Депутат Останина возмутилась размером гонорара певца SHAMAN

Власти Оренбургской области могут заплатить музыканту 16 млн рублей

23 августа 2024, 07:53, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Депутат Госдумы Нина Останина призвала губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отказаться от выделения 16 миллионов рублей из бюджета на гонорар певцу SHAMAN. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она обратила внимание, что регион ещё не оправился от последствий разрушительного паводка. По словам Останиной, оренбуржцы возмущены такими тратами, считая их "пиром во время чумы".

Жители Оренбургской области продолжают выражать недовольство по поводу баснословного гонорара певца SHAMAN, выделенного властями из городского бюджета. Они комментируют новость так: "Пир во время чумы!", "Хоть немного совесть поимейте!", "Вернитесь в реальный мир!", отметила Останина.

Концерт SHAMAN запланирован на 29–31 августа и будет приурочен ко Дню города. Депутат добавила, что в Госдуме считают такие траты из бюджета неуместными, сомнительными и циничными, особенно в период проведения специальной военной операции и избирательной кампании перед выборами главы Оренбургской области.