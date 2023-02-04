Депутат предложил мобилизовать безработных вместо специалистов

По мнению Максима Иванова, нетрудоустроенные этому будут только рады

04 февраля 2023, 20:30, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Мобилизованных ценных специалистов можно заменить безработными, считает депутат Госдумы Максим Иванов.

В телеграм-канале он рассказал об обращениях от работодателей с просьбой помочь вернуть мобилизованных сотрудников, так как без них производство "просто встаёт".

"Может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости?" – написал он.

Парламентарий считает, что все такой мере "будут только рады: работа почётная, зарплата высокая".