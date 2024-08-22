Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в 2025 году
Певца предупредили о возможной негативной реакции россиян
22 августа 2024, 15:17, ИА Амител
Валерий Меладзе планирует возобновить выступления в России в июне 2025 года. Он рассматривает возможность организации юбилейного тура, посвящённого его 60-летию. Об этом сообщает издание SHOT.
По информации источника, близкого к певцу, Меладзе выяснил через свои связи, что запрета на его концертную деятельность в России фактически нет, несмотря на обращения общественников. Также он не был признан иноагентом, хотя этот вопрос рассматривался Минюстом.
Это означает, что покупка билетов на его концерт не будет равнозначна финансированию иноагента. Однако певца предупредили о возможной негативной реакции со стороны некоторых россиян.
15:21:30 22-08-2024
Кто пойдет на концерт - тот предатель.
16:05:20 22-08-2024
Гость (15:21:30 22-08-2024) Кто пойдет на концерт - тот предатель.... А тех кто ездит на американском или японском авто можно считать предателями?
20:28:36 22-08-2024
Гость (16:05:20 22-08-2024) А тех кто ездит на американском или японском авто можно счит... Не путайте трофеи с предателями. После ВОВ много было трофейных вещей в том числе и машин.
Считайте пендосовские и япошкинские корыта трофеями.
15:33:17 22-08-2024
гнать нужно эту сволочь из страны, как можно дальше!
давайте еще главную бабку обратно позовем, постелем ей и ее гейку красную ковровую дорожку, встретим с хлебом и солью....
15:37:40 22-08-2024
Не нужна тут эта крыса ...
16:13:38 22-08-2024
Зачем???
"Умерла, так умерла!"
07:50:51 23-08-2024
в 2025 году --- думает к этому закончится. Хорошо бы