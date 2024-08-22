Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в 2025 году

Певца предупредили о возможной негативной реакции россиян

22 августа 2024, 15:17, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/813230

Валерий Меладзе планирует возобновить выступления в России в июне 2025 года. Он рассматривает возможность организации юбилейного тура, посвящённого его 60-летию. Об этом сообщает издание SHOT.

По информации источника, близкого к певцу, Меладзе выяснил через свои связи, что запрета на его концертную деятельность в России фактически нет, несмотря на обращения общественников. Также он не был признан иноагентом, хотя этот вопрос рассматривался Минюстом.

Это означает, что покупка билетов на его концерт не будет равнозначна финансированию иноагента. Однако певца предупредили о возможной негативной реакции со стороны некоторых россиян.