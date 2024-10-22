Депутат Останина заявила, что россияне разводятся из-за тарифов на ЖКХ

Она предложила выплачивать субсидии поставщикам услуг, чтобы решить проблему

22 октября 2024, 16:15, ИА Амител

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Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что рост тарифов на ЖКХ может привести к увеличению числа разводов. Об этом она сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину в письме, пишет РБК.

Останина напомнила, что субсидии на ЖКХ выплачиваются, если расходы на них превышают установленный в регионе уровень, что приводит к росту числа разводов.

Для решения этой проблемы Останина предложила выплачивать субсидии поставщикам услуг, а не семьям. Она отметила, что с июля тарифы ЖКХ выросли на 9,8%, летом 2025 года они увеличатся еще на 11,9%.

При этом ожидаемая инфляция составит 7,3%, а социальные выплаты и пособия будут увеличены на этот же процент.