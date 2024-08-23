Депутат Останина возмутилась размером гонорара певца SHAMAN
Власти Оренбургской области могут заплатить музыканту 16 млн рублей
23 августа 2024, 07:53, ИА Амител
Депутат Госдумы Нина Останина призвала губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отказаться от выделения 16 миллионов рублей из бюджета на гонорар певцу SHAMAN. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Она обратила внимание, что регион ещё не оправился от последствий разрушительного паводка. По словам Останиной, оренбуржцы возмущены такими тратами, считая их "пиром во время чумы".
Жители Оренбургской области продолжают выражать недовольство по поводу баснословного гонорара певца SHAMAN, выделенного властями из городского бюджета. Они комментируют новость так: "Пир во время чумы!", "Хоть немного совесть поимейте!", "Вернитесь в реальный мир!", отметила Останина.
Концерт SHAMAN запланирован на 29–31 августа и будет приурочен ко Дню города. Депутат добавила, что в Госдуме считают такие траты из бюджета неуместными, сомнительными и циничными, особенно в период проведения специальной военной операции и избирательной кампании перед выборами главы Оренбургской области.
08:05:14 23-08-2024
За что такие сумасшедшие деньги? Он там оборзел совсем?
12:38:11 23-08-2024
Гость (08:05:14 23-08-2024) За что такие сумасшедшие деньги? Он там оборзел совсем?... пока дураки готовы платить, разве он откажется?
12:52:46 23-08-2024
Гость (12:38:11 23-08-2024) пока дураки готовы платить, разве он откажется?... А кто платит? Администрация с налогов жителей, возможно там под шумок и откат
08:13:38 23-08-2024
забавно однако,сперва сами распиарили его,а теперь удивляются его не померным аппетитам
08:23:48 23-08-2024
Ну да, некрасиво. Понятно, что он рискует, его бандеровцы в списки внесли, он на концертах на виду, ему нужна охрана, чтобы не было типа Крокуса, но не надо сильно отрываться от реальности
09:33:50 23-08-2024
Гость (08:23:48 23-08-2024) Ну да, некрасиво. Понятно, что он рискует, его бандеровцы в ... Гонорар артиста - это его гонорар. Обеспечение безопасности мероприятия отдельная статья расходов.
10:55:43 23-08-2024
Гость (08:23:48 23-08-2024) Ну да, некрасиво. Понятно, что он рискует, его бандеровцы в ... ...нахрен он кому нужен, даже бандеровцам и риск у него один - штаны порвать. А коли такой патриот - чего бесплатно не выступает? его патриотизм стоит 16 мл за 40 минут между, так между прочим. Любовь (в том числе к родине) за деньги знаете как называется?
11:07:09 23-08-2024
Гость (10:55:43 23-08-2024) ...нахрен он кому нужен, даже бандеровцам и риск у него один... Это коммерческий концерт, причем здесь любовь к Родине?
08:44:03 23-08-2024
Патриотизм. Дорого.
08:46:35 23-08-2024
петь на сцене- это не в думе сидеть, спать..... и получать деньги. так что закрыла бы рот свой
09:02:58 23-08-2024
Гость (08:46:35 23-08-2024) петь на сцене- это не в думе сидеть, спать..... и получать ...
А ты не забудь 500 рублей через госуслуги перевести.
09:04:52 23-08-2024
Пусть сама приедет и споет. За то и платят что умеет.
09:11:01 23-08-2024
Вот любят у нас считать чужие деньги))) Депутаты вроде тоже не бедствуют.
10:59:09 23-08-2024
Гость (09:11:01 23-08-2024) Вот любят у нас считать чужие деньги))) Депутаты вроде тоже ... ты головой поехавший совсем? там пол города смыло, люди лишились жилья, какой нахрен шаман?
11:06:13 23-08-2024
Гость (10:59:09 23-08-2024) ты головой поехавший совсем? там пол города смыло, люди лиши... Вопрос не к Шаману, а к администрации.
11:18:41 23-08-2024
Гость (10:59:09 23-08-2024) ты головой поехавший совсем? там пол города смыло, люди лиши... Поддержите Останину...можете финансово.
