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Россияне рассказали, сколько миллионов планируют накопить к пенсии

Каждый пятый опрошенный собирается прекратить работать в возрасте от 61 до 65 лет, остальные хотят выйти на пенсию раньше

23 марта 2023, 11:16, ИА Амител

В России треть жителей (31%) планируют накопить к моменту выхода на пенсию более 10 млн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и СберНПФ.

Ещё 16% хотят накопить 5-10 млн рублей, а 10% нацелены на сбережения в размере 500 тысяч рублей.

"51% граждан рассчитывает на государственные выплаты, 26% планируют жить на накопления из разных источников, а 18% респондентов собираются тратить деньги от аренды и накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Среди возможных источников дохода были названы инвестиции в ценные бумаги, помощь детей и подработки", – выяснили социологи.

67% респондентов хотят выйти на пенсию до 60 лет, 49% – до 51-60 лет, 18% рассматривает более ранний выход на пенсию. Лишь каждый пятый собирается прекратить работать в возрасте от 61 до 65 лет.

Комментарии 14

  • тю.. я планирую миллиард накопить
    23 марта, Гость   Ответить
  • миллионов???
    23 марта, Гость   Ответить
  • Кто хочет стать пенсионером? * Да им никто не хочет стать * Приятней быть красивым, сильным * Работающим мужиком
    23 марта, Гость   Ответить
  • внедрят цифровую валюту и фиг чё вообще накопите!!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Всё бы ничего, но каждое поколение в нашей стране частично ограбляется, частично убивается в очередной войне. И лишь единицам удаётся подойти к пенсии без потерь. И как правило - это либо силовики, либо "слуги народа" всех продажных мастей. Честно здесь просто не выжить!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Кто из мужчин хочет зарплату в 200 тысяч?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Это кого опрашивали? Студентов? Школьников?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Вся страна хочет!!!! Только мало у кого получиться(((
    23 марта, Гость   Ответить
  • Вся страна хочет!!! **** Тем, кто не может грамотно написать слово "получится" незачем даже мечтать о каком-то доходе свыше МРОТ.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Честно здесь просто не выжить! ***** Лично знаю с десяток пенсионеров, не экс-силовиков и не экс-чиновников, имеющих довольно высокий уровень жизни, ну, например ездят на Лексусах серий ЛХ или РХ.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Тем, кто не может грамотно написать слово "получится" незачем даже мечтать о каком-то доходе свыше МРОТ.---- самоутвердился(ась) за счёт других.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Я не мечтаю накопить на пенсию, я мечтаю вообще просто выйти на нее, вначале увеличили возраст, теперь боюсь как бы ещё не увеличили или вообще не отменили.
    23 марта, Гость   Ответить
  • за счёт других. *** Ну, если этот другой туп, грех его не ткнуть мордой в грязь.
    23 марта, Гость   Ответить
  • У нас полным-полно долларовых мультимиллионеров, разъезжающих с охраной на майбахах, имеющих 2 - 3 высших образования и диссертации, вплоть до докторских, но пары слов не то что написать, сказать связно неспособных. И это "слуги народа". А в интернете до сих пор можно найти описание их головокружительного возвышения и даже их кликухи из кровавых 90-х.
    23 марта, Гость   Ответить
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