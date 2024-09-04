Депутат от "Новых людей" предложила депортировать мигрантов, не сдавших русский язык

Также партия предлагает обязывать иностранцев сдавать биометрические данные

04 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Власти должны выдворять из России мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку и истории. Причем не только работников, но и членов их семей. С таким предложением выступила депутат партии "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Въезжающие в страну должны сдать экзамен в течение трех месяцев. Не сдал – депортация. Причем без права повторного въезда, считает депутат.

Кроме того, она предлагает обязать иностранцев сдавать биометрические и дактилоскопические данные до пересечения границы. Такое требование есть и сейчас, но только для тех, кто приехал работать, получает патент и планирует остаться более чем на три месяца. Сардана Авксентьева уверена: только жесткие меры помогут сделать безопаснее улицы российских городов.

Ранее коллега Сарданы Авксентьевой по партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал поднять стоимость патента для мигрантов до 200 тысяч рублей в год и отменить специальные карты болельщиков для футбольных фанатов, чтобы потратить эти деньги на разработку системы ID для мигрантов.

Владислав Даванков / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

"Зачем у нас продолжают тратить бюджетные деньги на Fan ID? Стадионы у нас самое небезопасное место в стране? Нет конечно. В городе зайдите в любой спальный район. Там людям вечером страшно выпускать детей на улицу. Я считаю, что нужно сворачивать программу Fan ID. И вводить "Мигрант ID". От этого будет реальная польза", – подчеркнул Владислав Даванков.

В прошлом году Следственный комитет расследовал 31 тыс. уголовных преступлений с участием приезжих. А в этом году на четверть выросло число развратных действий в отношении детей и на 50% – количество преступлений экстремистской направленности со стороны мигрантов. После этого Госдума начала разработку сразу нескольких законопроектов, которые наведут порядок в сфере миграции.