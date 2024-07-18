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Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

В КС напомнили, что регионы имеют право устанавливать свой порядок обращения с животными

18 июля 2024, 17:31, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1336207
Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1336207

Конституционный суд признал возможность умерщвления бездомных животных только в случае опасности для человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Умерщвление животных – это исключительная мера, которую можно применить только при невозможности обеспечить защиту человека и общественную безопасность.

На федеральном уровне предусмотрены универсальные принципы обращения с бездомными животными. Их отлов, вакцинация, чипирование и возврат в места отлова – это обязательные меры. 

Регионы имеют право устанавливать свой порядок обращения с животными с учетом местных условий.

животные законы

Комментарии 9

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Гость

17:45:34 18-07-2024

А когда блохастые на людей и детей кидаются, это какая мера?

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Гость

19:44:38 18-07-2024

Надо признать не исключительной, а необходимой

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Гость

21:55:56 18-07-2024

Гость (19:44:38 18-07-2024) Надо признать не исключительной, а необходимой... Исключительно необходимая

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Гость

21:42:11 18-07-2024

В городе не должно быть бездомных животных. Только кошки и птицы в городе приносят определенную пользу. Псина должна быть на цепи. Собака друг только одного человека

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Гость

08:56:27 19-07-2024

Гость (21:42:11 18-07-2024) В городе не должно быть бездомных животных. Только кошки и п... От голубей никакой пользы.

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Волкособы должны быть отстреле

23:07:09 18-07-2024

Все сявки с зубами опасны и должны быть отстрелены если нет хозяев намордника ошейника чипа и поводка.

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Гость

00:03:42 19-07-2024

Спасибо, Господи! Скорее бы уже начались реальные отстрелы! А какая это мера - исключительная или необходимая, - населению без разницы.

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Гость.

05:38:33 19-07-2024

А этот суд не захотел, не знает, не смог предложить пути обезвреживания свор бездомных собак, хотя бы по аналогии с другими цивилизованными странами?

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Гость

08:59:26 19-07-2024

Легко рассуждать, разъездах на лимузина от крыльца до двери. А пройтись до остановки, через парк, промзону, выйти на детскую площадку? Запретить сумасшедшим бездомных блоховозов подкармливать!

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