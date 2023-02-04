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В Совфеде не видят необходимости в новой волне мобилизации

По словам Виктора Бондарева, руководство страны не скрывает планов от граждан

04 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Необходимости в новой волне мобилизации нет, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в эфире телеканала "Россия 24". 

"Вопрос очередной мобилизации – бессрочной, краткосрочной или неожиданной – я пока не вижу", – цитирует его РИА Новости.

По словам политика, сейчас появилось много "ясновидящих", которые "просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство". Но в действительности руководство страны не скрывает планов и при необходимости всё доводит до граждан, добавил он.

Ранее в Госдуме рассказали, в каком случае объявят всеобщую мобилизацию. 

 

Комментарии 2

  • НЕОБХОДИМА!!!!!! Главное всех призывного возраста от 18 лет до 50 лет(дедам с 50 до 60 и старше там делать нечего) независимо от рода занятий постоянно обучать военному делу по общей стрелковой подготовке, а кого то сразу по ВУС не отрывая от производства
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, главное тетенек не забыдь тоже на фронт отправить, а то хорошо устроились
    05 февраля, Гость   Ответить
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