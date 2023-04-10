Депутат подсказал россиянам, как накопить своему ребёнку на безбедную жизнь

С момента рождения ребёнка следует экономить деньги

10 апреля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Есть несколько способов, при помощи которых россияне могут создать для своих детей подушку финансовой безопасности, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат отметил, что с момента рождения ребёнка следует экономить деньги, чтобы подрастающее поколение смогло воспользоваться скопленными за долгие годы папой и мамой средствами.

"Можно, например, создать подушку безопасности ребёнку, разместив деньги в банке, можно прописать в договоре переуступку ваших средств, накопленных в негосударственном пенсионном фонде, ребёнку при достижении определённого возраста. Есть масса финансовых документов, которыми могут воспользоваться дети, достигнув определённого возраста", – указал Аксаков.

При этом деньги депутат посоветовал не просто потратить, а вложить в образование ребенка, в развитие навыков, в здоровье. Чтоб сформировать багаж при выходе на работу, который позволит хорошо зарабатывать.

Как уточнил финансовый эксперт Михаил Беляев, необязательно жить впроголодь, чтобы копить деньги, достаточно каждый месяц направлять в сбережения 10% доходов.

Ранее россиянам назвали сумму, которую необходимо накопить на "чёрный день".