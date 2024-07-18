Депутат предложил наказывать за дискредитацию традиционных ценностей

Он считает, что это нужно закрепить в законодательстве

18 июля 2024, 19:40, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/839873

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, представляющий партию "Единая Россия", выступил с предложением ввести административную ответственность за действия, которые могут привести к дискредитации традиционных семейных ценностей.

"Я убежден, что необходимо ввести ответственность, хотя бы в виде административного наказания, за дискредитацию семейных отношений. Особенно в Год семьи, который был объявлен президентом", – сказал Хамзаев в интервью РИА Новости.

По мнению депутата, понятие "дискредитация традиционных семейных ценностей" должно быть официально закреплено в законодательстве. Он также отметил, что в настоящее время в России есть Семейный кодекс, регулирующий семейные отношения, но отсутствует закон, который бы защищал неприкосновенность семьи и молодых людей, находящихся на этапе создания ячейки общества, от деструктивной пропаганды и дискредитации семейных ценностей.