Депутат от "Новых людей" предложила депортировать мигрантов, не сдавших русский язык
Также партия предлагает обязывать иностранцев сдавать биометрические данные
04 сентября 2024, 15:40, ИА Амител
Власти должны выдворять из России мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку и истории. Причем не только работников, но и членов их семей. С таким предложением выступила депутат партии "Новые люди" Сардана Авксентьева.
Въезжающие в страну должны сдать экзамен в течение трех месяцев. Не сдал – депортация. Причем без права повторного въезда, считает депутат.
Кроме того, она предлагает обязать иностранцев сдавать биометрические и дактилоскопические данные до пересечения границы. Такое требование есть и сейчас, но только для тех, кто приехал работать, получает патент и планирует остаться более чем на три месяца. Сардана Авксентьева уверена: только жесткие меры помогут сделать безопаснее улицы российских городов.
Ранее коллега Сарданы Авксентьевой по партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал поднять стоимость патента для мигрантов до 200 тысяч рублей в год и отменить специальные карты болельщиков для футбольных фанатов, чтобы потратить эти деньги на разработку системы ID для мигрантов.
"Зачем у нас продолжают тратить бюджетные деньги на Fan ID? Стадионы у нас самое небезопасное место в стране? Нет конечно. В городе зайдите в любой спальный район. Там людям вечером страшно выпускать детей на улицу. Я считаю, что нужно сворачивать программу Fan ID. И вводить "Мигрант ID". От этого будет реальная польза", – подчеркнул Владислав Даванков.
В прошлом году Следственный комитет расследовал 31 тыс. уголовных преступлений с участием приезжих. А в этом году на четверть выросло число развратных действий в отношении детей и на 50% – количество преступлений экстремистской направленности со стороны мигрантов. После этого Госдума начала разработку сразу нескольких законопроектов, которые наведут порядок в сфере миграции.
16:25:44 04-09-2024
Очень правильные, хоть и популистские, заявления.
16:51:09 04-09-2024
У нас половина депутатов русский не сдадут.
17:39:23 04-09-2024
А замотанки ихние с выводком, даже если по русски понимают, зачем нужны ?
19:35:01 04-09-2024
А кроме как предлагать, будет уже наконец то что-то исполнено??? Только и слышим, по поводу мигрантов планируется то, планируется сё, а исполнятся когда будет? Проблема была ещё вчера, а исполнять и послезавтра никто не хочет. Надоела эта говорильня. Делают вид, что что-то делают, что какой то депутат поддерживает ещё какого то депутата, а народу то от этого что? Как эти бабуины ходили королями, так и ходят, прутся пачками, сами по русски не понимают и не говорят. От слов надо к делу, а не лить из пустого в порожнее, обсуждая очевидные вещи с простыми решениями, которые думцы и не собираются исполнять. Лишь бы задницу в кресле удержать подольше...
19:57:36 04-09-2024
Сдавать надо отпечатки на границе каждый раз для иностранных граждан так во многих странах ... Паспорт подал у него вся инфа на компе, фотки со всех пересечений границы и так далее
09:07:43 05-09-2024
Один мигрант-много денег. Левых. Много мигрант-куча денег. Левых. Добро пожаловать.