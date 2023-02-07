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СМИ: игра Genshin Impact могла стать причиной поножовщины в подмосковном лицее

По информации Mash, конфликт случился из-за желания нападавшей подружиться со своей жертвой, но есть и другие версии

07 февраля 2023, 22:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Конфликт школьниц в химкинском лицее случился из-за неудачной попытки подружиться, пишет Telegram-канал Mash. Нападавшая девочка по имени Мельвира хоть и была замкнутым ребёнком, но очень хотела подружиться с одноклассницей Соней. Когда та отказалась, она решила пойти на убийство.

По информации канала, Мельвира задумала убийство минувшей ночью. Утром она писала подружке, что убьёт ровесницу и сядет в тюрьму, хотя та не придала этому значения. Ребёнок принесла в школу нож, позвала одноклассницу в туалет и напала на неё. Пострадавшая кричала и просила остановиться, однако остановить девочку смогла лишь старшеклассница.

Тем временем Telegram-канал Baza сообщает, что причиной нападения могла стать игра Genshin Impact. Девочки якобы раньше дружили, но в последнее время их дружба разладилась. По словам Мельвиры, Соня разболтала все секреты в классе, а последней каплей стала мобильная игра. Девочки поссорились из-за неё и Мельвира решила отомстить.

Напомним, 7 февраля пятиклассница набросилась с кухонным ножом на одноклассницу в туалете химкинского лицея. По словам учеников, после случившегося девочка зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: "Я её убила". Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц.

Комментарии 16

  • Интересно, родители этой Мельвиры откуда в Москву прикочевали?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Девочку надо лечить.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Причём тут халатность сотрудников? Всё на школу повесили.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а что Москва святая какая-то, она и местной могла быть вполне
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Поэтому на Мельвир и смотрят с опаской. Не как на Наташ
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Да с чего вы блин взяли, что она иностранк? Нападавшая русская, а имя у нее в честь комп игры, Кавказ или на кого вы там намекаете так бы не нахвал
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Отец казах, про мать не пишут ничего.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а имя у нее в честь комп игры -- я и на это намекал. От мальчика по имени Дарт Вейдер будут ожидать больше проблем, чем от Сереги
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Так а причём здесь компьютерная игра? Не игра стала бы последней каплей, так что-нибудь другое. Если ребёнок неадекватный, то тут и причина не нужна для того, чтобы напасть на кого-то с ножом. Как же любят сваливать ответственность на что угодно, кроме родителей и тех, кто проигнорировал конфликт двух девочек. Очень легко обвинить условную игру в детской агрессии, а не существующие проблемы в социуме.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Причина , конечно, не с игре. Но девочка , так же, как и герои в игре решила устранить проблему. В игре можно учить противника, вот она решила , что и в жизни можно. Если бы вместо игры она читала поучительные книги(например) , то поняла бы ,что конфликты решаются не убийством. Нельзя все сваливать на игру, тут много причин. Родители должны больше общаться с детьми , не давать им в руки телефоны. Больше прогулок, больше оазвивавающих кружков. Говорю это как мама дочек, которые тоже ученицы 5-х классов
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, +
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Причина не в игре , ведь Соня неправильно поступила [разболтав все секреты] , но Мальвира ужасно [убив Соню] . Я тоже играю в геншин и всё нормально ,дело в людях . Просто надо больше общаться с ребёнком .
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А при чем собственно тут игра? Если в тексте сказано что девочки уже не ладили меж собой...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, однако, в этой игре проблемы не решаются убийством. Да, есть задания, которые завершаются тогда, когда ты побеждаешь противника, но в большинстве случаев, все проблемы решаются разговорами. Да и в принципе после стрелялок никто не идëт стрелять во всë подряд Проблема именно в психике девочки. Особенно заметно, что не всë хорошо, по еë действиям. Когда она отправила сообщение, что собирается совершить убийство и ей всë равно, что еë посадят и когда она вернулась в класс и спокойно сообщила о том, что убила одноклассницу. Да и в принципе в том, что она нанесла ей столько ударов. Приплетать игру здесь совсем неуместно. А вот родителей - да. На игры и другие произведения существуют так называемые возрастные ограничения. В чëм проблема потратить пару минут и глянуть, а в случае чего запретить? Если ребëнок скрывает свои увлечения, то стоит задаться вопросом, а какие отношения в семье? Всë ли так замечательно? В конце концов, ребëнку должны были объяснить, что плохо, а что хорошо. В общем, что я хочу сказать. У девочки проблемы с психикой, которые родители, по всей видимости, не заметили. Ни какие произведения искусства не заменят ей похожа к психиатру
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Мельвира, её надо усыпить, она уже отведала крови
    10 февраля, Гость   Ответить
  • девочку надо лечить, а депутата увольнять. на старости лет видимо думается плохо
    11 февраля, Гость   Ответить
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