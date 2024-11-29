Мамы не должны выбирать. Социалисты выступают за удаленную работу для женщин

Партийцы внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы

29 ноября 2024, 18:40, ИА Амител

Мама и ребенок / Фото: prostooleh / https://www.freepik.com/

Партия "Справедливая Россия – За правду" выступила с инициативой, направленной на поддержку семей с детьми. Депутаты предлагают предоставить беременным женщинам и матерям, имеющим ребенка, право перехода на удаленную работу по письменному запросу к работодателю. Законопроект с инициативой уже представили на рассмотрение в Госдуму.

Идея о предоставлении гибких условий труда для матерей не нова. В марте 2024 года Счетная палата опубликовала отчет о государственной поддержке женщин в России, в котором, в числе прочего, предлагается внести изменения в Трудовой кодекс. Одно из предложений – обязать работодателей переводить беременных женщин и матерей с детьми на удаленный или гибкий режим работы.

Лидер социалистов, руководитель партии в Госдуме Сергей Миронов подчеркнул, что министр труда Антон Котяков ранее призывал работодателей обеспечивать гибкость при организации труда для таких сотрудников.

По мнению социалистов, действующее законодательство не предусматривает обязательного перевода женщин на дистанционную работу, что создает серьезные трудности для многих из них. Беременные часто обращаются за помощью к врачам, а женщинам с детьми приходится искать, кто позаботится о малыше, когда они болеют или участвуют в мероприятиях. В условиях пенсионной реформы, когда бабушки и дедушки тоже заняты работой, многим матерям трудно совмещать работу с обязанностями по уходу за детьми. Если мама воспитывает ребенка одна, проблемы только умножаются.

"Если мама воспитывает ребенка одна, то даже представить сложно, как ей приходится постоянно выкручиваться. И все это ценой своей работы, а иногда и кошелька. А все мы понимаем, что в условиях постоянно растущих цен дорога каждая копейка. Считаю, что наша партия предлагает единственно верное решение данной проблемы. Детям нужна мама, а мамам нужна удаленная работа", – подчеркивает депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Социалисты считают, что право на переход на удаленную работу должно быть предоставлено беременным женщинам, матерям с детьми до трех лет, одиноким матерям, а также родителям и опекунам, являющимся единственными кормильцами ребенка-инвалида.