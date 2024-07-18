Депутат предложил наказывать за дискредитацию традиционных ценностей
Он считает, что это нужно закрепить в законодательстве
18 июля 2024, 19:40, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, представляющий партию "Единая Россия", выступил с предложением ввести административную ответственность за действия, которые могут привести к дискредитации традиционных семейных ценностей.
"Я убежден, что необходимо ввести ответственность, хотя бы в виде административного наказания, за дискредитацию семейных отношений. Особенно в Год семьи, который был объявлен президентом", – сказал Хамзаев в интервью РИА Новости.
По мнению депутата, понятие "дискредитация традиционных семейных ценностей" должно быть официально закреплено в законодательстве. Он также отметил, что в настоящее время в России есть Семейный кодекс, регулирующий семейные отношения, но отсутствует закон, который бы защищал неприкосновенность семьи и молодых людей, находящихся на этапе создания ячейки общества, от деструктивной пропаганды и дискредитации семейных ценностей.
20:13:51 18-07-2024
Даже в тоталитарном СССР такого не было, происходящее реально по Оурэллу.
10:34:03 19-07-2024
Гость (20:13:51 18-07-2024) Даже в тоталитарном СССР такого не было, происходящее реальн... для начала нужно прописать формально и точно, каковы они - традиционные ценности.
наказания за нерегламентированное - это путь в никуда.
этот депутат этак договорится и до необходимости гос.идеологии?
верной ли дорогой идем, товарищи?
06:42:23 19-07-2024
И в Конституции и в Семейном кодексе это есть. И за пропаганду голубизны ответственность есть. Может он на Бали лет 5 жил, все пропустил
09:21:55 19-07-2024
Гость (06:42:23 19-07-2024) И в Конституции и в Семейном кодексе это есть. И за пропаган... да, нормально отработали тему.
могут, когда надо.
09:29:57 19-07-2024
Мусик (09:21:55 19-07-2024) да, нормально отработали тему.могут, когда надо.... Как там было... У нас нет цели сажать всех, но мы должны иметь возможность посадить любого? Наше государство находится как раз где-то здесь.
09:14:36 19-07-2024
"Что касается религиозных, канонических правил — здесь нужны правильные состыковки. Например, в Дагестане есть аяты и адаты. Аяты — это религиозные правила, а адаты — это наши традиции. По адатам кража невесты не является чем-то зазорным, даже наоборот: украл — значит крутой. А по религиозным канонам это запрещено делать. Как и по закону страны. Поэтому здесь все нужно соединять грамотно, это очень сложный пазл." Ну то есть похищение человека - это норм, это традиция, надо просто обосновать, чтобы не противоречило законам... Главное, грамотно это сделать.
" — Надо ли блогерам, которые в интернете специализируются на психологии отношений или сексологии, готовиться к проверкам их контента на дискредитацию семейных ценностей?
— А у нас есть блогеры, которые говорят, что жену надо лупить, если она себя плохо ведет?" Без комментариев.
10:40:53 19-07-2024
опыт 1917 года показал, чем тупей законы, тем больше в Париже таксистов из бывших законодателей