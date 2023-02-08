Депутат Останина предложила запретить игру Genshin Impact после резни в Химках

По её словам, сделать это нужно, даже если не "на почве данной игры"

08 февраля 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Нина Останина предложила запретить игру Genshin Impact, после того как школьница порезала сверстницу в Химках. Её слова передает Daily Storm.

Останина заявила, что запрещать игру нужно немедленно, а лучше всего было бы сделать это "ещё вчера".

"Даже если это не на почве данной игры, но если в ней содержатся элементы, которые подтолкнули ребёнка к таким действиям, конечно, её надо запретить", – сказала Останина.

Напомним, 7 февраля пятиклассница набросилась с кухонным ножом на одноклассницу в туалете химкинского лицея. По словам учеников, после случившегося девочка зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: "Я её убила". Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц.