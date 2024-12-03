Депутат помог барнаульской семье отстоять право на льготный проезд
К Александру Терентьеву обратилась мать ребенка-инвалида
03 декабря 2024, 18:00, ИА Амител
В приемную депутата Госдумы Александра Терентьева обратилась жительница Барнаула с жалобой на проблемы с использованием льготного проездного в общественном транспорте. Женщина, воспитывающая ребенка-инвалида, имеет право на льготный проезд в муниципальных автобусах как сопровождающий, но столкнулась с тем, что не все кондукторы знают об этом.
По словам заявительницы, ее ребенок, имеющий диагноз сахарный диабет I типа, обладает статусом инвалида. С 2020 года женщина использует льготный проездной с пометкой "сопровождающий", как с ребенком, так и без него. После того как сыну исполнилось семь лет, она также оформила льготный проездной и для него.
Однако в июле возникли трудности: кондуктор автобуса № 55 заявила, что женщина не может ездить по этому проездному без самого ребенка. Даже предоставление приказа, подтверждающего право на льготу, не помогло – кондуктор настояла на оплате проезда. Аналогичную ситуацию женщина встретила и на другом маршруте. Жалоба, отправленная перевозчику ООО "Солгри", осталась без ответа.
Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев обратился в прокуратуру Алтайского края с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. После проверки надзорное ведомство вынесло представление директору ООО "Солгри". В результате компания провела разъяснительную работу среди кондукторов, а двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
09:22:10 04-12-2024
Депутат помог барнаульской семье отстоять право на льготный проезд. И этот подвиг вся его деятельность?
09:53:31 04-12-2024
Гость (09:22:10 04-12-2024) Депутат помог барнаульской семье отстоять право на льготный ... А остальные депутаты даже на такой "подвиг" не способны.
10:22:44 04-12-2024
Гость (09:53:31 04-12-2024) А остальные депутаты даже на такой "подвиг" не способны.... А тогда зачем они нужны нам, если выборы одного ..., обходятся, как крыло от шатла? Зачем мы им - понятно, но ведь это неправильно.
10:25:48 04-12-2024
Гость (10:22:44 04-12-2024) А тогда зачем они нужны нам, если выборы одного ..., обходят... в результате внутривидовой селекции возможно улучшение породного состава
10:00:57 04-12-2024
нардеп поидее в день десяток подобных полезных мелочей должен отрабатывать.