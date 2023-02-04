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Депутат предложил мобилизовать безработных вместо специалистов

По мнению Максима Иванова, нетрудоустроенные этому будут только рады

04 февраля 2023, 20:30, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru
Солдаты / Фото: amic.ru

Мобилизованных ценных специалистов можно заменить безработными, считает депутат Госдумы Максим Иванов.

В телеграм-канале он рассказал об обращениях от работодателей с просьбой помочь вернуть мобилизованных сотрудников, так как без них производство "просто встаёт".

"Может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости?" – написал он.

Парламентарий считает, что все такой мере "будут только рады: работа почётная, зарплата высокая".

 

 

Комментарии 19

  • Слава богу дураков в России на 100 лет вперед припасено!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Может депутатов отправить разноуровневых. Точно не жаль будет
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, и кого вы здесь считаете дураком? Реально от безработных хоть какая-то польза будет, если их мобилизовать. У нас сверху такой живет, 30 с лишним лет, не работает, живет с родителями, болтается от безделья. А ведь мобилизовали тех, кто работал, у кого семья, дети. Это нерационально, что бездельники продолжают сидеть на чьих-то шеях, в то время как из семей и с работы забирают нужных людей.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Прям разбежались и об стену шмяк
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Отправить депутатов, чиновников и отпрысков холеных - враз конфликты прекратятся
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Слава богу дураков в России на 100 лет вперед припасено! ++++)))))
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Из самих говорилок-трибунных штурмовой отряд сформировать да на фронт Но вот беда, они до окопов не добрашись, в хлеборезов, каптёров, да писарей-штабных переобуются
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Их припасено не на 100 лет. Их просто всегда БОЛЬШЕ, чем надо.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ++++++
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Представляю себе этот наводящий ужас бич-батальон! Боевой клич перед атакой вместо "Ура!" будет или "бутылочка не освободилась?" или "закурить не найдется?"...
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что современное молодое поколение обречено повторить судьбу всех предыдущих. Будет частично ограблено, частично убито.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Судя по википедии Максимка сам не переработал. Ему и в бой вести эти тунеядческие полки
    05 февраля, Гость   Ответить
  • современное молодое поколение обречено повторить судьбу всех предыдущих. **** Так и в чем тогда беда? Все поколения, по вашему, так жили. И это поколение так же поживет. Что то жизнь не прерывалась никогда. И сейчас не прервется.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Что то жизнь не прерывалась никогда. И сейчас не прервется. ***** Лишь распадается страна, сжимается наша территория, населения на ней становится с каждым поколением всё меньше, экономика всё архаичнее, а кровных врагов вокруг всё больше.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • У нас сверху такой живет, 30 с лишним лет, не работает, живет с родителями, болтается от безделья.---Вы за ним следите?? :)
    05 февраля, Гость   Ответить
  • "Вы за ним следите?? :)" ---- Гость, он проблемный, компании водит, по полночи не спит, шумит. Родители на него иногда орут "Иди работай!" (слышимость у нас хорошая). Полицию не раз вызывали, с родителями его беседовали. Так что в курсе его жизни. Бездельник, никому не нужный.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • "Вы за ним следите?? :)" ---- Гость, а вообще рады были бы не знать о его существовании. Но такие люди обычно доставляю массу проблем окружающим, так что не замечать его не получается. Нам вставать утром рано на работу, детям в школу. А этот фрукт днём выспится, а ночью у него бессоница, и сам не спит, и другим мешает.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Если Википедия не врет, то этот депутат - кадровый военный, окончил Новосибирское командное училище, проходил службу в спецназе ГРУ. Правда не воевал... Про звание ничего не написано, но наверное он все же старший офицер. Вопрос: а почему он до сих пор не на фронте?
    05 февраля, Гость   Ответить
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