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Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в 2025 году

Певца предупредили о возможной негативной реакции россиян

22 августа 2024, 15:17, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/813230
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/813230

Валерий Меладзе планирует возобновить выступления в России в июне 2025 года. Он рассматривает возможность организации юбилейного тура, посвящённого его 60-летию. Об этом сообщает издание SHOT.

По информации источника, близкого к певцу, Меладзе выяснил через свои связи, что запрета на его концертную деятельность в России фактически нет, несмотря на обращения общественников. Также он не был признан иноагентом, хотя этот вопрос рассматривался Минюстом.

Это означает, что покупка билетов на его концерт не будет равнозначна финансированию иноагента. Однако певца предупредили о возможной негативной реакции со стороны некоторых россиян.

музыка Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

15:21:30 22-08-2024

Кто пойдет на концерт - тот предатель.

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Гость

16:05:20 22-08-2024

Гость (15:21:30 22-08-2024) Кто пойдет на концерт - тот предатель.... А тех кто ездит на американском или японском авто можно считать предателями?

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Гость

20:28:36 22-08-2024

Гость (16:05:20 22-08-2024) А тех кто ездит на американском или японском авто можно счит... Не путайте трофеи с предателями. После ВОВ много было трофейных вещей в том числе и машин.
Считайте пендосовские и япошкинские корыта трофеями.

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кот

15:33:17 22-08-2024

гнать нужно эту сволочь из страны, как можно дальше!
давайте еще главную бабку обратно позовем, постелем ей и ее гейку красную ковровую дорожку, встретим с хлебом и солью....

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Гость

15:37:40 22-08-2024

Не нужна тут эта крыса ...

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Гость

16:13:38 22-08-2024

Зачем???
"Умерла, так умерла!"

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Гость

07:50:51 23-08-2024

в 2025 году --- думает к этому закончится. Хорошо бы

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