Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
В КС напомнили, что регионы имеют право устанавливать свой порядок обращения с животными
18 июля 2024, 17:31, ИА Амител
Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1336207
Конституционный суд признал возможность умерщвления бездомных животных только в случае опасности для человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Умерщвление животных – это исключительная мера, которую можно применить только при невозможности обеспечить защиту человека и общественную безопасность.
На федеральном уровне предусмотрены универсальные принципы обращения с бездомными животными. Их отлов, вакцинация, чипирование и возврат в места отлова – это обязательные меры.
Регионы имеют право устанавливать свой порядок обращения с животными с учетом местных условий.
17:45:34 18-07-2024
А когда блохастые на людей и детей кидаются, это какая мера?
19:44:38 18-07-2024
Надо признать не исключительной, а необходимой
21:55:56 18-07-2024
Гость (19:44:38 18-07-2024) Надо признать не исключительной, а необходимой... Исключительно необходимая
21:42:11 18-07-2024
В городе не должно быть бездомных животных. Только кошки и птицы в городе приносят определенную пользу. Псина должна быть на цепи. Собака друг только одного человека
08:56:27 19-07-2024
Гость (21:42:11 18-07-2024) В городе не должно быть бездомных животных. Только кошки и п... От голубей никакой пользы.
23:07:09 18-07-2024
Все сявки с зубами опасны и должны быть отстрелены если нет хозяев намордника ошейника чипа и поводка.
00:03:42 19-07-2024
Спасибо, Господи! Скорее бы уже начались реальные отстрелы! А какая это мера - исключительная или необходимая, - населению без разницы.
05:38:33 19-07-2024
А этот суд не захотел, не знает, не смог предложить пути обезвреживания свор бездомных собак, хотя бы по аналогии с другими цивилизованными странами?
08:59:26 19-07-2024
Легко рассуждать, разъездах на лимузина от крыльца до двери. А пройтись до остановки, через парк, промзону, выйти на детскую площадку? Запретить сумасшедшим бездомных блоховозов подкармливать!