Россияне рассказали, сколько миллионов планируют накопить к пенсии

Каждый пятый опрошенный собирается прекратить работать в возрасте от 61 до 65 лет, остальные хотят выйти на пенсию раньше

23 марта 2023, 11:16, ИА Амител

В России треть жителей (31%) планируют накопить к моменту выхода на пенсию более 10 млн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и СберНПФ.

Ещё 16% хотят накопить 5-10 млн рублей, а 10% нацелены на сбережения в размере 500 тысяч рублей.

"51% граждан рассчитывает на государственные выплаты, 26% планируют жить на накопления из разных источников, а 18% респондентов собираются тратить деньги от аренды и накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Среди возможных источников дохода были названы инвестиции в ценные бумаги, помощь детей и подработки", – выяснили социологи.

67% респондентов хотят выйти на пенсию до 60 лет, 49% – до 51-60 лет, 18% рассматривает более ранний выход на пенсию. Лишь каждый пятый собирается прекратить работать в возрасте от 61 до 65 лет.