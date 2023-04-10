Депутат подсказал россиянам, как накопить своему ребёнку на безбедную жизнь
С момента рождения ребёнка следует экономить деньги
10 апреля 2023, 12:01, ИА Амител
Есть несколько способов, при помощи которых россияне могут создать для своих детей подушку финансовой безопасности, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутат отметил, что с момента рождения ребёнка следует экономить деньги, чтобы подрастающее поколение смогло воспользоваться скопленными за долгие годы папой и мамой средствами.
"Можно, например, создать подушку безопасности ребёнку, разместив деньги в банке, можно прописать в договоре переуступку ваших средств, накопленных в негосударственном пенсионном фонде, ребёнку при достижении определённого возраста. Есть масса финансовых документов, которыми могут воспользоваться дети, достигнув определённого возраста", – указал Аксаков.
При этом деньги депутат посоветовал не просто потратить, а вложить в образование ребенка, в развитие навыков, в здоровье. Чтоб сформировать багаж при выходе на работу, который позволит хорошо зарабатывать.
Как уточнил финансовый эксперт Михаил Беляев, необязательно жить впроголодь, чтобы копить деньги, достаточно каждый месяц направлять в сбережения 10% доходов.
Ранее россиянам назвали сумму, которую необходимо накопить на "чёрный день".
12:40:02 10-04-2023
Этот депутат похоже не в курсе какие зарплаты в российских сёлах и городах. После оплаты ипотеки, коммуналки, денег остаётся только чтоб с голоду не помереть до следующей "зарплаты". В деревнях только огородами спасаются, иначе не выживешь. Подушка безопасности...)))
12:41:48 10-04-2023
Ну что, ждем очередного "меня не так поняли" и "тупые журналисты вырвали мои слова из контекста"? Эх, и когда уже начнут у таких деятелей отбирать мандаты и выдавать вместо них ватник и кайло?
12:55:34 10-04-2023
Всё просто нужно откладывать в месяц тысяч по 50-100. Вот народ конечно глупый пошел
12:56:30 10-04-2023
Дело не в заначках, а в том, что всё обесценивается через 10 лет. Смысла копить нет.
13:02:01 10-04-2023
как ты их накопишь, если инфляция выше процентов по депозиту
13:06:29 10-04-2023
А этот депутат не подумал, чтоб предложить закон,как во многих странах.об оплате труда не менее, чем за 10 дол=800 руб.Тогда и не нужны такие предложения о накоплении денег,Ну накопил я в 80-е почти на Жигули.Двух месяцев не хватило , пришли чубайсы, соломянскиме и их кодла.И все деньги ушли не понятно куда и кому. Когда депутаты выступают с такими предложениями, мне кажется, что они нас ,простых людей, за идиотов считают.И как они проходят в высший законодательный орган государства.Может, поэтому мы так и живем?
13:11:37 10-04-2023
Если понемногу * Денежки копить * Нифига не сможешь * Ты себе купить
13:37:58 10-04-2023
Пора уже начинать экономить на господах депутатах. А то развелось их, как вшей, и все себе хорошую зарплату требуют да кресло с подогревом. Из такого кресла под французский коньячок с лобстерами ух как уютно снисходительно поучать холопов, как им экономить свои жалкие грошики и безбедно жить, питаясь макарошками! Вот когда депутаты у нас будут от рабочего станка и жить будут на зарплату рабочего - тогда и у детей наших все будет хорошо.
13:53:34 10-04-2023
вспомнился покойный Гриша Малыгин . Диалог - тебе пора уже думать как кормить семью - какую семью? - Ельцина )))
13:55:43 10-04-2023
Вот его явно искуственный интеллект выбирал ,а не народ!
14:05:26 10-04-2023
себе бы накопить
14:24:51 10-04-2023
Открыть счёт в банке? Сколько в поллитровую можно накопить? Кто знает?