11:31:09 23-08-2024
Гость (09:11:01 23-08-2024) Вот любят у нас считать чужие деньги))) Депутаты вроде тоже ... у наших губернаторов, так же как у нашего Правительства нет чужих денег! Это наши деньги, которые мы заплатили в виде подоходного налога, НДС, налога на недвижимость и т.д. и т.п. Так что люди считают как раз именно свои деньги, там людям за потерю имущества после паводка по 10 тыс. выплатили, что вы на них купите, а на Шамана 16 млн готовы выделить?! То есть на помощь людям денег в бюджете нет, а на певца ртом есть, вот они приоритеты власти.
11:48:09 23-08-2024
Гость (11:31:09 23-08-2024) у наших губернаторов, так же как у нашего Правительства нет ... "Правительство России распорядилось выделить Оренбургской области 3 млрд 960 млн рублей на восстановление региона после паводка."
14:33:16 23-08-2024
Гость (11:48:09 23-08-2024) "Правительство России распорядилось выделить Оренбургской об... И сколько да пострадавших дошло?
16:35:53 23-08-2024
гость (14:33:16 23-08-2024) И сколько да пострадавших дошло?... А ты спроси у них
09:13:28 23-08-2024
Полностью согласна! Лучше бы на свои гонорары посмотрела.
09:13:29 23-08-2024
почитайте ее биографию, этой бабушки. Сына надо было воспитывать, а не указывать другим.... Депутат.
09:20:06 23-08-2024
Максим Покровский у которого ногу свело и он уехал за бугор,говорит,слегка картавя,что покинул хлебные места.
09:23:03 23-08-2024
Интересно,чей это выкормыш,которого с парой патриотических песен вознесли на пьедестал(с целью заработка немалого бабла),как ярого патриота,хотя он этого не сильно то и заслуживает,в отличии от парней воюющих на СВО
10:18:33 23-08-2024
Гость (09:23:03 23-08-2024) Интересно,чей это выкормыш,которого с парой патриотических п...
Об этом давно уже сказано. Кто, чей, как... Только не на 1 кАнале.
12:40:02 23-08-2024
Гость (10:18:33 23-08-2024) Об этом давно уже сказано. Кто, чей, как... Только не на... Просвети народ
09:25:24 23-08-2024
Всё что этот мальчишка зарабатывает, это он добился сам и заслужил. Ему и пугалкина мешала. Патриотизм, любовь к Родине, России не искоренить у нас. ТАК ЧТО СИДИШЬ В ДУМЕ, СИДИ ДАЛЬШЕ.
12:45:22 23-08-2024
Гость (09:25:24 23-08-2024) Всё что этот мальчишка зарабатывает, это он добился сам и за... А кому 16 млн не достается, те наверно плохие патриоты? Это просто артист сегодня платят за патриотизм он патриот, завтра будут платить за распад - переобуется и будет отрабатывать за распад.
17:11:00 23-08-2024
Гость (09:25:24 23-08-2024) Всё что этот мальчишка зарабатывает, это он добился сам и за...
Какой оголтелый цинизм! Зарабатывает мужик на заводе. Врач, учитель, шахтер. А этот... ну нельзя про это тут писать, вот вы, оголтелые этим и пользуетесь.
09:35:40 23-08-2024
Цена за его концерт известна. Устраивает - платят, не устраивает - не платят. Не будет спроса - ценник снизится. Но так как спрос есть, он и ценник такой выставил. А нравится его творчество или не нравится - это вкусовщина. У меня, например, в плейлисте в телефоне его песен нет, как и Расторгуева. Но его прогосударственная позиция в противовес всяким монеточкам и нойзамМС меня устраивает. Мне и имидж его не нравится, но что имеем из патриотического крыла, то и имеем.
09:37:01 23-08-2024
Просто вовремя подсуетился, как говорят - "поймал хайп". Сейчас гребет деньги на образе "патриота". Чисто бизнес. Что он ещё такого патриотичного сделал? Чем помогает? Или просто на кошелек работает?
