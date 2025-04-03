СМИ: Центробанк перенес внедрение цифрового рубля на середину 2026 года

В пресс-службе регулятора сообщили, что дату объявят позже

03 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

ЦБ обсуждает с банками перенос сроков внедрения цифрового рубля на середину 2026 года. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров четырех крупных игроков из числа банков и вендоров.

По информации собеседников, на перенос сроков повлияло "множество причин", среди которых обсуждение возможных проблем при отключениях от электроэнергии и вопросы к работе банков с базами данных в автоматических банковских системах.

В пресс-службе ЦБ не подтвердили, но и не опровергли информацию о запуске новой формы валюты в 2026 году.

"Дата еще не определена. Мы ее объявим позже, после обсуждения с банками наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели", – рассказали изданию в Центробанке.

ЦБ планировал начать широкое внедрение цифрового рубля с 1 июля 2025 года. Однако в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о переносе этой даты на более поздний срок. Она отмечала, что цифровой рубль начнут внедрять после отработки всех деталей и проведения консультаций с банками.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль – это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Он будет храниться в цифровых кошельках россиян и компаний на платформе ЦБ. Доступ к цифровым рублям будет осуществляться через приложения и сайты банков, подключенных к этой платформе.

Цифровой рубль позволит проводить операции без комиссий для физлиц и с минимальными комиссиями – для бизнеса. Он обеспечит мгновенные переводы и станет самым дешевым способом платежей. Цифровой рубль не будет приносить проценты или кешбэк, но обеспечит большую защиту и возможность безналичных расчетов даже без доступа к интернету.