В Алтайском крае замедлилась годовая инфляция

Расширилось предложение отдельных товаров, а также проявился эффект сравнительной базы по непродовольственным товарам и услугам

22 октября 2024, 13:50, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В сентябре годовая инфляция в Алтайском крае составила 8,65% (в августе она была на уровне 8,99%). Почти такой же показатель зафиксировали по Сибирскому федеральному округу (8,67%) и по России в целом (8,63%). Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Барнаулу.

Так, темп прироста цен на продовольственные товары в сентябре уменьшился до 8,97% после 9,04% в августе. Птицефабрики и мясопереработчики нарастили объемы производства. Это привело к увеличению предложения мясных продуктов и яиц в регионе.

Вырос объем поставок импортных фруктов, вследствие чего также расширилось их предложение на территории Алтайского края. В сентябре ускорилось снижение цен на виноград, замедлился рост цен на яблоки, а груши стали стоить дешевле, чем год назад.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре уменьшился до 5,85% по сравнению с августовскими 6,27%. Стоимость бензина выросла меньше, чем год назад. Тогда цены на топливо росли из-за увеличения мировых цен на нефть и нефтепродукты. Из-за проявления эффекта высокой сравнительной базы в регионе уменьшился годовой прирост цен на бензин.

Этот же эффект подействовал на стоимость новых легковых автомобилей российских марок.

На региональный рынок нарастили поставки электротоваров из стран Азии. Поэтому в сентябре уменьшился годовой темп прироста цен на холодильники, ускорилось снижение цен на стиральные машины и подешевели садовые триммеры.

В сфере услуг годовой темп прироста уменьшился до 13,03% после 13,66% в августе.

Так, в сентябре текущего года мобильные операторы не повышали стоимость тарифов. Крупный авиаперевозчик проводил в крае распродажи для поддержания пассажиропотока и заполняемости рейсов. В результате цены на авиабилеты выросли меньше, чем месяцем ранее.