февраля пятиклассница набросилась с кухонным ножом на одноклассницу в туалете химкинского лицея. По словам учеников, после случившегося девочка зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: "Я её убила". Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц.

 

Комментарии 36

  • К таким действиям её подтолкнули проблемы с головой, психическое отклонение, а не игра. Причину нужно устранять.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А почему не запрещают ножи? Срочно запретить!!!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Депутат Останина не умеет отличать повод от причины. А поводом могло быть все, что угодно - от "не такой" одежки до зависти к золотому колечку или дружбе с мальчиком. И если "не на почве игры", то зачем запрещать игру? Чтобы что? И даже если на почве - мало ли на какой почве может кукуха уехать. Давайте не кукухи лечить, а запрещать все, что видим. План, надежный, как швейцарские часы.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ножи надо запретить, голоса в голове сказали взять нож, не было бы нода, голоса промолчал... Но это не точно
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Игроманы возбудились. Запретят игры - ломка начнется реальная. Зависимость от игр уже как от наркотика.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Почему не сообщают, что стало причиной этого ужаса?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Запретят игры - ломка начнется реальная. - Наплевать на игры. Но завтра они захотят запретить книги, музыку и, как верно выше подметили, кухонные ножи) Не устранять же, в самом деле, причины такого поведения, надо просто посадить человека в клетку, вот тогда точно не будет ни одного повода и возможности кого-то порезать.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Запретят игры - новостью ниже ребенка родитель по синьке порезал. Предлагаю ввести сухой закон. Кто нарушил - сразу голову с плеч. Вы как, за? А то игры, игры. И сразу могу еще списочек всего к запрещению подготовить - от ножей до телевизора. А то ножом можно убить, а в телевизоре вообще всякое, мало ли.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • надо головы запретить, а то там всякие мысли нехорошие возникают
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно срочно закрыть все туалеты в школах. Это же эпицентр всех бед, там курят, ругаются матом, снимают неприличные фото и вот людей уже убивают. Ножи тоже под запрет, выдавать только после проверки у психиатра и нарколога. (сарказм) А еще штрафовать депутатов за полное отсутствие логики и причинно-следственных связей (не сарказм).
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а чем руководствовался ее сын?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Военные действия тоже запретить? После возвращения оттуда шибко невесело будет в городах и сёлах...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая добрая игра. (Ваня, 30 годиков)
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Очередной дебил во власти.А если одна школьница проиграет в шахматы другой и захочет ее порезать, шахматы тоже запретить? Харе курить! Нужно мозг включать!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А если одна школьница проиграет в шахматы другой и захочет ее порезать, шахматы тоже запретить? - Конечно. Это же именно так и работает, инфа сотка.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Когда же всевышний всех этих умалишённых во власти приберёт уже.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Депутату Останиной надо запретить идеи в Госдуме озвучивать и вообще там появляться, запретить немедленно, а лучше это было сделать еще вчера
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Извините, но если у девочки не все дома , причем тут игра??? Много людей в нее играют, и до поножовщины не доходило. Может это проблема в воспитании? Вам серьезно заняться там не чем кроме как находить предлоги что б что-то запретить?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ей просто пятизвёздочный персонаж не выпал
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Легче же обвинить во всем игры , чем подумать головой и понять, что виновато только воспитание родителей.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А российская молодёжь предлагает запретить депутата Останину
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Я не понимаю в чём виновата игра, если проблемы с кукушкой у девочки? Решите проблемы с нападавшей, а не с играми. Такими темпами можно в принце все игры прикрыть, кино, фильмы, книги и тд. Что еще она предложить собирается?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Из-за двух девочек надо запретить игру, в которую играют больше миллиона человек? Давайте тогда нам запретят ещё и стрелялки, танки всякие, другие комп.игры, а, нет, давайте ВСЕ игры, ведь они все могут причинить вред. ЭТО ПОЛНАЯ БРЕДЯТИНА. То что девочки сами спокойно поговорить не могут и разобраться с проблемой, это не означает, что нужно сразу запрещать что-то по всей стране.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у игр как бы нет зависимости, это просто развлекаловка, да и я сам не постоянно играю игры, а читаю манги, смотрю ютуб, и слушаю музыку, если человек постоянно играет в игру, то у него много стресса, и он хочет убежать от реальности в игру, либо же у него беды с бошкой
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Видимо, каких заслужили депутатов, таких и имеем. Мракобесие, дилетантизм, безответственность, поиски простых "решений" в сложных ситуациях.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Прошу прощения, но вы не в себе? Может нужно углубиться в поиск реальных причин этого проишествия? Вы не думали, что существует большое количество причин почему она так сделала? Или у вас со всем крыша съехала с этой войной и остальными проблемами страны?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Хотят лишить народ последней отдушины. Как раз таки, игры отвлекают от жести, происходящей в реальном мире, с которой, конечно же, никто ничего делать не будет. В норме вещей моральное и физическое насилие. Но люди почему-то сходят с ума именно от игр, где цензура сильнее, чем в телевизоре на федеральных каналах.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Не было причины больше причин, что бы запретить Китайскую игру? Причём тут игра, если проблема в девочке?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Отправьте старушку на пенсию уже, она не может предложить что-то дельное, пора ей отдыхать
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А жить вообще опасно, 100% людей что когда то жили умерли. Надо и это запретить.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • В игру играют больше 10ти миллионов человек, и никогда не доходило до резни. У девочки проблемы с головой, ей по врачам ходить и разбираться что с ней, а не запрещать игры. Не занимайтесь бредятиной, и действуйте по умному, как настоящие депутаты.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • действуйте по умному, как настоящие депутаты - не, сынок, это фантастика (с)
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Уже писали про запретить депутата Останину?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вам прям так обидно?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ей нужно уходить из должности депутата раз выдаёт такую чепуху. Вместо того, чтобы разобраться с девочкой, у которой возникли проблемы с психикой, возможно, из-за родителей, которые к этому привели, но нет. Это же сложно, не так ли? Лучше же всё скинуть вину на игру, которая не была причастна к происшествию. Чему я удивляюсь живя в этой «свободной» стране?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • ууу, как все запущено. давайте будем ножи отменять. войну тоже, там же убивают. люди уже совсем здравый смысл потеряли. как она вообще депутатом стала?
    11 февраля, Гость   Ответить
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