09:45:12 23-08-2024
Гость (09:37:01 23-08-2024) Просто вовремя подсуетился, как говорят - "поймал хайп". Сей... вовремя подсуетился --- Пугачева с Галкиным тоже вовремя подсуетились и в Израиль быстро убежали
09:46:57 23-08-2024
Гость (09:37:01 23-08-2024) Просто вовремя подсуетился, как говорят - "поймал хайп". Сей... Например: SHAMAN в рамках акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением ВС РФ, выступил перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале, расположенном в подмосковном Подольске. В начале года артист дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц он исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации.
09:54:32 23-08-2024
Гость (09:46:57 23-08-2024) Например: SHAMAN в рамках акции «Лучшим воинам Мира», органи... И сколько за эти концерты получил главный патриот сцены?
09:59:16 23-08-2024
Гость (09:54:32 23-08-2024) И сколько за эти концерты получил главный патриот сцены?...
Вы думаете,в госпиталях платят за выступления?
10:06:08 23-08-2024
Гость (09:59:16 23-08-2024) Вы думаете,в госпиталях платят за выступления?... вопросом на вопрос?
12:31:47 23-08-2024
Мусик (10:06:08 23-08-2024) вопросом на вопрос?...
Не платят
10:43:18 23-08-2024
Гость (09:59:16 23-08-2024) Вы думаете,в госпиталях платят за выступления?... Выступления в госпиталях и в новых регионах бесплатны. Выступление на день города, любого города, это чисто коммерческий концерт, потому и за деньги.
09:40:23 23-08-2024
пугачевой мешками денг платили?
09:45:59 23-08-2024
Мусик (09:40:23 23-08-2024) пугачевой мешками денг платили?... Пугачева еще эти деньги в Израиль увезла
09:51:26 23-08-2024
Гость (09:45:59 23-08-2024) Пугачева еще эти деньги в Израиль увезла... это мы еще легко отделались...
есть вариант что вернут-ся.
10:11:58 23-08-2024
Нисколько не фанат Дронова, но чувак хоть чо-то делает, работает для тех, кому нравится его слушать. А эта тетка чего полезного кому сделала? Сына воспитала?
11:30:09 23-08-2024
Вы забываете о том, что шоу-бизнес- это именно "бизнес", так что далеко не все эти деньги пойдут на карман шаману. Во-первых, с ним работает огромная толпа людей от визажистов до звукорежиссёров, во-вторых, в него уже ввалена куча бабок, которые надо отбить.И в-третьих, сценический век таких исполнителей короток... кто сепйчас вспомнит каких-нибудь Малининых или Малежиков? То же ждёт и шамана, поэтому в защёчные мешки надо побольше зернышек насовать, на долгую беззвёздную и библейскую тьму...
14:38:21 23-08-2024
Гость (11:30:09 23-08-2024) Вы забываете о том, что шоу-бизнес- это именно "бизнес", так... Не сравнивайте шамана с Малининым и Малежиком!
11:36:06 23-08-2024
сколько же здесь хохлососов собралось... достаточно начать обсуждать песню "ЯРусский", или "Берёзы" и всё станет понятно, сколько не наших в крае, врагов России я имею ввиду!
13:26:53 23-08-2024
Гость (11:36:06 23-08-2024) сколько же здесь хохлососов собралось... достаточно начать о... что такое "хохлосос"? вы со своими влажными фантазиями замучили уже народ здесь. Есть специальные заведения для вам подобных. И ресурсы в интернете. Идите туда, пожалуйста. Хватит уже здесь ваших гей-фантазий
14:46:05 23-08-2024
Гость (11:36:06 23-08-2024) сколько же здесь хохлососов собралось... достаточно начать о... если у тебя был мозг,то у тебя возник бы простой вопрос-а что думают на эту тему песенок 195 народностей которые проживают на территории нашей страны и не чего тебе из прошлой истории не напоминает
15:27:44 23-08-2024
А гонорары и заработки футболистов никого не смущают? Или тут все справедливо годами десятилетиями...
16:08:39 23-08-2024
Гость (15:27:44 23-08-2024) А гонорары и заработки футболистов никого не смущают? Или ту... А что про них разве с каждого утюга вещают,с уверенностью скажу 80% населения о них и не слышали
20:02:38 23-08-2024
там на нем стопитсот человек зарабатывает.