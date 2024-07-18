Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

В КС напомнили, что регионы имеют право устанавливать свой порядок обращения с животными

18 июля 2024, 17:31, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1336207

Конституционный суд признал возможность умерщвления бездомных животных только в случае опасности для человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Умерщвление животных – это исключительная мера, которую можно применить только при невозможности обеспечить защиту человека и общественную безопасность.

На федеральном уровне предусмотрены универсальные принципы обращения с бездомными животными. Их отлов, вакцинация, чипирование и возврат в места отлова – это обязательные меры.

Регионы имеют право устанавливать свой порядок обращения с животными с учетом местных условий.