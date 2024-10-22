Депутат Останина заявила, что россияне разводятся из-за тарифов на ЖКХ
Она предложила выплачивать субсидии поставщикам услуг, чтобы решить проблему
22 октября 2024, 16:15, ИА Амител
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что рост тарифов на ЖКХ может привести к увеличению числа разводов. Об этом она сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину в письме, пишет РБК.
Останина напомнила, что субсидии на ЖКХ выплачиваются, если расходы на них превышают установленный в регионе уровень, что приводит к росту числа разводов.
Для решения этой проблемы Останина предложила выплачивать субсидии поставщикам услуг, а не семьям. Она отметила, что с июля тарифы ЖКХ выросли на 9,8%, летом 2025 года они увеличатся еще на 11,9%.
При этом ожидаемая инфляция составит 7,3%, а социальные выплаты и пособия будут увеличены на этот же процент.
17:17:55 22-10-2024
Молодец Останина - деньги монополистам напрямую, "коммунистический" подход
17:36:07 22-10-2024
А как развод поможет снизить плату жкх? Человек же не умер. Ну развелись, а дальше то что? Или у нас разведеным льготы какие то полагаются?
17:58:57 22-10-2024
Сегодня 22 число, субсидия ещё не пришла. Даже тем, кому сейчас положено, не платят вовремя, а Останина хочет, чтобы всем подряд назначили. Хотя,,, Если напрямую монополистам, то и пусть. Тогда не нам, а им будут выплачивать с опозданием. Ещё банк покрутит несколько дней. Не такое глупое предложение, как кажется на первый взгляд)))
19:08:41 22-10-2024
Пусть премьер призадумается: если тарифы ЖКХ ещё до ноября успели повыситься на 9,8%, то что за "специалисты" прогнозируют общегодовую(!) инфляцию не выше 7,3%? Зачем он окружил себя фантазёрами, предпочитающими объективному взгляду на ситуацию розовые очки?
21:55:12 22-10-2024
Что за очередной бред?
07:56:39 23-10-2024
Не понял связи