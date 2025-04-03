СМИ: Центробанк перенес внедрение цифрового рубля на середину 2026 года
В пресс-службе регулятора сообщили, что дату объявят позже
03 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
ЦБ обсуждает с банками перенос сроков внедрения цифрового рубля на середину 2026 года. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров четырех крупных игроков из числа банков и вендоров.
По информации собеседников, на перенос сроков повлияло "множество причин", среди которых обсуждение возможных проблем при отключениях от электроэнергии и вопросы к работе банков с базами данных в автоматических банковских системах.
В пресс-службе ЦБ не подтвердили, но и не опровергли информацию о запуске новой формы валюты в 2026 году.
"Дата еще не определена. Мы ее объявим позже, после обсуждения с банками наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели", – рассказали изданию в Центробанке.
ЦБ планировал начать широкое внедрение цифрового рубля с 1 июля 2025 года. Однако в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о переносе этой даты на более поздний срок. Она отмечала, что цифровой рубль начнут внедрять после отработки всех деталей и проведения консультаций с банками.
Что такое цифровой рубль
Цифровой рубль – это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Он будет храниться в цифровых кошельках россиян и компаний на платформе ЦБ. Доступ к цифровым рублям будет осуществляться через приложения и сайты банков, подключенных к этой платформе.
Цифровой рубль позволит проводить операции без комиссий для физлиц и с минимальными комиссиями – для бизнеса. Он обеспечит мгновенные переводы и станет самым дешевым способом платежей. Цифровой рубль не будет приносить проценты или кешбэк, но обеспечит большую защиту и возможность безналичных расчетов даже без доступа к интернету.
10:52:26 03-04-2025
Блин, я так ждал.
13:00:25 03-04-2025
Musik (10:52:26 03-04-2025) Блин, я так ждал. ... ну и дурак!
11:06:18 03-04-2025
основная причина - они не придумали как пилить бюджет при цифровом рубле
11:39:24 03-04-2025
А цифровой рубль будет так же обесцениваться, как и обычный рубль?
Вот бы чиновникам платили цифровыми рублями, и чтобы все рубли были помечены, а потом сопоставить с тратами, и если приход гораздо меньше расхода - расследовать и садить за взятки и откаты.
12:52:56 03-04-2025
34324324234 (11:39:24 03-04-2025) А цифровой рубль будет так же обесцениваться, как и обычный ... Типа сейчас нельзя увидеть траты у любого? Все переводы и покупки видно в банке, недвижимость вся в реестре, автомобили тоже. Бери да смотри, было бы желание.
А те кто за бугор выводят, они и без цифрового рубля туда выведут.
13:13:54 03-04-2025
Гость (12:52:56 03-04-2025) Типа сейчас нельзя увидеть траты у любого? Все переводы и по... владелец недвижимости в реестре скрыт вообще то, как раз после расследования кого нельзя называть в реестре вы можете глянуть только характеристики, но не владельца.
13:55:20 03-04-2025
Гость (13:13:54 03-04-2025) владелец недвижимости в реестре скрыт вообще то, как раз пос... То для холопов скрыто, а тому кому надо, всё видно.
13:01:58 03-04-2025
окно овертона потихоньку закрывается...! и закрывается...
13:45:11 03-04-2025
Гость (13:01:58 03-04-2025) окно овертона потихоньку закрывается...! и закрывается...... Окна Овертона, вообще то, открываются.
Про закрытия окон Овертон не говорил.
13:07:10 03-04-2025
главное зло цифр.рубля - "срок годности"!
если министры и менеждеры высшего звена гос корпораций будут хранить, копить, свои Ц.Рубли год, 2, 5, 10 лет... и передавать их...
то нам простым смертным установят 3 месяца без права передачи, и привет родителям!!!...
получил з/п, за три месяца не использовал рубль - он сгорел!...
и работай снова раб! солнце ещё высоко!
20:12:52 03-04-2025
Гость (13:07:10 03-04-2025) главное зло цифр.рубля - "срок годности"!если министры и... Откуда только такая ересь берется. К доктору бы...
23:31:14 03-04-2025
«…это создает риски для приватности граждан. Цифровой рубль будет можно замораживать, отзывать, ограничивать в использовании (например, запретить тратить на определенные товары или выводить за границу). Это превращает его не просто в цифровую валюту, а в средство управления поведением пользователей.»
09:17:07 04-04-2025
Гость (23:31:14 03-04-2025) «…это создает риски для приватности граждан. Цифровой рубль ... Если приводите якобы цитату, приведите ссылку, откуда эта чушь