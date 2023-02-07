СМИ: игра Genshin Impact могла стать причиной поножовщины в подмосковном лицее

По информации Mash, конфликт случился из-за желания нападавшей подружиться со своей жертвой, но есть и другие версии

07 февраля 2023, 22:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Конфликт школьниц в химкинском лицее случился из-за неудачной попытки подружиться, пишет Telegram-канал Mash. Нападавшая девочка по имени Мельвира хоть и была замкнутым ребёнком, но очень хотела подружиться с одноклассницей Соней. Когда та отказалась, она решила пойти на убийство.

По информации канала, Мельвира задумала убийство минувшей ночью. Утром она писала подружке, что убьёт ровесницу и сядет в тюрьму, хотя та не придала этому значения. Ребёнок принесла в школу нож, позвала одноклассницу в туалет и напала на неё. Пострадавшая кричала и просила остановиться, однако остановить девочку смогла лишь старшеклассница.

Тем временем Telegram-канал Baza сообщает, что причиной нападения могла стать игра Genshin Impact. Девочки якобы раньше дружили, но в последнее время их дружба разладилась. По словам Мельвиры, Соня разболтала все секреты в классе, а последней каплей стала мобильная игра. Девочки поссорились из-за неё и Мельвира решила отомстить.

Напомним, 7 февраля пятиклассница набросилась с кухонным ножом на одноклассницу в туалете химкинского лицея. По словам учеников, после случившегося девочка зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: "Я её убила". Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц.