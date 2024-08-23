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Депутат Останина возмутилась размером гонорара певца SHAMAN

Власти Оренбургской области могут заплатить музыканту 16 млн рублей

23 августа 2024, 07:53, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Депутат Госдумы Нина Останина призвала губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отказаться от выделения 16 миллионов рублей из бюджета на гонорар певцу SHAMAN. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она обратила внимание, что регион ещё не оправился от последствий разрушительного паводка. По словам Останиной, оренбуржцы возмущены такими тратами, считая их "пиром во время чумы".

Жители Оренбургской области продолжают выражать недовольство по поводу баснословного гонорара певца SHAMAN, выделенного властями из городского бюджета. Они комментируют новость так: "Пир во время чумы!", "Хоть немного совесть поимейте!", "Вернитесь в реальный мир!", отметила Останина.

Концерт SHAMAN запланирован на 29–31 августа и будет приурочен ко Дню города. Депутат добавила, что в Госдуме считают такие траты из бюджета неуместными, сомнительными и циничными, особенно в период проведения специальной военной операции и избирательной кампании перед выборами главы Оренбургской области.

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Комментарии 50

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Гость

08:05:14 23-08-2024

За что такие сумасшедшие деньги? Он там оборзел совсем?

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Гость

12:38:11 23-08-2024

Гость (08:05:14 23-08-2024) За что такие сумасшедшие деньги? Он там оборзел совсем?... пока дураки готовы платить, разве он откажется?

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Гость

12:52:46 23-08-2024

Гость (12:38:11 23-08-2024) пока дураки готовы платить, разве он откажется?... А кто платит? Администрация с налогов жителей, возможно там под шумок и откат

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гость

08:13:38 23-08-2024

забавно однако,сперва сами распиарили его,а теперь удивляются его не померным аппетитам

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Гость

08:23:48 23-08-2024

Ну да, некрасиво. Понятно, что он рискует, его бандеровцы в списки внесли, он на концертах на виду, ему нужна охрана, чтобы не было типа Крокуса, но не надо сильно отрываться от реальности

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Гость

09:33:50 23-08-2024

Гость (08:23:48 23-08-2024) Ну да, некрасиво. Понятно, что он рискует, его бандеровцы в ... Гонорар артиста - это его гонорар. Обеспечение безопасности мероприятия отдельная статья расходов.

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Гость

10:55:43 23-08-2024

Гость (08:23:48 23-08-2024) Ну да, некрасиво. Понятно, что он рискует, его бандеровцы в ... ...нахрен он кому нужен, даже бандеровцам и риск у него один - штаны порвать. А коли такой патриот - чего бесплатно не выступает? его патриотизм стоит 16 мл за 40 минут между, так между прочим. Любовь (в том числе к родине) за деньги знаете как называется?

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Гость

11:07:09 23-08-2024

Гость (10:55:43 23-08-2024) ...нахрен он кому нужен, даже бандеровцам и риск у него один... Это коммерческий концерт, причем здесь любовь к Родине?

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Гость

08:44:03 23-08-2024

Патриотизм. Дорого.

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Гость

08:46:35 23-08-2024

петь на сцене- это не в думе сидеть, спать..... и получать деньги. так что закрыла бы рот свой

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Гость

09:02:58 23-08-2024

Гость (08:46:35 23-08-2024) петь на сцене- это не в думе сидеть, спать..... и получать ...
А ты не забудь 500 рублей через госуслуги перевести.

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Гость

09:04:52 23-08-2024

Пусть сама приедет и споет. За то и платят что умеет.

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Гость

09:11:01 23-08-2024

Вот любят у нас считать чужие деньги))) Депутаты вроде тоже не бедствуют.

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Гость

10:59:09 23-08-2024

Гость (09:11:01 23-08-2024) Вот любят у нас считать чужие деньги))) Депутаты вроде тоже ... ты головой поехавший совсем? там пол города смыло, люди лишились жилья, какой нахрен шаман?

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Гость

11:06:13 23-08-2024

Гость (10:59:09 23-08-2024) ты головой поехавший совсем? там пол города смыло, люди лиши... Вопрос не к Шаману, а к администрации.

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Гость

11:18:41 23-08-2024

Гость (10:59:09 23-08-2024) ты головой поехавший совсем? там пол города смыло, люди лиши... Поддержите Останину...можете финансово.

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Гость

11:31:09 23-08-2024

Гость (09:11:01 23-08-2024) Вот любят у нас считать чужие деньги))) Депутаты вроде тоже ... у наших губернаторов, так же как у нашего Правительства нет чужих денег! Это наши деньги, которые мы заплатили в виде подоходного налога, НДС, налога на недвижимость и т.д. и т.п. Так что люди считают как раз именно свои деньги, там людям за потерю имущества после паводка по 10 тыс. выплатили, что вы на них купите, а на Шамана 16 млн готовы выделить?! То есть на помощь людям денег в бюджете нет, а на певца ртом есть, вот они приоритеты власти.

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Гость

11:48:09 23-08-2024

Гость (11:31:09 23-08-2024) у наших губернаторов, так же как у нашего Правительства нет ... "Правительство России распорядилось выделить Оренбургской области 3 млрд 960 млн рублей на восстановление региона после паводка."

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гость

14:33:16 23-08-2024

Гость (11:48:09 23-08-2024) "Правительство России распорядилось выделить Оренбургской об... И сколько да пострадавших дошло?

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Гость

16:35:53 23-08-2024

гость (14:33:16 23-08-2024) И сколько да пострадавших дошло?... А ты спроси у них

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Гость

09:13:28 23-08-2024

Полностью согласна! Лучше бы на свои гонорары посмотрела.

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Гость

09:13:29 23-08-2024

почитайте ее биографию, этой бабушки. Сына надо было воспитывать, а не указывать другим.... Депутат.

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Гость

09:20:06 23-08-2024

Максим Покровский у которого ногу свело и он уехал за бугор,говорит,слегка картавя,что покинул хлебные места.

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Гость

09:23:03 23-08-2024

Интересно,чей это выкормыш,которого с парой патриотических песен вознесли на пьедестал(с целью заработка немалого бабла),как ярого патриота,хотя он этого не сильно то и заслуживает,в отличии от парней воюющих на СВО

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Гость

10:18:33 23-08-2024

Гость (09:23:03 23-08-2024) Интересно,чей это выкормыш,которого с парой патриотических п...
Об этом давно уже сказано. Кто, чей, как... Только не на 1 кАнале.

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Гость

12:40:02 23-08-2024

Гость (10:18:33 23-08-2024) Об этом давно уже сказано. Кто, чей, как... Только не на... Просвети народ

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Гость

09:25:24 23-08-2024

Всё что этот мальчишка зарабатывает, это он добился сам и заслужил. Ему и пугалкина мешала. Патриотизм, любовь к Родине, России не искоренить у нас. ТАК ЧТО СИДИШЬ В ДУМЕ, СИДИ ДАЛЬШЕ.

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Гость

12:45:22 23-08-2024

Гость (09:25:24 23-08-2024) Всё что этот мальчишка зарабатывает, это он добился сам и за... А кому 16 млн не достается, те наверно плохие патриоты? Это просто артист сегодня платят за патриотизм он патриот, завтра будут платить за распад - переобуется и будет отрабатывать за распад.

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Гость

17:11:00 23-08-2024

Гость (09:25:24 23-08-2024) Всё что этот мальчишка зарабатывает, это он добился сам и за...
Какой оголтелый цинизм! Зарабатывает мужик на заводе. Врач, учитель, шахтер. А этот... ну нельзя про это тут писать, вот вы, оголтелые этим и пользуетесь.

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Гость

09:35:40 23-08-2024

Цена за его концерт известна. Устраивает - платят, не устраивает - не платят. Не будет спроса - ценник снизится. Но так как спрос есть, он и ценник такой выставил. А нравится его творчество или не нравится - это вкусовщина. У меня, например, в плейлисте в телефоне его песен нет, как и Расторгуева. Но его прогосударственная позиция в противовес всяким монеточкам и нойзамМС меня устраивает. Мне и имидж его не нравится, но что имеем из патриотического крыла, то и имеем.

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Гость

09:37:01 23-08-2024

Просто вовремя подсуетился, как говорят - "поймал хайп". Сейчас гребет деньги на образе "патриота". Чисто бизнес. Что он ещё такого патриотичного сделал? Чем помогает? Или просто на кошелек работает?

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Гость

09:45:12 23-08-2024

Гость (09:37:01 23-08-2024) Просто вовремя подсуетился, как говорят - "поймал хайп". Сей... вовремя подсуетился --- Пугачева с Галкиным тоже вовремя подсуетились и в Израиль быстро убежали

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Гость

09:46:57 23-08-2024

Гость (09:37:01 23-08-2024) Просто вовремя подсуетился, как говорят - "поймал хайп". Сей... Например: SHAMAN в рамках акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением ВС РФ, выступил перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале, расположенном в подмосковном Подольске. В начале года артист дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц он исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации.

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Гость

09:54:32 23-08-2024

Гость (09:46:57 23-08-2024) Например: SHAMAN в рамках акции «Лучшим воинам Мира», органи... И сколько за эти концерты получил главный патриот сцены?

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Гость

09:59:16 23-08-2024

Гость (09:54:32 23-08-2024) И сколько за эти концерты получил главный патриот сцены?...
Вы думаете,в госпиталях платят за выступления?

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Мусик

10:06:08 23-08-2024

Гость (09:59:16 23-08-2024) Вы думаете,в госпиталях платят за выступления?... вопросом на вопрос?

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Гость

12:31:47 23-08-2024

Мусик (10:06:08 23-08-2024) вопросом на вопрос?...
Не платят

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Гость

10:43:18 23-08-2024

Гость (09:59:16 23-08-2024) Вы думаете,в госпиталях платят за выступления?... Выступления в госпиталях и в новых регионах бесплатны. Выступление на день города, любого города, это чисто коммерческий концерт, потому и за деньги.

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Мусик

09:40:23 23-08-2024

пугачевой мешками денг платили?

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Гость

09:45:59 23-08-2024

Мусик (09:40:23 23-08-2024) пугачевой мешками денг платили?... Пугачева еще эти деньги в Израиль увезла

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Мусик

09:51:26 23-08-2024

Гость (09:45:59 23-08-2024) Пугачева еще эти деньги в Израиль увезла... это мы еще легко отделались...
есть вариант что вернут-ся.

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Гость

10:11:58 23-08-2024

Нисколько не фанат Дронова, но чувак хоть чо-то делает, работает для тех, кому нравится его слушать. А эта тетка чего полезного кому сделала? Сына воспитала?

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Гость

11:30:09 23-08-2024

Вы забываете о том, что шоу-бизнес- это именно "бизнес", так что далеко не все эти деньги пойдут на карман шаману. Во-первых, с ним работает огромная толпа людей от визажистов до звукорежиссёров, во-вторых, в него уже ввалена куча бабок, которые надо отбить.И в-третьих, сценический век таких исполнителей короток... кто сепйчас вспомнит каких-нибудь Малининых или Малежиков? То же ждёт и шамана, поэтому в защёчные мешки надо побольше зернышек насовать, на долгую беззвёздную и библейскую тьму...

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Гость

14:38:21 23-08-2024

Гость (11:30:09 23-08-2024) Вы забываете о том, что шоу-бизнес- это именно "бизнес", так... Не сравнивайте шамана с Малининым и Малежиком!

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Гость

11:36:06 23-08-2024

сколько же здесь хохлососов собралось... достаточно начать обсуждать песню "ЯРусский", или "Берёзы" и всё станет понятно, сколько не наших в крае, врагов России я имею ввиду!

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Гость

13:26:53 23-08-2024

Гость (11:36:06 23-08-2024) сколько же здесь хохлососов собралось... достаточно начать о... что такое "хохлосос"? вы со своими влажными фантазиями замучили уже народ здесь. Есть специальные заведения для вам подобных. И ресурсы в интернете. Идите туда, пожалуйста. Хватит уже здесь ваших гей-фантазий

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гость

14:46:05 23-08-2024

Гость (11:36:06 23-08-2024) сколько же здесь хохлососов собралось... достаточно начать о... если у тебя был мозг,то у тебя возник бы простой вопрос-а что думают на эту тему песенок 195 народностей которые проживают на территории нашей страны и не чего тебе из прошлой истории не напоминает

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Гость

15:27:44 23-08-2024

А гонорары и заработки футболистов никого не смущают? Или тут все справедливо годами десятилетиями...

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гость

16:08:39 23-08-2024

Гость (15:27:44 23-08-2024) А гонорары и заработки футболистов никого не смущают? Или ту... А что про них разве с каждого утюга вещают,с уверенностью скажу 80% населения о них и не слышали

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Гость

20:02:38 23-08-2024

там на нем стопитсот человек зарабатывает.

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