Депутат предложил обновить дизайн сторублевой купюры
Дмитрий Гусев считает, что на банкноту необходимо добавить новые регионы РФ
13 мая 2025, 12:15, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение главе Центробанка с предложением обновить дизайн сторублевой купюры, сообщает РИА Новости.
Новый внешний вид банкноты, по мнению депутата, должен учитывать воссоединенные территории, поскольку на купюре образца 2022 года карта России изображена без ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Гусев также считает, что обновленная карта на купюре "важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян". Производить замену доработанных денежных знаков он предложил постепенно, по мере естественного износа.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года. Новая 100-рублевая купюра вышла тремя месяцами ранее, 30 июня.
12:30:35 13-05-2025
Ну надо же хоть какую нибудь идею предложить!Что бы было видно , что не зря штаны в думе просиживает. А какие затраты на это будут. Депутат посчитал? Или я предложил , а там хоть трава не расти......
21:25:44 13-05-2025
Да отстаньте вы уже от денег, не успеваем привыкнуть.